OFERTAS Y DESCUENTOS

Un ratón ergonómico de menos de 11 euros apunta a ser la solución más rápida para tus dolores de muñeca

Di adiós a las molestias intensas a diario en esta zona corporal y mejora la concentración y la eficiencia durante las largas jornadas frente al portátil

Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe las ventajas de uso de un ratón ergonómico y vertical en oferta de Trust
Daniel Muela
Daniel Muela
La vuelta de las vacaciones hace irremediable una serie de compras que hemos pospuesto durante el año anterior: las botas estrella para el invierno que necesitas incluir en el zapatero, la freidora de aire de marca más barata que fichar en esta cuesta de enero y, por supuesto, los accesorios relacionados con el trabajo en la oficina o durante las horas de teletrabajo que transcurren frente al portátil. No solo importa elegir la mejor silla ergonómica para la espalda o un buen reposapiés, también el ratón ergonómico idóneo que protegerá nuestra muñeca.

De entre los muchos modelos que ya pueblan las plataformas online de comercio electrónico, hay un ratón vertical inalámbrico que nos ha seducido no solo por su precio (cuesta menos de 11 euros gracias a una rebaja sobresaliente de casi el 60%), sino por su cuidado diseño, sus prácticos botones laterales, la iluminación led y su sensor óptico preciso.

56% de descuento, ahorra 14 euros.

raton ergonomico vertical trust en oferta
Compra por 10,97€ en Amazon

Ratón ergonómico Trust Verto: reúne más de 12.000 valoraciones

Este ratón ergonómico y vertical favorece la concentración y la eficiencia durante las largas jornadas en las que se trabaje con el ordenador y en múltiples tareas donde se requiera numerosos movimientos de muñeca: no solo en labores de ofimática, también en proyectos audiovisuales, elaboración de bases de datos complejas o trabajos de diseño intensivos.

En cuanto a su diseño exterior, la forma de este ratón reduce en gran medida la tensión ejercida sobre la muñeca, el antebrazo y el brazo. Ello se debe a que aquella se coloca en una posición natural óptima (en un ángulo de 60 grados). Por tanto, la mano se desliza sin esfuerzo, se aumenta la comodidad al instante y se mueve con rapidez. “Me lo compré porque me lo recomendó el médico al tener problemas con el túnel carpiano y, ahora, noto que se duerme mucho menos la mano”, afirma un comprador.

56% de descuento, ahorra 14 euros.

raton ergonomico vertical trust en oferta
Compra por 10,97€ en Amazon

Ratón ergonómico y vertical: con cinco años de garantía e iluminación led

Este ratón vertical inalámbrico de la marca Trust también se adapta a cualquier tamaño de mano y cuenta con una zona a modo de soporte en la que situar el pulgar de la forma más plácida posible. Además, su revestimiento de goma mejora todavía más el agarre y el bienestar general de esta región corporal. Por si esto fuera poco, posee una rueda giratoria central, dos botones laterales para avanzar y retroceder y luz led azul agradable y de apariencia muy depurada.

“Mi muñeca y mi mano lo agradecen, me he acostumbrado a él de inmediato”, asegura otra usuaria. A lo que añade muy agradecida: “Cada semana sufría dolores en la muñeca y se me hinchaba la mano. Ya no me pasa". Además de poderse elegir en dos colores (tanto en blanco como en negro), este periférico superventas presenta su precio más bajo desde que ha comenzado 2026.

56% de descuento, ahorra 14 euros.

raton ergonomico vertical trust en oferta
Compra por 10,97€ en Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

Prueba Gratis Amazon Prime

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de enero de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Daniel Muela
Daniel Muela
Daniel Muela - twitter
Redactor en Escaparate. También selecciona para Descuentos EL PAÍS cupones exclusivos en la categoría de Tecnología. Antes trabajó en otros medios de comunicación. Ha desarrollado su trayectoria en secciones de EL PAÍS como Local o Última Hora. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
