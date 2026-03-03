Los auriculares JBL con 39% de descuento y batería para toda la semana

Estos auriculares inalámbricos están diseñados para tener una autonomía de 40 horas, poder conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo y cancelar los ruidos molestos del día a día

Hoy en día, más que nunca, contar con unos buenos auriculares dentro de nuestra mochila del trabajo es más importante que nunca. Los móviles de alta gama y las redes sociales nos han convertido en la sociedad más hiperconectada de la historia y cada vez es más común que todos nuestros estímulos y respuestas sean contenido audiovisual, que, para ser reproducido en el exterior sin molestar a la gente a nuestro alrededor, necesita que tengamos siempre a mano unos buenos auriculares.

Normalmente, hay dos cosas en las que todos nos fijamos a la hora de comprar los mejores auriculares inalámbricos para nuestro estilo de vida: lo primero y primordial es que tengan una buena autonomía y, lo segundo, que tengan la calidad suficiente para aislarnos del exterior cada vez que lo necesitamos.

El modelo de auriculares Wave Buds 2 de JBL tiene hasta 40 horas de autonomía total, cuenta con cancelación de ruido activa y el característico sonido JBL Pure Bass, que te hará disfrutar de un sonido nítido y de gran calidad.

39% de descuento, ahorras 27 euros.

Hasta 40 horas de autonomía

Si usas los auriculares en el metro, luego durante ciertas horas mientras trabajas, después te vas a entrenar al gimnasio y también los utilizas, sabrás lo frustrante que resulta que, cuando todavía te queda una hora de entrenamiento, ya no te quede batería en los auriculares. Es por eso que este modelo está diseñado para que puedas utilizarlos fácilmente durante 10 horas seguidas sin ningún problema y también cuenta con 30 horas extra en el estuche, para evitar que necesites estar conectándolos a la corriente cada dos por tres para poder disfrutar de tu música o tu contenido favorito. Además, si tienes prisa y no tienes tiempo para cargarlos durante mucho tiempo cuando se agoten las 40 horas, si enchufas el estuche a la corriente durante 10 minutos podrás disfrutar de 3 horas de batería.

Activa el modo de cancelación de ruido solo cuando lo necesites

Es cierto que los auriculares con cancelación de sonido son muy útiles, sobre todo en esos momentos en los que necesitas estar concentrado y notas que hasta el vuelo de una mosca es suficiente para desconcentrarte. Estos auriculares cuentan con cancelación de ruido activa con tecnología Smart Ambient para que elijas en cada momento, porque, aunque la cancelación de ruido sea una funcionalidad cada vez más importante, también es cierto que hay momentos en los que ser conscientes de los sonidos que se producen a nuestro alrededor es de vital importancia para evitar riesgos absurdos, sobre todo cuando vamos caminando por la calle o salimos a hacer deporte.

Gran calidad de sonido y conexión multipunto

Lo mejor de estos auriculares es que, además de contar con gran autonomía y cancelación de ruido, su calidad de audio es extraordinaria incluso para realizar llamadas de trabajo, reproducir o grabar notas de voz o hacer videollamadas cuando lo necesites. Y, por si fuera poco, estos auriculares cuentan con conexión multipunto, lo que significa que puedes tenerlos conectados al portátil y al móvil al mismo tiempo y cambiar de uno a otro sin necesidad de desconectar ninguno de los dispositivos. Si estás viendo un vídeo en el ordenador y te entra una llamada en el móvil, con un simple gesto podrás cambiar el audio de los auriculares de un dispositivo a otro.

Uno de los auriculares mejor valorados por los usuarios de Amazon

Con una valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas después de más de 10.000 reseñas en Amazon, estos auriculares se han convertido en unos de los favoritos de los usuarios gracias a su buena batería, su cancelación de ruido flexible y la compatibilidad con dos dispositivos al mismo tiempo. Además, solamente por tiempo limitado, estos auriculares tienen casi un 40% de descuento, rebajando su precio por debajo de los 45 euros.

Preguntas frecuentes

¿La cancelación de ruido aísla completamente?

Puede reducir distracciones como el ruido del transporte, conversaciones lejanas o el murmullo de una oficina, pero no elimina el 100% del sonido exterior.

¿Son resistentes al agua y al sudor?

Sí, tienen certificación IP54, lo que significa que resisten el polvo y las salpicaduras. Eso sí, es importante tener en cuenta que no están pensados para nadar ni para sumergirlos en el agua.

