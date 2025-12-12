20 ideas para ayudarte a elegir el regalo ideal para un niño de 5 años

Los niños de 5 años tienen una energía inagotable y una curiosidad sin límites, siempre explorando y aprendiendo a través del juego. Elegir un regalo que combine diversión y desarrollo puede ser todo un acierto. Los juguetes adecuados no solo entretienen, sino que también ayudan a estimular la creatividad, la coordinación, el pensamiento estratégico y las habilidades sociales. Desde juegos de mesa hasta kits de construcción, pasando por actividades al aire libre y manualidades, hay opciones para todos los gustos e intereses.

En esta guía de EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 20 juguetes que hacen que aprender sea divertido, cada uno pensado para acompañar a los niños en su crecimiento diario.

Descubre cómo sorprender a los más pequeños y convertir cada momento de juego en una experiencia única.

Sistema solar

Los más pequeños aprenderán los planetas, satélites y estrellas que forman parte de nuestro sistema solar. Se pegan de manera fácil, ya que incorporan fieltro. Además, los nombres también están en inglés.

Sistema solar. © Amazon

Set de construcciones

Cada una de las piezas brilla en la oscuridad para mayor diversión. Los niños pueden construir diferentes elementos y dejar volar su imaginación.

Set de construcciones. © Amazon

Kit de construcciones con 223 piezas

Pueden hacer infinidad de construcciones y puzles y desarrollar su imaginación. Incluye destornillador para montar y desmontar las piezas.

Kit de construcciones con 223 piezas. © Amazon

Robot proyector

Este robot cuenta con función de luz nocturna de proyección de cielo estrellado integrada. Además, incluye canciones y la batería es de larga duración.

Robot proyector. © Amazon

Mascota virtual

Una mascota virtual interactiva que responde a tus movimientos: inclinaciones, toques y deslizamientos despiertan reacciones, sonidos y escenas de tus personajes Disney favoritos. Incluye hasta 30 personajes diferentes que puedes descubrir y coleccionar, haciendo cada juego una aventura nueva. Perfecto para niños que adoran los animales digitales y los mundos mágicos de Disney.

Mascota virtual Disney. CORTESÍA DE AMAZON

Juego Diset para aprender a leer

Este maletín reúne actividades y materiales pensados para que los niños formen palabras, reconozcan letras y practiquen la lectura de forma intuitiva y visual. Incluye fichas, tarjetas y recursos autocorrectivos que progresan con la habilidad del pequeño. Ideal para acompañar el inicio de la lectura con juegos educativos que hacen cada avance más divertido.

Diset para aprender a leer. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de mesa Caza Monstruos

Un juego de cartas dinámico en el que los jugadores buscan y emparejan monstruos, colores y formas lo más rápido posible. Agudiza la observación, la atención y la rapidez mental al tiempo que ofrece partidas breves y emocionantes para toda la familia. Perfecto para introducir a los peques en el mundo de los juegos de mesa con risas y competencia sana.

Juego Caza Monstruos. CORTESÍA DE AMAZON

Gafas VR matemáticas

Un accesorio educativo con realidad virtual que convierte ejercicios de matemáticas en desafíos visuales interactivos. Los niños exploran conceptos numéricos y operaciones dentro de escenarios virtuales que hacen que aprender sea más entretenido . Ideal para quien disfruta de la tecnología y quiere reforzar habilidades escolares jugando.

Gafas realidad virtual matemáticas. CORTESÍA DE AMAZON

Monos locos

Este juego consiste en crear una red de palitos dentro del árbol y colocar todos los monos colgando en su interior. En cada turno se tira el dado y el jugador debe retirar un palito del color que salga… ¡cruzando los dedos para que los monos no caigan! Gana quien consiga que le caigan menos monos, un desafío sencillo, emocionante y perfecto para jugar en familia.

Monos locos. CORTESÍA DE AMAZON

Arco y flechas de Spiderman

Este set incluye un arco ligero y flechas de espuma decoradas con el diseño de Spiderman, seguras y fáciles de manejar. Los niños solo deben colocar la flecha, tensar ligeramente y disparar hacia el objetivo para practicar puntería. Es un juego activo y emocionante que invita a moverse, jugar al aire libre y sentirse como un auténtico superhéroe.

Arco y flecha de Spiderman. CORTESÍA DE AMAZON

Lanzador de aviones

El pack viene con un lanzador manual y aviones de espuma preparados para volar lejos con muy poco esfuerzo. Basta con colocar el avión en el lanzador, apuntar y disparar para ver cómo planea a gran distancia. Los niños disfrutan probando distintos ángulos y compitiendo por el vuelo más largo, un juego sencillo pero muy adictivo.. Regalo seguro y lleno de movimiento.

Lanzador de aviones. CORTESÍA DE AMAZON

Hot wheels tiburón

Este vehículo Hot Wheels con diseño de tiburón está preparado para deslizarse velozmente por las pistas y otras superficies lisas. Solo hay que impulsarlo con la mano para que avance a toda velocidad y supere obstáculos o desafíos en las pistas. Es perfecto para quienes disfrutan coleccionar coches y crear circuitos llenos de acción. Un clásico regalo para los pequeños fans de los coches.

Coche tiburón. CORTESÍA DE AMAZON

Mini futbolín

Una versión pequeña del clásico futbolín para jugar dentro de casa o en reuniones familiares. Este futbolín compacto permite jugar partidos igual de emocionantes que los grandes y marcar goles con fuerza. Está diseñado para simular un verdadero campo de fútbol y es perfecto para jugar a dos. Mejora la coordinación ojo-mano, la velocidad de reacción y el pensamiento estratégico de su hijo. Se coloca en cualquier mesa y en segundos estás compitiendo, organizando torneos o pidiendo la revancha. Es ideal para partidas emocionantes en familia o entre amigos, fácil de montar, guardar y llevar a cualquier parte.

Mini futbolín. CORTESÍA DE AMAZON

Bloques magnéticos

Set de bloques magnéticos para construir estructuras variadas que estimulan la creatividad y el razonamiento espacia. Este set de piezas magnéticas permite construir fácilmente casas, torres y figuras que se mantienen firmes sin esfuerzo. Es fácil de manipular e ideal para manos pequeñas. Los niños disfrutan creando y desmontando sin frustraciones, mientras desarrollan la visión espacial, la imaginación y la creatividad.

Construcción magnética. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de exterior para saltar

Se coloca en el tobillo y los niños deben girarlo y saltar para seguir el ritmo, un juego sencillo que engancha al instante. Favorece la coordinación, la motricidad y la actividad física, a la par que ayuda a descargar energía. Fantástico para los niños que disfrutan de actividades en movimiento y al aire libre.

Juego de saltar. CORTESÍA DE AMAZON

Maletín de veterinaria

Incluye un perrito y todas las herramientas básicas para examinarlo, curarlo y jugar a ser veterinario de verdad. Un regalo perfecto para amantes de los animales. Para los padres es un juego ideal: fomenta la imaginación, la empatía y el cariño por los animales.

Maletín de veterinaria. CORTESÍA DE AMAZON

Huevos dinosaurios

Los niños podrán experimentar la emoción del descubrimiento como lo haría un verdadero paleontólogo mientras excavan 12 fósiles de dinosaurios. Cada huevo esconde un dinosaurio que los peques deben abrir hasta descubrir la figura final. También se incluyen 12 tarjetas de información sobre los dinosaurios y una alfombra de juego antideslizante. Es una actividad que une sorpresa, emoción y aprendizaje sobre diferentes especies.

Huevos de dinosaurios. CORTESÍA DE AMAZON

Karaoke

Un micrófono fácil de usar con música y efectos que permite cantar, improvisar y brillar como una pequeña estrella mientras cantan sus canciones favoritas. Los niños se desinhiben, juegan con su voz y se divierten en familia o con amigos. Es un juguete que anima la expresión oral, la creatividad y la seguridad en sí mismos. Perfecto para celebraciones, reuniones familiares o tardes de entretenimiento.

Karaoke. CORTESÍA DE AMAZON

Juego magnético de moda

Incluye muñecas y una amplia variedad de prendas magnéticas que se colocan y cambian en segundos. Los peques podrán disfrutar creando estilos, mezclando colores y diseñando sus propios looks. Ideal para los más creativos de la casa.

Juego de moda. CORTESÍA DE AMAZON

Kit creación bolígrafos

Este kit permite montar y decorar sus propios bolígrafos con colores, cuentas, tapas y accesorios que ellos mismos eligen. Elaborarán y personalizarán paso a paso su propio bolígrafo, contando con la posibilidad de hacer muchas combinaciones diferentes. Es fácil, creativo y el resultado es un objeto que podrán usar y lucir en casa o en el cole. Desarrolla la creatividad, la paciencia y la atención al detalle.

Personaliza tu bolígrafo. CORTESÍA DE AMAZON

Con estas 20 ideas, acertar con un regalo para un niño de 5 años es mucho más fácil. Cada opción combina diversión, aprendizaje y creatividad, garantizando horas de entretenimiento. Solo queda elegir el que mejor se adapte a sus gustos e intereses. Así, cada regalo se convierte en una experiencia única que acompañará su crecimiento y curiosidad.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.