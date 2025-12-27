Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Los ofertones de Amazon para la semana: hasta un 70% de descuento en estos productos para ahorrar de verdad

No te pierdas esta selección de artículos con precios rebajados. Recuerda que las ofertas solo duran unos cuantos días

Los chollos de la semana de Amazon: ofertas para todos los gustos y presupuestos
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
Después de Navidad, puede que el bolsillo se haya resentido un poco, así que es hora de hacer compras estratégicas donde los descuentos sean protagonistas. Por tal motivo, hemos seleccionado algunos de los mejores chollos de estos días en Amazon que no puedes dejar escapar.

Nuestra lista incluye opciones para todos los gustos y presupuestos, así que podrás encontrar desde unos auriculares inalámbricos hasta unas zapatillas deportivas. Estas ofertas son por tiempo limitado, así que si te interesa algo (que creas que está a un precio atractivo), sería una buena idea comprarlo de una vez. Echa un vistazo a toda nuestra selección.

Afeitadora eléctrica Philips

La máquina de afeitar funciona como recortadora, tiene 27 cuchillas y un cabezal flexible. Lo mejor es que se puede usar en seco o húmedo y su batería dura hasta 50 minutos con una sola carga.

50% de descuento, ahorra 60 euros.

Afeitadora eléctrica Philips.
Compra por 59,99€ en Amazon

Tablet de 10 pulgadas

Incorpora un sistema operativo Android 14 que ayuda a mejorar la fluidez y capacidad del sistema. Cuenta con 22 GB de almacenamiento y tecnología de conexión Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.

71% de descuento, ahorra 214 euros.

La tableta tiene un tamaño de 10 pulgadas.
Compra por 85,99€ en Amazon

Juego de sábanas Utopía Bedding

El set incluye una sábana plana, una sábana bajera con bolsillo y dos fundas de almohadas. Todas las piezas están confeccionadas con un tejido de microfibra cepillado.

48% de descuento, ahorra 10,46 euros.

Juego de sábanas Utopía Bedding.
Compra por 11,53€ en Amazon

Cámara de fotos infantil

Si aún no tienes el regalo de Reyes para tu pequeño, esta puede ser una gran opción. La cámara es para niños entre 4 y 10 años, cuenta con enfoque automático, 12 MP y pantalla HD 1080P.

48% de descuento, ahorra 15,85 euros.

Cámara de fotos infantil.
Compra por 17,14€ en Amazon

Altavoz portátil

Ofrece un potente sonido, es impermeable y posee diferentes luces que elevan la experiencia de uso. Su batería puede funcionar hasta 30 horas con una sola carga.

69% de descuento, ahorra 90 euros.

Altavoz portátil.
Compra por 39,99€ en Amazon

Pastillas para el lavavajillas Finish

El paquete contiene 80 cápsulas que garantizan una limpieza profunda; quitando la grasa y dejando un mayor brillo en toda la vajilla.

48% de descuento, ahorra 12,46 euros.

Pastillas para el lavavajillas Finish.
Compra por 13,53€ en Amazon

Robot aspirador Lefant

El aparato tiene una autonomía de 120 minutos, incorpora diferentes modos de limpieza y cuenta con un diseño compacto. Será el aliado perfecto para dejar los suelos impecables si tienes mascotas en casa.

65% de descuento, ahorra 170 euros.

Robot aspirador Lefant.
Compra por 89,99€ en Amazon

Pack de calzoncillos Danish Endurance

Las diez unidades están fabricadas con algodón y celulosa de bambú. Cada una de las prendas se ajusta muy bien al cuerpo y no tiene etiquetas o costuras molestas.

55% de descuento, ahorra 44 euros.

Calzoncillos Danish Endurance.
Compra por 35,95€ en Amazon

Auriculares inalámbricos superventas

Los dispositivos cuentan con más de 19.000 valoraciones en Amazon y tienen una nota media de 4,6 sobre 5 estrellas. Destacan por su batería de larga duración y sus distintos modos de sonido.

45% de descuento, ahorra 15 euros.

Auriculares inalámbricos.
Compra por 17,99€ en Amazon

Zapatillas para hombre Tommy Hilfiger

Están hechas con lona de algodón de muy buena calidad. Su diseño elegante y sofisticado incorpora la bandera de la marca en los laterales.

55% de descuento, ahorra 38,26 euros.

Zapatillas para hombre Tommy Hilfiger.
Compra por 31,64€ en Amazon

Secador de pelo iónico

Está equipado con un filtro de seguridad para evitar los accidentes, cuenta con tres velocidades y dos temperaturas. Por otro lado, incluye un concentrador y un difusor para crear diferentes estilos más fácilmente.

72% de descuento, ahorra 93,02 euros.

Secador de pelo iónico.
Compra por 35,97€ en Amazon

Bloques infantiles Fisher-Price

Un regalo ideal para bebés mayores de seis meses. El juguete contiene diez bloques de colores para apilar, ordenar y encajar.

53% de descuento, ahorra 8 euros.

Bloques infantiles Fisher-Price.
Compra por 6,99€ en Amazon

Calefactor de bajo consumo Rowenta

La pequeña máquina es silenciosa, cuenta con dos velocidades y un termostato manual. Se puede usar también en verano, ya que posee una función de aire frío.

40% de descuento, ahorra 25,99 euros.

Calefactor de bajo consumo Rowenta.
Compra por 39€ en Amazon

Almohadilla térmica

Mide 40 x 35 cm, posee cinco niveles de temperatura y tiene una función de apagado automático.

40% de descuento, ahorra 16,09 euros.

Almohadilla térmica.
Compra por 23,90€ en Amazon

Sérum antiedad L’Oréal

Un cosmético que promete una piel más luminosa, firme y joven. Está formulado con Vitamina E, tiene una textura agradable y se debe aplicar por la noche.

52% de descuento, ahorra 14,31 euros.

Sérum antiedad L’Oréal.
Compra por 13,44€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre los chollos de Amazon

¿Cuánto tiempo duran los descuentos?

Depende del tipo de producto. En la mayoría de ocasiones, las ofertas están disponibles solo por unos días.

¿Cuáles son las mejores ofertas de esta semana?

Existen varias. Puedes ver en nuestra lista algunos de las opciones con las que podrás ahorrar más.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

