Los auriculares de clip que arrasan entre las influencers (y dos alternativas ‘low-cost’)

Los auriculares ‘FreeClip’ de Huawei incorporan cancelación de ruido en llamadas con IA, lo que permite distinguir eficazmente las voces de los sonidos ambientales

Los auriculares se han convertido en un accesorio imprescindible. Aunque existen personas que los prefieren con cable y se resisten a pasarse a los inalámbricos, lo cierto es que estos últimos se reinventan constantemente con nuevos diseños y funcionalidades.

La nueva moda entre los influencers son estos auriculares FreeClip de Huawei. Su elemento diferenciador recae en su diseño en forma de clip, que te permite llevarlos de forma cómoda sin tener que colocarlos en tu canal auditivo, evitando así molestias en los oídos. Son muy ligeros y ahora mismo cuentan con una rebaja del 15%.

Sin embargo, si primero prefieres probar con unos auriculares más económicos, desde EL PAÍS Escaparate también hemos encontrado dos alternativas por menos de 25 euros.

Auriculares inalámbricos ‘FreeClip’ de Huawei

Innovador diseño de clip para mayor comodidad

El diseño de open-ear permite que los oídos respiren para que puedas sumergirte en la música sin dejar de estar pendiente de los sonidos ambientales, ya sea en la oficina o haciendo deporte.

Asimismo, tienen una forma esférica minimalista que les proporciona un aspecto elegante. Son ligeros como una pluma, ya que cada auricular pesa tan solo 5,6 g, y su diseño ergonómico los hace cómodos y ligeros. Además, son intercambiables, con canales de audio izquierda-derecha autoadaptables. Esto significa que puede usar ambos auriculares en cualquier oído.

15% de descuento, ahorra 30 euros.

Auriculares inalámbricos con diseño de open-ear. Cortesía de Amazon

Cancelación de ruido en llamadas mediante IA

No tienen cancelación de ruido activa para música, pero sí tienen cancelación de ruido en llamadas por IA. Esto posibilita disfrutar de llamadas nítidas con un delicado sistema de micrófono, que funciona con un algoritmo de red neuronal profunda (DNN) multicanal para distinguir eficazmente las voces de los ruidos ambientales.

Por tanto, son la opción ideal para cuando tienes que realizar llamadas importantes desde la oficina y no puedes evitar el ruido a tu alrededor.

Larga duración de la batería

La batería es de larga duración. Con una sola carga, puedes escuchar hasta ocho horas seguidas. Si utilizas todas las cargas del estuche, los auriculares te funcionarán hasta 32 horas. Por otro lado, si los necesitas, pero no te ha dado tiempo a cargarlos, con una carga de tan solo 10 minutos, los auriculares aguantan hasta tres horas de reproducción.

15% de descuento, ahorra 30 euros.

Cancelación de ruido durante llamadas y larga duración de la batería. Cortesía de Amazon

Control mediante gestos y movimientos de cabeza

A la hora de contestar llamadas, pasar una canción o variar el volumen, no te hace falta coger el teléfono. Solo tienes que dar un toque a la parte delantera o trasera del auricular, según lo que necesites, y tendrás el control.

Doble toque: reproducir/ pausar el audio o responder una llamada.

Triple toque: reproducir la siguiente canción.

Mantén presionada la parte delantera del auricular (bola acústica): sube el volumen.

Mantén presionada la parte trasera del auricular ( comfort bean ): baja el volumen.

Asiente con la cabeza: responde la llamada.

Niega con la cabeza: rechaza la llamada.

Además, para reducir el riesgo de pérdida, en el caso de que se caiga alguno de los auriculares mientras los estás usando, recibirás un aviso a través de un sonido puntual en el otro auricular y una notificación en el teléfono.

15% de descuento, ahorra 30 euros.

Controla tus auriculares a través de gestos y movimientos de cabeza. Cortesía de Amazon

Alternativas ‘low-cost’

Amplio alcance de transmisión: auriculares de clip PTHTECHUS

No es necesario colocar los auriculares en el canal auditivo, ya que también cuentan con un diseño de clip. De esta forma, evitarás que te duelan los oídos, incluso si te pasas el día escuchando música, como es el caso de esta compradora: “Me parecen alucinantes. Me paso el día con cascos y esto es lo más cómodo que he probado. Ni te enteras de que los llevas, no aprietan nada, pero tampoco se caen, y se oye perfectamente como cualquier otro. Encantada”.

La conexión Bluetooth es estable y sin interferencias y tiene un alcance de transmisión de hasta 10 metros. Asimismo, cada auricular tiene un micrófono incorporado para llamadas telefónicas. La reducción de ruido ENC puede hacer que al otro lado de la llamada escuchen tu voz con mucha claridad sin interferencias de sonido ambiente.

Auriculares con diseño de clip PTHTECHUS. Cortesía de Amazon

Muy ligeros: auriculares de clip UGREEN

Estos auriculares de clip pesan solo 5,3 gramos. Son ligeros y muy cómodos, ya que se adaptan suavemente a la forma de tu oreja, proporcionando un ajuste firme sin aplicar demasiada presión. También cuentan con tecnología ENC, que reduce eficazmente el ruido ambiental, y te permite disfrutar de forma inmersiva de la música o escuchar llamadas con una calidad de sonido nítida.

Además, cuentan con la certificación de impermeabilidad IPX5, con componentes internos nanosellados y un revestimiento resistente al sudor, para soportar entrenamientos de alta intensidad o salidas al aire libre en días lluviosos. Por otro lado, los controles intuitivos Smart Touch permiten ajustar el volumen, saltar pistas, responder llamadas y activar asistentes de voz con un simple toque en el auricular.

25% de descuento, ahorra 6,50 euros.

Auriculares con diseño de clip UGREEN. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos auriculares de clip

¿En qué se diferencian los auriculares con diseño de clip de otros auriculares inalámbricos?

Por su diseño open-ear, no es necesario colocar los auriculares en el canal auditivo y, además, se adaptan suavemente a la forma de tu oreja, proporcionando un ajuste firme sin aplicar demasiada presión, y evitando que te duelan los oídos después de mucho tiempo de uso.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.