Ahorra 200 euros estrenando el robot aspirador eufy y obtén una limpieza integral y sin enredos en cada pasada.

Su rebaja por tiempo limitado, tanto en su web como en Amazon, roza el 30%. El aparato, con función de friegasuelos, es capaz de limpiar su mopa en tiempo real

Encontrar soluciones innovadoras en materia de hogar con productos de tecnología de vanguardia no es algo que ocurra todos los días. Por eso, en EL PAÍS Escaparate siempre estamos buscando nuevos descubrimientos que mejoren la vida de nuestros lectores. En este caso, nos centramos en la llegada al mercado de un robot aspirador con prestaciones de gama alta que ofrece una experiencia superior de limpieza en todo momento. Nos referimos al robot aspirador eufy C28 Omni.

Su estación de carga todo en uno y su navegación inteligente solo son dos de sus muchas características sobresalientes. Pero si hay una función que destaca sobre las de más, y que es una tecnología desarrollada por la propia marca, es la de su cepillo DuoSpiral™: un accesorio que maximiza la limpieza y reduce al mínimo los enredos de pelo, incluso, en hogares con mascotas o donde haya presencia de cabellos largos.

La firma eufy, englobada en una marca más grande como Anker Innovations, está centrada en productos para fomentar un hogar inteligente en el que se facilita la vida diaria de muchas personas a través de la automatización y la conectividad. Algo que no solo se muestra en este robot aspirador, sino en otros dispositivos como sistemas de seguridad para el hogar, cámaras o enchufes de última generación, por citar algunos ejemplos.

Ahorra 200 euros con el cupón ESEUFYC28 en Amazon.

Vista frontal del robot aspirador y friegasuelos de la marca Eufy. CORTESÍA DE EUFY

¿A qué usuario va dirigido el robot aspirador eufy C28 Omni?

Aunque este accesorio robótico viene bien en cualquier hogar que se precie, existe un perfil de usuario que estaría encantado de invertir en una solución de limpieza integral como la que describimos. Entre los que destacan los siguientes:

Familias con niños: ¿La razón principal? Este aparato mantiene suelos, tapicería y alfombras impecables, minimizando la exposición a polvo y manchas.

Dueños con mascotas: controlando de la forma más eficaz posible la caída del cabello de perros o gatos, así como manteniendo a raya la suciedad diaria de manera automática.

Profesionales muy ocupados: el ahorro de tiempo que promueve este robot aspirador es una de las aspiraciones de la gente que no desea interrumpir su rutina diaria.

Hogares donde importa la estética global: que sea un electrodoméstico más de la casa no implica que no pueda tener un diseño elegante. Al revés: el robot aspirador eufy C28 Omni encajará en cualquier decoración a la perfección.

Entusiastas de la tecnología más puntera: para los apasionados del control avanzado en el plano domótico y el uso personalizado desde aplicaciones móviles.

El robot aspirador eufy C28 Omni cuenta con hasta 230 minutos de autonomía CORTESÍA DE EUFY

Limpieza y fregado prémium sin enredos con el robot aspirador eufy C28 Omni

La limpieza profunda, eficiente y sin complicaciones de este aspirador autónomo para múltiples superficies se debe al ya mencionado cepillo DuoSpiral™, un sistema de doble cepillo principal con cerdas dobles en espiral que giran hacia adelante. ¿Cuál es la razón de este diseño especial? Con él, se busca levantar y canalizar el pelo y la pelusa hacia el propio aparato. Al volver a la estación, los cepillos se retraen y giran en ambas direcciones, dirigiendo los residuos a un compartimento específico para promover su eliminación.

Otra de sus ventajas frente a otros modelos de la competencia reside en el denominado sistema HydroJet™: esta función avanzada limpia la mopa del robot aspirador en tiempo real, evitando la contaminación cruzada y eliminando las manchas más recalcitrantes. Ello también se debe a su gran potencia de succión —de 15.000 Pa—, capaz de aspirar hasta las partículas de polvo más finas, además del pelo y la caspa de nuestras mascotas.

Este robot aspirador puede vincularse a asistentes de voz como Alexa, por ejemplo. CORTESÍA DE EUFY

Robot aspirador eufy: limpieza inteligente y estación de vaciado automático

La estación de vaciado automático sella el polvo y los residuos durante dos meses y medio, haciendo olvidar a cualquier usuario la tarea repetitiva de desechar la suciedad acumulada cada dos por tres. Por si fuera poco, esta base de carga integra más funciones adicionales dentro de sí: como el lavado del rodillo de la mopa, el rellenado de agua, el secado con aire caliente y la recogida de aguas residuales.

Pero la facilidad de uso de este aparato limpiador se ve aumentada gracias a otros factores, como su navegación inteligente, que permite recorrer toda la vivienda sin tropezar con juguetes u otros objetos diseminados por el suelo, ya sea de día o de noche.

Todo ello funcionando siempre en silencio y mejorando la calidad del aire de manera constante. Sin olvidar que se puede automatizar su trabajo por zonas determinadas en según qué horarios, pudiéndose controlar por voz sin ningún tipo de esfuerzo, guardar el mapeo de varios pisos y delimitar zonas prohibidas, entre otras acciones.

La capacidad de succión de este robot aspirador y friegasuelos es de 15.000 Pa. CORTESÍA DE EUFY

Preguntas frecuentes sobre el robot aspirador eufy C28 Omni

¿Cómo funciona la mopa de limpieza ante superficies como alfombras?

La mopa del robot aspirador eufy C28 Omni se eleva, de manera automática, hasta 10,8 mm. Esto hace que el usuario no se tenga que preocupar de superficies mojadas.

¿La capacidad de su sistema de vaciado automático varía dependiendo de si se tienen mascotas?

Dicha capacidad sí se ve modificada. La suciedad se vacía a los 75 días si no hay mascotas en casa, pero se reduce si existe un animal de compañía (hasta 45 días) o varios de ellos (hasta 30 días).

¿Cuál es el tamaño de la mopa con rodillo que incluye este aparato limpiador?

Sus dimensiones superan los 25 centímetros.

¿Cómo se puede activar la función especial de limpieza BoostIQ?

Se hace a través de la aplicación. Cuando el robot aspirador y friegasuelos eufy C28 Omni detecta una alfombra, el aparato aumenta la potencia de succión automáticamente para mejorar la limpieza.

¿Cómo se protege la privacidad del usuario en el mapeo de obstáculos?

El sistema de reconocimiento y también el de evitación de obstáculos de este pequeño electrodoméstico funciona totalmente sin conexión: no se recopila ningún dato ni imagen personal.

¿Hasta qué fecha se extiende el descuento asociado?

Hasta el próximo 2 de marzo. También se puede disfrutar del cupón descuento en la aplicación de eufy.

¿Cuál es el contenido de la caja?

Además de integrar la estación de carga y el robot aspirador, se incluye la base desmontable, la guía de inicio rápido y los documentos de seguridad pertinentes.

¿Cuál es la ficha técnica de este robot aspirador?

CARACTERÍSTICAS FUNCIONES Tipo de limpieza Aspirado y fregado Autolimpieza en tiempo real Sí Tipo de mopa Mopa giratoria Presión descendente 1 kg Potencia de succión 15.000 Pa Desenredo automático Cepillos DuoSpiral Evitación de obstáculos Láser lineal Estación Omni Si Altura de despeje de obstáculos 1,80 centímetros Restricciones mínimas de altura y anchura 11 cm /32,6 cm Robot/Estación Robot: 35 x 32 x 11 cm. Estación: 43 × 35 × 43 cm Tiempo de funcionamiento Aspirado y fregado: 123 min (estándar) Aspirado: 231 min (estándar) Control mediante app Sí Bluetooth Sí Wifi Sí

