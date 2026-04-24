México pide a Argentina la deportación de Farías Laguna por la trama de huachicol: “Si no se puede, se pediría la extradición”

La detención del contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna en Argentina revela un nuevo obstáculo en el cauce de la justicia de la gigantesca trama de contrabando de combustible en México que se destapó en 2025. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que se están haciendo todos los esfuerzos para hacer que Farías Laguna regrese al país para poder sentarse en los tribunales. “Se está solicitando la deportación y, en caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación dado que entró de manera ilegal a Argentina”, ha indicado la mandataria sobre el proceso, sin establecer los plazos de espera para que el contraalmirante pise suelo mexicano.

Fernando Farías Laguna, junto a su hermano Manuel Roberto, son los arquitectos y principales protagonistas de una de las mayores tramas de corrupción en México de los últimos años. Los dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, están acusados de delincuencia organizada y blanqueo de activos por capitanear un esquema de contrabando a través de las aduanas para dejar pasar combustible sin pagar impuestos. El caso, una mancha en la reputación del Ejército en la custodia de las fronteras, ha obligado al Gobierno de Sheinbaum a impulsar una reforma aduanal y revisar toda la vigilancia para evitar más agujeros negros fiscales. “Esta carpeta de investigación ha dado con una red que existía, pero que ya no existe”, ha zanjado la presidenta. Las pérdidas para el erario mexicano por el tráfico ilegal de diésel y gasolina se estiman en al menos 9.200 millones de dólares al año.

El vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna fue detenido el pasado septiembre, seis meses después de que el Gobierno descubriera un buque que llegó al puerto de Tampico (Tamaulipas) con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando. Desde prisión ha pedido reiteradas veces a través de cartas a la presidenta que intervenga en su caso. Sin embargo, su hermano consiguió escapar después de ausentarse de su audiencia ante el tribunal en octubre. El Gobierno de México ha detallado en un comunicado que el marino llevaba fuera del país desde agosto de 2024, cuando voló a Florida, Estados Unidos. Finalmente, las autoridades emitieron una ficha roja de la Interpol con su nombre y consiguieron su captura en Buenos Aires, donde llegó desde Colombia con pasaporte falso de Guatemala. Ahora el siguiente paso es traerlo de vuelta a México para que enfrente su proceso.

La presidenta ha confirmado que de momento el detenido se encuentra en Argentina y que se están haciendo “todas las gestiones necesarias” con ese Gobierno y la Fiscalía General de la República junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para conseguir su deportación, ya que su ingreso al país sudamericano fue con documentación apócrifa. “En caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación, dado que entró de manera ilegal”, ha señalado.