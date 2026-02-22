Estrena antes que nadie y con MediaMarkt el nuevo móvil de Google: Pixel 10a (y aprovecha ya su rebaja especial)

Estrena antes que nadie y con MediaMarkt el nuevo móvil de Google, el Pixel 10a: aprovecha ya su rebaja especial.

No digas adiós a febrero sin antes renovar tu ‘smartphone’ de gama media: usa el cupón descuento ’30MMPIXEL10A’ para ahorrar al máximo en este lanzamiento

El inicio del año marca la diferencia entre lo nuevo y lo antiguo, y es algo que podemos comprobar en muchos modelos de móviles que se lanzan al mercado antes de que acabe el invierno. Como ha sucedido con la novedad más esperada de Google en cuanto a smartphones de gama media, uno de los candidatos que espera asaltar el trono de este segmento tan reñido de producto: se llama Pixel 10a. Y en EL PAÍS Escaparate pensamos que puede conseguirlo en muy poco tiempo, pese a la feroz competencia existente. Además, y por si fuera poco, la plataforma online de comercio electrónico MediaMarkt busca seducir a todos los que deseen hacerse con él con una rebaja muy especial de 30 euros.

Gracias a su cupón descuento adicional, denominado 30MMPIXEL10A, puede reservarse antes de su lanzamiento oficial en España —y en su versión más económica— por menos de 550 euros. ¡Una auténtica pasada de precio! MediaMarkt busca así satisfacer a sus clientes ofreciendo un móvil muy completo a un precio realmente asequible. Pero ¿cuántas novedades trae consigo el móvil Google Pixel 10a?

¿Para quién es ideal un móvil de gama media?

Un smartphone que se sitúa entre la gama más baja y la más alta tiene un perfil común de usuario: aquellos que buscan el mejor equilibrio entre precio, rendimiento y calidad. Pero sin sacrificar parte de sus ahorros como pasaría con los terminales más punteros del mercado. La fluidez en el momento de ejecutar menús, abrir aplicaciones o realizar distintas multitareas son acciones que están aseguradas con terminales como Google Pixel 10a. Aunque, cada vez más, tienen funciones propias de terminales muy avanzados, sobre todo, en el terreno fotográfico.

Google Pixel 10a: cámara excepcional junto a una IA de un nivel superior

2026 es el año del reinado de la Inteligencia Artificial por antonomasia. En el terreno de los móviles, esta evolución está siendo tomada muy en serio por algunas marcas de renombre, como es el caso de Google. Y su Google Pixel 10a ahonda en ello ofreciendo una fotografía extraordinaria con el mejor asistente de cámara del mercado: Gemini. Porque es capaz de dar las sugerencias más eficaces en cuanto a ángulo e iluminación, garantizando resultados profesionales al momento. La lente principal de 48 megapíxeles hace el resto.

Pero la innovación no acaba aquí. Esta IA tan avanzada aporta la mejor versión en cada recuerdo fotográfico. El terminal puede eliminar ojos cerrados o expresiones desfavorables por sí solo. Desde la aplicación del móvil, además, se pueden editar en un santiamén objetos no deseados, cambiar todo tipo de fondos o aplicar ajustes prémium. Todo ello se lo debemos a su chip de última generación, el cual ahorra tiempo en tareas complejas.

Google Pixel 10a: autonomía que perdura, diseño elegante y pantalla resistente

Este nuevo terminal de la marca Google aporta una batería más grande que nos acompañará durante más tiempo, en concreto, en una horquilla superior a las 30 horas. Eso, con un uso estándar. Pero puede extenderse hasta las 120 horas de uso en caso de necesitarlo, gracias al ahorro de batería extremo. Con todo, integra una carga rápida con la que nunca perderemos el pulso al día; sin tener miedo a que se agote del todo su batería antes de que acabe la jornada.

Además, Google Pixel 10a resulta muy cómodo de utilizar, incluso, a una sola mano por su diseño plano y sin protuberancias que molesten, como podría ser el caso del sistema de cámaras. En este caso, es al revés: este elemento se integra en su zona trasera a las mil maravillas. En cuanto al tamaño de su pantalla, de 6,3 pulgadas, resulta ideal para aquellos usuarios que les encante un panel clásico, sin exageraciones. Además, está muy bien protegida ante arañazos.

¿Lo mejor de su estética exterior? Este terminal, que retiene una magnífica relación calidad-precio, se puede escoger ya en una gran variedad de tonos vibrantes: negro, lavanda, frambuesa o gris niebla. Y tú ¿qué color eliges?

Preguntas frecuentes sobre el móvil Google Pixel 10a

¿Cuándo es el lanzamiento oficial del Google Pixel 10a?

El próximo 5 de marzo llegará al mercado en territorio español, aunque ya se puede reservar su compra (con descuento incluido) en plataformas online como MediaMarkt.

¿Con qué memoria interna cuenta este terminal de gama media?

Google Pixel 10a se puede escoger con 128 GB o 256 GB de capacidad, según la necesidad de cada usuario.

¿Este móvil de gama media cuenta con visión nocturna para hacer fotos?

Así es. Esta función permite capturar instantáneas brillantes y nítidas en escenarios con muy poca luz, como paisajes urbanos o dentro de conciertos o teatros.

¿Con qué certificación contra agua y polvo cuenta el Google Pixel 10a?

Con la certificación IP68.

¿Cuánto tiempo cubren las actualizaciones propuestas por Google en este terminal?

Invertir en un terminal como Google Pixel 10a es hacerlo en seguridad. Decimos esto porque este smartphone tiene hasta 7 años de actualizaciones una vez adquirido, por lo que siempre tendrá los parches de seguridad necesarios para reforzar la protección global, incluida, la de los datos más sensibles y personales.

¿Cuál es el compromiso con el medio ambiente del Google Pixel 10a?

Su embalaje está libre de cualquier plástico, por lo que se reduce en gran medida la huella de carbono. Además, en su construcción se han incluido numerosos materiales reciclados, como su marco de aluminio o su panel trasero.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de febrero de 2026.

