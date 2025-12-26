Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

El juguete más vendido de esta Navidad está disponible por tiempo limitado con un 56% de descuento

Este simple juguete aleja a los niños de las pantallas, los mantiene activos y les ayuda a mejorar su coordinación mano-ojo

Un niños emocionado abriendo un regalo.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Muchas veces nos pasamos horas y horas buscando los juguetes más adecuados para hacer regalos a niños de 5 años, tratando de averiguar si es adecuado para su edad, viendo si es un juguete STEM, si es Montessori o si le va a ayudar a desarrollar cualquier tipo de habilidad que sea conveniente para su futuro. Aunque está muy bien elegir regalos que ayuden a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas y motrices, lo más importante en estas fechas es elegir algo que les entretenga, que se adapte a sus gustos e intereses y que no acabe olvidado en un cajón porque al niño no le ha interesado lo más mínimo el juguete. Aunque normalmente puede parecer muy complicado elegir el regalo adecuado, muchas veces la solución es más fácil de lo que parece: que sea fácil de entender, que se pueda usar para jugar con otros niños y adultos y que encaje en planes cotidianos como ir al parque o pasar la tarde jugando en casa.

Este simple juguete se llama Flying Ring y es un aro volador con iluminación LED diseñado para jugar a lanzarlo y atraparlo. Funciona de forma automática, es ligero, seguro y se puede usar tanto en exteriores como en interiores.

Aro volador sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 11,99€ EN AMAZON

Millones de combinaciones de colores para poder jugar incluso cuando está oscuro

Este aro tiene 36 luces LED con más de 16 millones de combinaciones de colores. A la hora de utilizarlo, se puede elegir un color concreto o dejar que funcione en modo aleatorio, el cual es perfecto para poder seguir jugando cuando está oscuro y, además, es algo que les encanta a los más pequeños cuando lo ven volar cambiando de color, especialmente cuando es de noche o está atardeciendo. Además, la batería permite 4.000 lanzamientos antes de necesitar un reemplazo.

Un diseño suave y seguro para evitar accidentes y mejorar la coordinación

A diferencia de otros aros voladores, este modelo es ultrasuave y flexible, lo que lo convierte en un juego que es seguro para lanzar y recepcionar sin miedo a que pueda causar golpes en la cara si alguien se despista al recibir el aro. Está pensado para niños a partir de 5 años; además, es un juego perfecto para entrenar su coordinación mano-ojo, a la vez que se divierten.

Aro volador sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 11,99€ EN AMAZON

Impermeable, flotante y perfecto para llevar a cualquier plan

Una de las mejores características de este aro volador es su versatilidad: se puede usar lanzándolo por el aire, haciéndolo rodar por el suelo o como a cada uno se le ocurra, pero eso no es todo. Aunque funciona con luces, este aro está diseñado para que también se pueda usar en el agua, ya que es flotante e impermeable, así que no tienes que preocuparte porque los niños lo quieran llevar cuando llueve o utilizarlo en la piscina o en la playa durante el verano. Además, este aro se puede guardar fácilmente en cualquier mochila sin ocupar mucho espacio y es perfecto para que los niños estén entretenidos durante horas sin necesidad de recurrir a una pantalla.

El juguete más vendido de las navidades

Con una valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas después de más de 11.000 reseñas en Amazon, este sencillo juguete se ha convertido en el más vendido de su categoría gracias a su facilidad de uso, su diseño visualmente atractivo y su versatilidad para que los más pequeños, y los no tan pequeños, se diviertan jugando juntos sin necesidad de usar nada más que un aro volador.

Aro volador sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 11,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar dentro de casa?

Puedes usarlo en interiores sin problema, siempre que se disponga de un lugar espacioso. Al ser ligero y tener un borde suave, no tienes que preocuparte porque pueda dañar los muebles o las paredes de casa.

¿Hay que encenderlo manualmente?

No, el aro se enciende solo automáticamente cuando lo lanzas y se apaga solo cuando deja de usarse.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

regalos para niños de 13 años

Los mejores regalos de Navidad para niños y niñas de 13 años con los que acertarás seguro

Ariadna Hinchado

Ideas de regalos para niños de 9 a 10 años originales y creativos que nunca pasan de moda

Lucía Muñoz Villarejo

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
  2. Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
  3. “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
  4. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  5. TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_