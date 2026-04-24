Los mejores chollos de Amazon esta semana con descuentos de hasta el 70%.

Aprovecha las rebajas más atractivas de lo que llevamos del mes de abril en numerosos productos de marca que arrasan en el gigante del comercio electrónico

En EL PAÍS Escaparate nos gusta confeccionar selecciones de productos superventas con descuentos muy abultados. Y, para eso, nada mejor que echar un vistazo a los mejores chollos que Amazon, sirve en bandeja cada semana de manera puntual. Hemos dedicado bastante tiempo a una tarea ardua para filtrar las mejores referencias del mercado a precios de ganga, como sucede con productos de cuidado y belleza personal de marcas como Neutrogena, rebajas en sandalias de firmas destacadas o el termo más viral de TikTok para llevar nuestras bebidas favoritas siempre frías en primavera. En algún caso, los descuentos ascienden a 120 euros de ahorro. ¡No te los pierdas!

Limpiador facial Hydro Boost, de Neutrogena

Uno de los limpiadores faciales más archiconocidos del mercado vuelve a estar rebajado de manera notable. Hydro Boost, de la marca Neutrogena, es ideal para eliminar los excesos de grasa en la piel, así como otro tipo de impurezas y restos de maquillaje. Su fórmula está enriquecida con ácido hialurónico y la deja siempre muy fresca y suave.

49% de descuento, ahorra 6,35 euros.

Limpiador gel de agua de Neutrogena. AMAZON

Chanclas Hawaianas para mujer

Anticiparse el verano es buena idea con precios tan rebajados como los que tienen las chanclas más conocidas del verano: las famosas Havaianas. Su diseño es sofisticado, a la par que elegante y muy versátil. Además, su suela de goma es antideslizante y se limpian muy bien. Están disponibles en más colores y en numerosas tallas.

39% de descuento, ahorra 7,77 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Chanclas Hawaianas para mujer. CORTESÍA DE AMAZON

Pastillas para el lavavajillas Finish Ultimate Plus (73 unidades)

“Son las mejores pastillas de lavavajillas, no hay otra marca que las supere, ni siquiera que las iguales. Lavan y no dejan marcas, se deshacen bien”, admite un usuario. Su solución limpiadora es eficaz, incluso, contra restos quemados de comida y sin necesidad de un lavado previo. Además, mantiene el brillo de toda la vajilla junto a una limpieza intensiva.

35% de descuento, ahorra 7,65 euros.

Pastillas para el lavavajillas Finish Ultimate Plus. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de 20 perchas de madera maciza

Pueden girar hasta 360 grados e incluyen ranuras antideslizantes en forma de U, además barra con goma antideslizante que evita que ropa como pantalones y otras prendas de gran longitud acaben en el suelo del armario. Estas perchas tienen un diseño muy elegante, con una superficie lisa pulida a mano y terminadas en una madera de arce de gran calidad.

45% de descuento, ahorra 15 euros.

Lote de 20 perchas de madera maciza. CORTESÍA DE AMAZON

Doble sérum con trufas blancas italianas

La rutina de belleza es tan importante como los productos que la integran. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos fichado este bálsamo todo en uno para la zona del rostro y el cuello. Su fragancia es aromática, floral y cítrica, perfecta para las estaciones cálidas, y posee suero (que aporta la humedad necesaria), trufas blancas y extracto de colágeno.

24% de descuento, ahorra 6 euros.

Doble sérum con trufas blancas italianas. CORTESÍA DE AMAZON

Perchero de madera maciza con ocho brazos

“El perchero va perfecto y fácil de montar, además de que es muy estable”, comenta un comprador sobre un perchero con una gran valoración en el gigante del comercio electrónico. Cuenta con un diseño sencillo y minimalista, ideal para ubicarlo en cualquier rincón del hogar. Dispone de tres opciones de altura y soporta hasta 24 kg de peso.

50% de descuento, ahorra 19,84 euros.

Perchero de madera maciza con ocho brazos. CORTESÍA DE AMAZON

Batería externa con capacidad de 20.000 mAh

Las buenas ofertas no pueden dejarse escapar, sobre todo, en gadgets tan útiles como las powerbanks . La de la imagen cuenta con una capacidad suficiente como para cargar, por ejemplo, un iPhone 15 Pro hasta cuatro veces antes de agotarse. Incorpora carga rápida bidireccional gracias a sus 40 vatios y también un cable USB-C en su propio diseño.

41% de descuento, ahorra 14,24 euros. Precio mínimo histórico.

Batería externa con capacidad de 20.000 mAh. CORTESÍA DE AMAZON

Baliza de emergencia V16 para el coche

Si eres de los que todavía no ha incluido en su guantera la tan popular (y obligatoria) luz de emergencia V16 para el coche , el momento es ahora. El modelo que hemos fichado ha vendido más de 6.000 unidades solo el mes pasado. Posee certificación oficial de la DGT y dispone de conectividad automática y gratuita hasta 2038. Funciona durante dos horas.

21% de descuento, ahorra 5,65 euros. Precio mínimo histórico.

Baliza de emergencia V16 para el coche. CORTESÍA DE AMAZON

Altavoz inalámbrico de tamaño compacto

Dispone de una tecnología impermeable muy puntera, unas dimensiones perfectas para llevarlo de viaje en cualquier bolso o maleta y ofrece unos graves muy potentes. Además, posee una función de iluminación RGB con siete tipos de brillos de colores que están emparejadas con el ritmo de la música. Su conexión es muy estable por Bluetooth 5.4.

70% de descuento, ahorra 55 euros. Precio mínimo histórico.

Altavoz inalámbrico de tamaño compacto. CORTESÍA DE AMAZON

Repetidor wifi con conexión de doble banda, de TP-Link

Si llevas notando tiempo que la conexión wifi doméstica va más lenta, existe un remedio rápido y barato para solucionarlo: nos referimos al uso de repetidores wifi . El que hemos fichado presenta una buena rebaja garantizando una experiencia inalámbrica mucho más estable y ampliada (de hasta 1.000 Mbps). Además, resulta muy fácil de configurar.

20% de descuento, ahorra 7 euros. Iguala precio mínimo histórico en 2026.

Repetidor wifi TP-Link con 20.000 valoraciones. CORTESÍA DE AMAZON

Botella térmica de acero inoxidable, de Stanley

Si hay una marca que se ha hecho muy popular en los últimos años en cuanto a botellas termo de acero inoxidable nos referimos, esa es Stanley. Por eso, no podíamos dejar escapar una oferta tan notable como la de este modelo de 1,2 litros de capacidad. Según el fabricante, mantiene el agua fría durante 12 horas y helada hasta dos días completos. Incluye pajita.

40% de descuento, ahorra 22 euros. Precio mínimo histórico.

Botella térmica de acero inoxidable, de Stanley. CORTESÍA DE AMAZON

Combo de teclado y ratón inalámbricos Pebble 2, de Logitech

Se trata de uno de los sets de teclado y ratón inalámbricos más versátiles del mercado dada su ergonomía, diseño y tecnología puntera. De tacto agradable, su ligereza y tamaño son ideales para usarlo en cualquier lugar y en escritorios de tamaño reducido. Por si fuera poco, se puede conectar hasta a tres dispositivos diferentes a la vez con solo un botón.

59% de descuento, ahorra 46,84 euros. Precio mínimo histórico.

Combo de teclado y ratón inalámbricos Pebble 2, de Logitech. CORTESÍA DE AMAZON

Auriculares inalámbricos Soundcare P31i con 50 horas de autonomía

Disponible en varios colores, estos auriculares sin cable reúnen más de 3.000 valoraciones. Y no nos sorprende: poseen una tecnología de cancelación de ruido adaptativa avanzada y emite un audio Hi-Fi de alta resolución. Pero no solo eso: integra seis micrófonos que reducen el ruido de las llamadas y traducción en tiempo real en más de 100 idiomas.

51% de descuento, ahorra 35,70 euros. Precio mínimo histórico.

Auriculares inalámbricos Soundcare P31i con 50 horas de autonomía. CORTESÍA DE AMAZON

Tumbona plegable con parasol y disponible en varios colores

“Es una tumbona perfecta. Llega plegada y basta con estirarla para que quede montada”, explica un usuario. Este accesorio es ideal para ubicarlo en el patio o el jardín en los días soleados de la primavera y el verano. Incorpora un tejido sintético transpirable, es muy ligera, disfruta de cuatro ángulos reclinables en la zona del respaldo y un cojín extraíble.

42% de descuento, ahorra 37 euros.

Esta tumbona está cubierta por una tela sintética transpirable. © Amazon

Silla de escritorio con soporte lumbar oscilante

“Es muy cómoda y el ajuste del refuerzo lumbar es todo un acierto. No ocupa mucho espacio, mi salón es pequeño y aun así no estorba para nada. El montaje ha sido muy fácil”, reconoce un usuario. No encontrarás sillas ergonómicas con una relación calidad-precio tan elevada como la de la imagen: tiene reposabrazos plegables y ruedas autobloqueantes.

24% de descuento, ahorra 18,80 euros. Precio mínimo histórico.

Silla de escritorio con soporte lumbar oscilante. CORTESÍA DE AMAZON

Freidora de aire de 6,1 litros de capacidad, de Bosch

Si siempre has deseado invertir en una freidora de aire de una marca puntera, este es el momento. El modelo de Bosch que hemos descubierto en Amazon presenta un descuento muy abultado. Es un aparato que no requiere de precalentamiento previo y ofrece una cocción muy uniforme gracias a las dos placas de calor que incorpora.

48% de descuento, ahorra 63 euros. Precio mínimo histórico.

Freidora de aire de 6,1 litros de capacidad, de Bosch. CORTESÍA DE AMAZON

Secador iónico profesional con tres boquillas magnéticas

Los secadores iónicos de corte profesional son una inversión a medio y largo plazo en el cuidado personal de cualquier persona. El modelo que destacamos tiene un diseño muy sofisticado y seca tres veces más rápido que uno normal. Dado que su motor no tiene escobillas, el ruido en funcionamiento se minimiza. Integra panel led y doce modos de uso.

63% de descuento, ahorra 120 euros.

Secador iónico profesional con tres boquillas magnéticas. CORTESÍA DE AMAZON

Aspiradora inalámbrica con tubo plegable

Tener la tranquilidad de poder limpiar a fondo toda la casa solo se puede lograr invirtiendo en mejores productos. Como sucede con la aspiradora escoba sin cable de la imagen. Su potencia de succión supera los 40.000 Pa y dispone de cinco nivles de filtración HEPA muy avanzadas. Su tubo es telescópico y plegable, y su autonomía llega a los 45 minutos.

43% de descuento, ahorra 60 euros. Precio mínimo histórico.

Aspiradora inalámbrica con tubo plegable. CORTESÍA DE AMAZON

Ventilador de techo con mando a distancia

Si todavía no has podido echarle un vistazo a los ventiladores de techo mejor valorados por los usuarios de Amazon, no te preocupes. Te proponemos un aparato de este tipo con una rebaja de campeonato. Es, además, uno de los ventiladores superventas del momento: incluye una potente luz led, sus aspas son de madera natural y posee seis velocidades.

29% de descuento, ahorra 40 euros. Iguala precio mínimo histórico.

Ventilador de techo con mando a distancia Mellerware. CORTESÍA DE AMAZON

Maleta de mano American Tourister

La marca de maletas American Tourister es una de las más fiables del mercado. Por eso, no podíamos dejar de destacar una oferta como la que ves en la imagen: fuerte y liviana, esta maleta para cabina del avión es expandible, ha ganado un premio por su diseño y cuenta con combinación de cierre TSA de tres cifras. Supera los 40 litros de capacidad.

44% de descuento, ahorra 73 euros. Precio mínimo histórico.

Maleta de mano American Tourister. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre mejores chollos de la semana en Amazon

¿Qué otra campaña promocional de ofertas está vigente en Amazon en la actualidad?

El gigante del comercio electrónico apuesta por destacar los mejores descuentos en el ámbito de la tecnología y la electrónica en el marco de la Semana de la Tecnología.

¿Se pueden filtrar las ofertas en Amazon exclusivamente por su servicio Prime?

Así es. En su pestaña de Ofertas, en la parte inferior izquierda, se puede activar dicha casilla.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de abril de 2026.

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