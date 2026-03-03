Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ofertas y descuentos

El ambientador difusor con olor cítrico que está arrasando y ahora está en oferta

Puedes ajustar la intensidad de la fragancia y es fácilmente transportable: llévatelo a cualquier habitación para darle un toque más agradable

Envuelve tu hogar en el aroma cítrico y fresco que aporta este ambientador.GETTY IMAGES
Blanca Mohedano Martínez
Blanca Mohedano Martínez
Todos queremos que nuestro hogar tenga el mejor olor posible, y muchos estamos en una búsqueda constante de nuevos productos que proporcionen una fragancia agradable al entorno en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo para que nos transmita el máximo confort posible. De ahí que los ambientadores automáticos sean una gran solución: aportan frescor y buen olor a tu casa, y gracias a que son automáticos (como su propio nombre indica), no tienes que preocuparte de estar encendiéndolo todo el rato.

Si lo que buscas es un ambientador difusor que puedas utilizar en cualquier rincón de tu hogar, sigue leyendo: te lo contamos.

ambientador difusor en oferta de amazon
COMPRA POR 22,30€ EN AMAZON

Aroma cítrico con intensidad personalizable

Este difusor transforma los aceites esenciales en vapor, específicamente una fragancia que huele a una fusión de frutas cítricas mediterráneas con un sutil toque de ginseng. “Desde que lo coloqué en el salón, la casa se siente más acogedora gracias a este difusor de Air Wick. El aroma cítrico-naranja es fresco y vibrante, sin llegar a ser empalagoso”, admite una usuaria del comercio electrónico.

Tienes la opción de seleccionar la intensidad de la fragancia: baja, moderada o alta. Ajústala según lo que desees para cada habitación.

  • Intensidad baja: vaporiza 4 segundos y se detiene 17 minutos.
  • Intensidad moderada: vaporiza 5 segundos y se detiene 12 minutos.
  • Intensidad alta: vaporiza 6 segundos y se detiene 10 minutos.

14% de descuento, ahorra 3,68 euros.

ambientador difusor en oferta de amazon
Es portátil: llévatelo a cualquier habitación

Su tamaño compacto lo hace fácilmente transportable; además, no necesita cables. Gracias a su intensidad, cualquier espacio se llenará de su agradable fragancia desde la primera emisión de vapor: el salón, el baño o tu habitación.

“Estaba buscando un difusor sin cables y este fue el mejor que encontré, ya tengo meses con él y la verdad es que me gustó tanto que busqué otro para el cuarto”, cuenta otro usuario.

Sigue estos sencillos pasos para ponerlo en marcha

Usar este ambientador difusor es sencillo y solo requiere tres pasos:

  1. Retira la cubierta exterior.
  2. Retira la tapa de recambio, inserta el nuevo en el dispositivo y empújalo hasta escuchar el clic.
  3. Enciende el dispositivo y selecciona la intensidad que desees.

ambientador difusor en oferta de amazon
Preguntas frecuentes sobre este ambientador difusor en oferta

¿Cuánto tiempo dura encendido?

El ambientador es de larga duración: dura ocho horas emitiendo vapor. Después de eso, se queda en pausa hasta la misma hora del día siguiente.

¿Y cuánto tiempo duran los recambios?

Cada recambio dura hasta 45 días.

¿A qué huele exactamente?

Varios usuarios mencionan que el olor es parecido al de la naranja.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

