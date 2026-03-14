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Cultura
Jürgen Habermas
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Filosofía

La vida del filósofo Jürgen Habermas, en imágenes

El filósofo y sociólogo alemán, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg

El País
El País
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