7 sillas de escritorio ergonómicas que están de oferta en Amazon y tienen más de 4 estrellas

En esta selección podrás elegir entre sillas ergonómicas con respaldos de malla o acolchados, con reposabrazos abatibles o fijos, o con o sin reposacabezas

Ahora que Navidad ha terminado, poco a poco todo el mundo va volviendo a la rutina: se acabaron las grandes comilonas, los regalos y el disfrute constante, para volver a dar paso a las rutinas, a las comidas sanas, al deporte y, cómo no, a las largas jornadas de trabajo. Pasar muchas horas sentado frente al ordenador es algo muy común en la mayoría de los trabajos hoy en día. Para que estas largas jornadas repercutan lo menos posible en la posición de tu columna y tus vértebras, contar con una silla ergonómica en tu despacho marca completamente la diferencia. Esto no es solo una cuestión de comodidad, sino también de salud.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado siete sillas de escritorio ergonómicas que podrás encontrar con una gran valoración media que supera las 4 estrellas en Amazon y, además, tienen unas ofertas increíbles para empezar el año trabajando lo más a gusto posible.

Silla ergonómica con soporte lumbar

Esta silla está diseñada para el uso diario. Su respaldo de malla transpirable y su soporte lumbar integrado, unidos a su altura e inclinación ajustables, convierten esta silla en la perfecta si tu mesa de escritorio no es muy grande y, además, tiene una excelente relación calidad-precio.

Cortesía de Amazon.

Silla giratoria regulable en altura de malla

Este modelo es muy similar al anterior. Combina un asiento acolchado con respaldo de malla con un soporte que te ayuda a mantener la columna lo más recta posible durante la jornada. Es una silla muy práctica si trabajas en casa y buscas una silla ergonómica que tenga una estructura ligera, pero consistente al mismo tiempo. Además, las ruedas son de nylon, lo que es perfecto para moverte sin hacer mucho ruido ni rayar el suelo.

Cortesía de Amazon.

Silla ergonómica con reposabrazos abatibles

De toda la selección, esta silla es la más parecida al modelo anterior; lo único que cambia es que los reposabrazos en este modelo son ajustables. Una opción sencilla y funcional que se convierte en la elección perfecta si tienes poco espacio en casa y la mesa de escritorio es baja, ya que, al poder levantar los reposabrazos, podrás meter la silla bajo el escritorio cuando no la uses fácilmente.

Cortesía de Amazon.

Silla de escritorio de malla con soporte lumbar

Esta silla destaca especialmente por el equilibrio entre firmeza y comodidad del asiento, algo que se nota positivamente cuando pasas muchas horas sentado sin levantarte. Los reposabrazos también son abatibles, lo que, al igual que en el modelo anterior, se agradece especialmente en espacios pequeños donde necesites tenerlo todo perfectamente recogido sin renunciar a la comodidad.

Cortesía de Amazon.

Silla de escritorio ergonómica acolchada

Esta silla es la más robusta y cómoda de la selección. Es un modelo con un diseño acolchado y envolvente, creado para que estés lo más cómodo posible durante largas jornadas de trabajo. Al contrario que otros modelos, esta silla cuenta con reposabrazos fijos, lo que hace que encaje bien en despachos amplios con mesas de escritorio amplias y altas.

Cortesía de Amazon.

Silla de oficina con reposacabezas y reposabrazos abatibles

Esta silla está diseñada para esas personas que buscan un extra de apoyo para el cuello sin dejar de tener una silla con un diseño compacto. Además, el asiento es amplio y el respaldo en forma de S es perfecto para mantener la columna en su posición natural sin necesidad de forzarla demasiado.

Cortesía de Amazon.

Silla de escritorio ergonómica con reposacabezas

Si buscas una silla de gama alta con reposacabezas que se pueda ajustar a la posición de tu cuello de manera independiente al resto de la silla, este modelo te va como anillo al dedo. Una opción versátil si te gusta ajustar la silla a tu manera, tanto en respaldo como en reposacabezas. Además, también cuenta con malla transpirable y soporte lumbar en el respaldo.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Es mejor una silla con respaldo de malla o acolchado?

Depende de tus preferencias. La malla suele ser transpirable, algo que se agradece si trabajas muchas horas seguidas o en épocas de calor. El acolchado puede resultar más cómodo, pero da más calor.

¿Hace falta que tenga reposacabezas?

No es imprescindible, pero puede venir bien si sueles reclinarte o si notas que se te carga mucho el cuello al final del día.

