Probamos las mejores botellas térmicas para que tus bebidas estén siempre a la temperatura perfecta

Analizamos cuatro modelos de botellas que mantienen la temperatura del agua, café o té de manera constante

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Contigo West Loop Autoseal KollyKolla Botella termo 720°DGREE Botella termo Blumtal Botella de Agua de Acero Inoxidable Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes buscan un vaso térmico en el que las bebidas se mantengan frías o calientes durante horas y no se derrame ni una gota. Para quienes busquen una botella térmica con un litro de capacidad. Para quienes busquen una botella de tamaño medio fácil de transportar. Para quienes busquen una botella térmica con un precio reducido. Por qué lo recomendamos Tiene un sistema antiderrame muy eficaz y mantiene las bebidas calientes hasta 5 horas. Hecha de un material resistente y duradero. Agarre cómodo y tapas versátiles: una con pajita y otra con filtro. Su revestimiento interior tiene doble capa para mantener el líquido 12 horas caliente o 24 horas frío. Buena relación calidad-precio. De tamaño medio y ligera, con buenos acabados. Medidas 20 x 7 cm 8,2 x 33,6 cm 7,6 x 23,6‎ cm 26,7 x 7,2 ‎cm Peso 322 g 460 g 330 g 293 g Capacidad 470 ml 1.000 ml 530 ml 500 ml Precio 18.59 € 19.99 € 24.95 € 11.99 €

La mejor botella termo Es el modelo Contigo West Loop Autoseal por su sistema antiderrame eficaz, su aislamiento térmico que mantiene bebidas calientes hasta 5 horas y su construcción en acero inoxidable, resistente y duradero.

Soy una de esas personas que no puede ir a ningún lado sin llevar una botella de agua en el bolso y, como estoy intentando reducir el consumo de plástico, las botellas reutilizables se han convertido en mis mejores aliadas.

Algunas de ellas cuentan con un diseño térmico, que permite mantener la temperatura -ya sea fría o caliente- del líquido que se almacena en su interior, por lo que resultan ideales tanto para disfrutar de un café calentito en invierno como de agua fresca en verano. He probado varios modelos para comparar qué botella termo comprar.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Para realizar esta comparativa he dedicado una semana a probar las posibilidades que ofrece cada una de las botellas termo. Todas ellas disponen un revestimiento de acero inoxidable, que es el encargado de proporcionar el aspecto térmico, y tiene características similares.

Las utilicé con agua, té y café, para comprobar tanto si el sabor de cada bebida se veía alterado con el paso del día, como para ver cuánto tiempo eran capaces de mantener la temperatura.

A la hora de analizarlas y valorarlas, tuve en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: si las botellas termo son estéticas, si sus diseños son originales, si sus materiales son resistentes…

Ergonomía: ¿son fáciles de transportar?, ¿pesan demasiado?, ¿cuentan con alguna asa o cuerda para cogerlas más cómodamente?

Capacidad: cuántos litros o mililitros de agua son capaces de almacenar.

Temperatura: si conversan bien la temperatura caliente o fría y por cuántas horas.

Las mejores botellas termo para mantener tus bebidas a la temperatura idónea Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy periodista especializada en tecnología y, en los últimos años, me he centrado en el análisis de productos y la elaboración de comparativas, probando dispositivos y artículos de todo tipo para el hogar y el cuidado personal. En cada una de ellas analizo los productos en condiciones reales, revisando sus características, ventajas y posibles limitaciones para ofrecer recomendaciones claras y útiles. Mi objetivo es sencillo: ayudar al lector a elegir con criterio entre las distintas opciones del mercado, basándome siempre en información contrastada, experiencia práctica y una mirada independiente.

1) El ganador: Contigo West Loop Autoseal

52% de descuento, ahorra 20,40 euros.

Con sistema antiderrame. Cortesía de Amazon

Para quien es: para quienes buscan un vaso térmico en el que las bebidas se mantengan frías o calientes durante horas y no se derrame ni una gota.

Por qué lo recomendamos: está disponible en una amplia gama de colores, tanto tonos claros como oscuros, por lo que puedes elegir el que mejor se adapte a tu estilo. En mi caso, he probado el marrón latte, que disimula bastante bien la suciedad. Al llevármela en la mochila tanto para actividades cotidianas como para hacer alguna excursión, pude comprobar que su sistema de cierre hermético cumple lo que promete: tiene un botón que hay que pulsar para beber y que al soltarlo hace que el vaso se cierre sin riesgo de que el líquido se salga. Tras comprobar minuciosamente la mochila después de cada prueba, pude confirmar que nunca hubo ni el más mínimo derrame, incluso transportándola en movimiento por terrenos irregulares. Este botón también me dio un extra de tranquilidad porque se puede bloquear para evitar pulsarlo por accidente.

Con sus 470 ml, me sorprendió gratamente su aislamiento térmico: en una ocasión preparé café en casa a las 7 de la mañana, me lo llevé, y al servirlo a las 12 seguía caliente. También me resultó práctico transportarlo en el portavasos del coche, donde cabía perfectamente. En el lado menos práctico, estaría su peso. Con 322 g, no es el vaso más ligero de la comparativa, pero tampoco existe una gran diferencia con respecto a otros modelos. Está hecha de acero inoxidable y se nota bastante resistente.

Sus puntos débiles: aunque la tapa es desmontable y apta para lavavajillas, resulta algo complicado limpiar a fondo las partes más internas, especialmente si se usan bebidas más densas como café con leche.

2) Con gran capacidad: KollyKolla

Botella de gran capacidad. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas que busquen una botella térmica con un litro de capacidad.

Por qué la hemos elegido: me costó elegir el diseño que más me gustaba, ya que hay varias opciones muy originales a doble color. Lo primero que aprecié fue el agarre, que es bastante cómodo pese a ser uno de los modelos más grandes, y se nota bastante resistente. Me gustó también la versatilidad de sus tapas: una con pajita, que me pareció especialmente práctica en el gimnasio para no tener que quitar la tapa mientras entrenas, y otra con filtro, que utilicé en bebidas con hielos y con hojas de té para evitar que se deslizaran mientras bebía. También su capacidad de un litro es útil cuando haces deporte, pero su peso de 460 gramos puede ser elevado si buscas transportarla habitualmente.

En uno de los tés que preparé y pese a que las especificaciones dicen que mantiene el líquido caliente hasta 12 horas, noté que la temperatura descendió bastante después de cuatro horas, aunque mantuviese el calor. Lo que sí mantiene mejor es el aislamiento en las frías, con el agua apenas noté variación a lo largo de 24 horas. No observé tampoco pérdidas de líquidos en ningún momento, y cuenta con un anillo de silicona en la tapa para evitarlo.

Sus puntos débiles: la pajita puede resultar frágil y no ser demasiado duradera con el tiempo.

3) Diseño moderno y ergonómico: 720°DGREE Botella termo

Disponible en multitud de colores. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien busque una botella de tamaño medio fácil de transportar.

Por qué la hemos elegido: esta botella tiene un diseño sencillo: una base metálica alargada que culmina en un tapón con un asa para que sea más fácil de transportar. Su tamaño es de 7,6 x 23,6 cm, su peso de 330 g y su capacidad de 530 ml, por lo que resulta un modelo medio ideal para utilizar en el día a día o cuando se practica deporte.

Al estar fabricada en acero inoxidable es bastante resistente ante caídas y su revestimiento interior, que es de doble capa, garantiza que el líquido de su interior permanezca hasta 12 horas caliente o 24 horas frío. Esta es su mayor virtud, ya que por lo demás es un modelo básico. En cuanto al sabor de las bebidas que se almacenan en su interior, tienen un sabor natural, sin residuos o malos olores, aunque recomendamos no dejar el líquido almacenado más de un día en su interior. Se puede lavar cómodamente a mano o en el lavavajillas, aunque con este último la botella queda con pequeñas manchitas que estéticamente deterioran el producto.

Sus puntos débiles: podría tener una mayor capacidad y algún extra más por el precio que tiene.

4) Básica y económica: Blumtal Botella de Agua de Acero Inoxidable

Destaca su tapón hermético. Cortesía de Amazon

Para quién es: para quien busque una botella térmica con un precio reducido.

Por qué la hemos elegido: la razón principal por la que escogí este modelo es porque ya he tenido algunos similares y me parece una botella con una relación calidad-precio muy buena. Tan solo cuesta 12 euros, tiene una capacidad de 500 ml y garantiza que el agua o cualquier otro líquido que se almacene en su interior mantenga la temperatura original durante, al menos, ocho horas en el caso de bebidas calientes y doce en frías. Es una botella básica, con un diseño sencillo, pero con buenos acabados, y que puede comprarse en una gran variedad de colores.

Tiene un tamaño medio y es ligera, por lo que puede llevarse cómodamente en el bolso. Además, como su tapón está diseñado a modo de ‘tornillo’, es decir, que para cerrarlo hay que enroscarlo, no hay que preocuparse de posibles fugas de agua. El sabor de la bebida que se introduce en ella no se altera demasiado, aunque si lleva varios días sin cambiarse se nota un regusto metálico. Tiene un aspecto resistente, pero hay que tener cuidado de que no se caiga porque tiende a abollarse si sufre golpes fuertes

Sus puntos débiles: el agua adquiere un sabor metálico si se deja en su interior varios días.

Otros modelos de botellas termo interesantes

Si estás buscando una botella con un diseño ‘aesthetic’

La botella térmica de la marca MAMEIDO destaca por su elegante diseño que se puede escoger entre un acabado marmolado, en madera… Tiene también dos capacidades a elegir: 500 o 750 ml; y cada uno de sus termos se encuentra reforzado con doble pared aislada al vacío, manteniendo el líquido caliente o frío de forma eficiente. Está fabricada en acero inoxidable de alta calidad y dispone de una tapa superior con rosca hermética para un mayor refuerzo.

Destaca su diseño atemporal. Cortesía de Amazon

Si estás buscando una botella termo que además sea autolimpiable

La Phillips Go Zero tiene un aspecto de cantimplora gracias al asa que integra en su parte superior. Está fabricada con un doble revestimiento de acero inoxidable, que garantiza que el agua o cualquier líquido que se introduzca en su interior conserve una temperatura fría o caliente durante 12 horas, y tiene una capacidad de 590 ml. Pero su principal característica es que su tapón está encargado de la purificación del agua, a través de tecnología UV-C LED, que se activa automáticamente cada dos horas para eliminar tanto las posibles bacterias como los malos olores.

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Cuerpo fabricado en acero inoxidable. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre botellas térmicas

¿Cómo puedo limpiar este tipo de botellas?

Con agua templada y un jabón neutro. Además, deberás usar un cepillo específico. Si lo que quieres es desinfectar o eliminar olores, puedes usar bicarbonato de sodio y dejarlo actuar unos minutos.

¿Son mejores que las botellas de plástico?

Son, sin duda, más sostenibles. A diferencia de las botellas de plástico, podrás mantener la temperatura del café o el agua, por ejemplo.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de abril de 2026.

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