El juguete más vendido de esta Navidad está disponible por tiempo limitado con un 56% de descuento

Este simple juguete aleja a los niños de las pantallas, los mantiene activos y les ayuda a mejorar su coordinación mano-ojo

Muchas veces nos pasamos horas y horas buscando los juguetes más adecuados para hacer regalos a niños de 5 años, tratando de averiguar si es adecuado para su edad, viendo si es un juguete STEM, si es Montessori o si le va a ayudar a desarrollar cualquier tipo de habilidad que sea conveniente para su futuro. Aunque está muy bien elegir regalos que ayuden a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas y motrices, lo más importante en estas fechas es elegir algo que les entretenga, que se adapte a sus gustos e intereses y que no acabe olvidado en un cajón porque al niño no le ha interesado lo más mínimo el juguete. Aunque normalmente puede parecer muy complicado elegir el regalo adecuado, muchas veces la solución es más fácil de lo que parece: que sea fácil de entender, que se pueda usar para jugar con otros niños y adultos y que encaje en planes cotidianos como ir al parque o pasar la tarde jugando en casa.

Este simple juguete se llama Flying Ring y es un aro volador con iluminación LED diseñado para jugar a lanzarlo y atraparlo. Funciona de forma automática, es ligero, seguro y se puede usar tanto en exteriores como en interiores.

Millones de combinaciones de colores para poder jugar incluso cuando está oscuro

Este aro tiene 36 luces LED con más de 16 millones de combinaciones de colores. A la hora de utilizarlo, se puede elegir un color concreto o dejar que funcione en modo aleatorio, el cual es perfecto para poder seguir jugando cuando está oscuro y, además, es algo que les encanta a los más pequeños cuando lo ven volar cambiando de color, especialmente cuando es de noche o está atardeciendo. Además, la batería permite 4.000 lanzamientos antes de necesitar un reemplazo.

Un diseño suave y seguro para evitar accidentes y mejorar la coordinación

A diferencia de otros aros voladores, este modelo es ultrasuave y flexible, lo que lo convierte en un juego que es seguro para lanzar y recepcionar sin miedo a que pueda causar golpes en la cara si alguien se despista al recibir el aro. Está pensado para niños a partir de 5 años; además, es un juego perfecto para entrenar su coordinación mano-ojo, a la vez que se divierten.

Impermeable, flotante y perfecto para llevar a cualquier plan

Una de las mejores características de este aro volador es su versatilidad: se puede usar lanzándolo por el aire, haciéndolo rodar por el suelo o como a cada uno se le ocurra, pero eso no es todo. Aunque funciona con luces, este aro está diseñado para que también se pueda usar en el agua, ya que es flotante e impermeable, así que no tienes que preocuparte porque los niños lo quieran llevar cuando llueve o utilizarlo en la piscina o en la playa durante el verano. Además, este aro se puede guardar fácilmente en cualquier mochila sin ocupar mucho espacio y es perfecto para que los niños estén entretenidos durante horas sin necesidad de recurrir a una pantalla.

El juguete más vendido de las navidades

Con una valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas después de más de 11.000 reseñas en Amazon, este sencillo juguete se ha convertido en el más vendido de su categoría gracias a su facilidad de uso, su diseño visualmente atractivo y su versatilidad para que los más pequeños, y los no tan pequeños, se diviertan jugando juntos sin necesidad de usar nada más que un aro volador.

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar dentro de casa?

Puedes usarlo en interiores sin problema, siempre que se disponga de un lugar espacioso. Al ser ligero y tener un borde suave, no tienes que preocuparte porque pueda dañar los muebles o las paredes de casa.

¿Hay que encenderlo manualmente?

No, el aro se enciende solo automáticamente cuando lo lanzas y se apaga solo cuando deja de usarse.

