Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Estos son los modelos de sandalias de Skechers por debajo de 50 euros que todo el mundo está buscando

Estos modelos de Skechers se adaptan a todos los gustos y a diferentes necesidades sin renunciar a la comodidad ni a la versatilidad que caracteriza a esta marca

Las sandalias perfectas para cualquier tipo de plan.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La primavera es esa etapa en la que llega ese momento que genera una sensación entre pereza e ilusión: el cambio de armario. Es el momento de guardar los abrigos y las botas para dar paso a las camisas de lino y a las sandalias. Ya sea para pasear, ir a trabajar o escaparte un fin de semana, a la hora de elegir unas buenas sandalias para estos meses de buen tiempo es de vital importancia encontrar un equilibrio entre comodidad y que, además, no supongan un gasto excesivo.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado estos 4 modelos de Skechers con una gran relación calidad-precio para que puedas elegir el que más se adapte a tu estilo y tus gustos sin tener que gastarte una gran cantidad de dinero ni renunciar a una sandalia con una suela cómoda y de gran calidad.

Sandalias Skechers Desert Kiss

Si buscas unas sandalias versátiles que combinen perfectamente tanto con unos vaqueros como con vestidos, este modelo es el idóneo. Además de contar con un cierre ajustable que se adapta fácilmente a tu tobillo, también tiene una plantilla con Memory Foam que las convierte en el calzado perfecto para ir cómoda en el día a día.

Sandalias Skechers sobre fondo blanco.
Ver oferta de hoy

Sandalias Skechers GO Walk Flex

Si buscas un estilo de sandalia con el mismo ajuste que el anterior, pero con tiras más finas y ligeras, este modelo está hecho para ti. Perfecto para personas que pasan mucho tiempo de pie o caminando en diferentes tipos de terreno. Un modelo que, además de comodidad, ofrece una amortiguación ligera y flexible que se nota mucho, sobre todo, después de pasarte muchas horas caminando.

Sandalias Skechers sobre fondo blanco.
Ver oferta de hoy

Sandalias Skechers Catchy Wave

Si buscas un modelo que tenga el frescor de una sandalia al uso y el ajuste lo más similar posible a un playero, este modelo con ajuste de arco puede ser una gran opción. Su diseño tipo calcetín hace que sean especialmente cómodas para llevar después de un día largo y quieras salir a dar un paseo y que los pies respiren a la vez que van bien sujetos.

Sandalias Skechers sobre fondo blanco.
Ver oferta de hoy

Sandalias Skechers Ultra Flex

Este modelo está especialmente diseñado para garantizar la comodidad durante una larga caminata. Además, gracias a su cuña y a su ajuste relajado en la parte delantera, combinan amortiguación y un ajuste cómodo para evitar roces o incomodidades si los paseos se terminan alargando más de la cuenta.

Sandalias Skechers sobre fondo blanco.
Ver oferta de hoy

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Inglés online
cursosingles
Mejora tu inglés con con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_