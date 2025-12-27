Los ofertones de Amazon para la semana: hasta un 70% de descuento en estos productos para ahorrar de verdad
No te pierdas esta selección de artículos con precios rebajados. Recuerda que las ofertas solo duran unos cuantos días
Después de Navidad, puede que el bolsillo se haya resentido un poco, así que es hora de hacer compras estratégicas donde los descuentos sean protagonistas. Por tal motivo, hemos seleccionado algunos de los mejores chollos de estos días en Amazon que no puedes dejar escapar.
Nuestra lista incluye opciones para todos los gustos y presupuestos, así que podrás encontrar desde unos auriculares inalámbricos hasta unas zapatillas deportivas. Estas ofertas son por tiempo limitado, así que si te interesa algo (que creas que está a un precio atractivo), sería una buena idea comprarlo de una vez. Echa un vistazo a toda nuestra selección.
Afeitadora eléctrica Philips
La máquina de afeitar funciona como recortadora, tiene 27 cuchillas y un cabezal flexible. Lo mejor es que se puede usar en seco o húmedo y su batería dura hasta 50 minutos con una sola carga.
50% de descuento, ahorra 60 euros.
Tablet de 10 pulgadas
Incorpora un sistema operativo Android 14 que ayuda a mejorar la fluidez y capacidad del sistema. Cuenta con 22 GB de almacenamiento y tecnología de conexión Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.
71% de descuento, ahorra 214 euros.
Juego de sábanas Utopía Bedding
El set incluye una sábana plana, una sábana bajera con bolsillo y dos fundas de almohadas. Todas las piezas están confeccionadas con un tejido de microfibra cepillado.
48% de descuento, ahorra 10,46 euros.
Cámara de fotos infantil
Si aún no tienes el regalo de Reyes para tu pequeño, esta puede ser una gran opción. La cámara es para niños entre 4 y 10 años, cuenta con enfoque automático, 12 MP y pantalla HD 1080P.
48% de descuento, ahorra 15,85 euros.
Altavoz portátil
Ofrece un potente sonido, es impermeable y posee diferentes luces que elevan la experiencia de uso. Su batería puede funcionar hasta 30 horas con una sola carga.
69% de descuento, ahorra 90 euros.
Pastillas para el lavavajillas Finish
El paquete contiene 80 cápsulas que garantizan una limpieza profunda; quitando la grasa y dejando un mayor brillo en toda la vajilla.
48% de descuento, ahorra 12,46 euros.
Robot aspirador Lefant
El aparato tiene una autonomía de 120 minutos, incorpora diferentes modos de limpieza y cuenta con un diseño compacto. Será el aliado perfecto para dejar los suelos impecables si tienes mascotas en casa.
65% de descuento, ahorra 170 euros.
Pack de calzoncillos Danish Endurance
Las diez unidades están fabricadas con algodón y celulosa de bambú. Cada una de las prendas se ajusta muy bien al cuerpo y no tiene etiquetas o costuras molestas.
55% de descuento, ahorra 44 euros.
Auriculares inalámbricos superventas
Los dispositivos cuentan con más de 19.000 valoraciones en Amazon y tienen una nota media de 4,6 sobre 5 estrellas. Destacan por su batería de larga duración y sus distintos modos de sonido.
45% de descuento, ahorra 15 euros.
Zapatillas para hombre Tommy Hilfiger
Están hechas con lona de algodón de muy buena calidad. Su diseño elegante y sofisticado incorpora la bandera de la marca en los laterales.
55% de descuento, ahorra 38,26 euros.
Secador de pelo iónico
Está equipado con un filtro de seguridad para evitar los accidentes, cuenta con tres velocidades y dos temperaturas. Por otro lado, incluye un concentrador y un difusor para crear diferentes estilos más fácilmente.
72% de descuento, ahorra 93,02 euros.
Bloques infantiles Fisher-Price
Un regalo ideal para bebés mayores de seis meses. El juguete contiene diez bloques de colores para apilar, ordenar y encajar.
53% de descuento, ahorra 8 euros.
Calefactor de bajo consumo Rowenta
La pequeña máquina es silenciosa, cuenta con dos velocidades y un termostato manual. Se puede usar también en verano, ya que posee una función de aire frío.
40% de descuento, ahorra 25,99 euros.
Almohadilla térmica
Mide 40 x 35 cm, posee cinco niveles de temperatura y tiene una función de apagado automático.
40% de descuento, ahorra 16,09 euros.
Sérum antiedad L’Oréal
Un cosmético que promete una piel más luminosa, firme y joven. Está formulado con Vitamina E, tiene una textura agradable y se debe aplicar por la noche.
52% de descuento, ahorra 14,31 euros.
Preguntas frecuentes sobre los chollos de Amazon
¿Cuánto tiempo duran los descuentos?
Depende del tipo de producto. En la mayoría de ocasiones, las ofertas están disponibles solo por unos días.
¿Cuáles son las mejores ofertas de esta semana?
Existen varias. Puedes ver en nuestra lista algunos de las opciones con las que podrás ahorrar más.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de diciembre de 2025.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
