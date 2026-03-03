El ambientador difusor con olor cítrico que está arrasando y ahora está en oferta
Todos queremos que nuestro hogar tenga el mejor olor posible, y muchos estamos en una búsqueda constante de nuevos productos que proporcionen una fragancia agradable al entorno en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo para que nos transmita el máximo confort posible. De ahí que los ambientadores automáticos sean una gran solución: aportan frescor y buen olor a tu casa, y gracias a que son automáticos (como su propio nombre indica), no tienes que preocuparte de estar encendiéndolo todo el rato.
Si lo que buscas es un ambientador difusor que puedas utilizar en cualquier rincón de tu hogar, sigue leyendo: te lo contamos.
Aroma cítrico con intensidad personalizable
Este difusor transforma los aceites esenciales en vapor, específicamente una fragancia que huele a una fusión de frutas cítricas mediterráneas con un sutil toque de ginseng. “Desde que lo coloqué en el salón, la casa se siente más acogedora gracias a este difusor de Air Wick. El aroma cítrico-naranja es fresco y vibrante, sin llegar a ser empalagoso”, admite una usuaria del comercio electrónico.
Tienes la opción de seleccionar la intensidad de la fragancia: baja, moderada o alta. Ajústala según lo que desees para cada habitación.
- Intensidad baja: vaporiza 4 segundos y se detiene 17 minutos.
- Intensidad moderada: vaporiza 5 segundos y se detiene 12 minutos.
- Intensidad alta: vaporiza 6 segundos y se detiene 10 minutos.
Es portátil: llévatelo a cualquier habitación
Su tamaño compacto lo hace fácilmente transportable; además, no necesita cables. Gracias a su intensidad, cualquier espacio se llenará de su agradable fragancia desde la primera emisión de vapor: el salón, el baño o tu habitación.
“Estaba buscando un difusor sin cables y este fue el mejor que encontré, ya tengo meses con él y la verdad es que me gustó tanto que busqué otro para el cuarto”, cuenta otro usuario.
Sigue estos sencillos pasos para ponerlo en marcha
Usar este ambientador difusor es sencillo y solo requiere tres pasos:
- Retira la cubierta exterior.
- Retira la tapa de recambio, inserta el nuevo en el dispositivo y empújalo hasta escuchar el clic.
- Enciende el dispositivo y selecciona la intensidad que desees.
Preguntas frecuentes sobre este ambientador difusor en oferta
¿Cuánto tiempo dura encendido?
El ambientador es de larga duración: dura ocho horas emitiendo vapor. Después de eso, se queda en pausa hasta la misma hora del día siguiente.
¿Y cuánto tiempo duran los recambios?
Cada recambio dura hasta 45 días.
¿A qué huele exactamente?
Varios usuarios mencionan que el olor es parecido al de la naranja.
