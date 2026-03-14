La vida del filósofo Jürgen Habermas, en imágenes

7 fotosFilosofíaLa vida del filósofo Jürgen Habermas, en imágenesEl filósofo y sociólogo alemán, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de StarnbergEl País14 mar 2026 - 16:35CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosJürgen Habermas retratado en Fráncfort (Alemania), en 1073. picture alliance (picture alliance via Getty Images)Jürgen Habermas, en su casa en Starnberg (Alemania), en 1981.picture alliance (picture alliance via Getty Images)Jürgen Habermas fotografiado en Barcelona, en 1997.Joan SánchezEl filósofo Jürgen Habermas, premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales, durante la lectura de su discurso, en un momento de la gala celebrada en Oviedo en 2003. Gorka LejarcegiJürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Düsseldorf (Alemania), en 2012. MARTIN GERTEN (EFE)Objetos personales del filósofo Jürgen Habermas, en su casa en Starnberg (Alemania), en 2018. Gorka LejarcegJürgen Habermas retratado en su casa en Starnberg (Alemania), en 2018.Gorka Lejarceg