20 propuestas de regalos educativos y divertidos para niños y niñas de 9 años

Guía de regalos de Navidad que combinan el aprendizaje y la diversión a partir de 9 años

Pensar en los regalos de Navidad no es lo mismo cuando los niños tienen 2 años, que cuando tienen 17 años. En edades más tempranas resulta más sencillo acertar, ya que suelen conformarse con juegos sencillos y, cuando entran en la adolescencia, tienden a pedir regalos más concretos relacionados con su personalidad.

Sin embargo, cuando rozan ya las dos cifras de edad, suelen pedir aquello que les parece más divertido o entretenido, obviando los juegos educativos o que pueden aportarles un conocimiento.

Como es muy probable que estés buscando regalos que cubran ambas necesidades, desde EL PAÍS Escaparate te traemos un listado con 20 propuestas de regalos educativos y divertidos, que son apropiados para niños y niñas de 9 años.

Libro de 101 casos extraordinarios para resolver

Este libro pone a prueba la agilidad mental, permitiendo a los lectores resolver misterios en solo 5 minutos, mientras desarrollan su capacidad de observación y deducción.

Cortesía de Amazon.

Rompecabezas Perplexus

El Perplexus Rebel es un desafiante rompecabezas 3D que pone a prueba la destreza y paciencia, ofreciendo 70 obstáculos para sortear dentro de una bola transparente.

Incluye guía de instrucciones. Cortesía de Amazon.

Robot impulsado por energía solar

Este kit fomenta la creatividad y el aprendizaje de la energía renovable, ofreciendo una experiencia práctica de experimentación y construcción que encanta a los pequeños ingenieros. Los niños pueden crear hasta 12 tipos diferentes de robots.

25% de descuento, ahorra 5,50 euros.

12 figuras en 1. Cortesía de Amazon.

Bola voladora

Esta bola es un mini-dron es fácil de manejar y puede realizar diversas maniobras como flotar, volar en línea recta o hacer curvas. Con su luz RGB y diseño robusto, es un juguete perfecto para niños.

Ideal para espacios abiertos como parques, playas y patios. Cortesía de Amazon.

Coche teledirigido impermeable

Este coche se puede sumergir en el agua y es capaz de realizar carreras de doble lado, rotación de 360º y giro de 180º. Cuenta con un potente motor que le permite acelerar hasta 12 km/h y se puede controlar a distancia desde hasta 40 metros.

Viene con 2 baterías recargables y para la carga completa de cada una se necesitan dos horas. Después, cada una tendrá una autonomía de 60 minutos, aproximadamente, y cuando se esté quedando sin batería, la luz roja comenzará a parpadear.

Coche teledirigido impermeable. Cortesía de Amazon

Juego ‘Gravity Maze’

Este juego de mesa activará la mente del niño, pero también la de los más adultos. A través de las torres, tendréis que crear diferentes estructuras para conducir la canica hasta la torre roja de llegada. Gravity Maze permite a los niños explorar las fuerzas de la gravedad a través de 60 tarjetas de desafío con diferentes niveles de dificultad.

18% de descuento, ahorra 5,54 euros.

Juego de mesa 'Gravity Maze'. Cortesía de Amazon

Juego de mesa ‘Taco, gato, cabra, queso, pizza’

Divertido juego de cartas que desarrolla habilidades como la concentración, velocidad de procesamiento y la percepción visual. Las partidas son muy cortas, de unos 10 minutos aproximadamente, y pueden jugar de 3 a 8 jugadores.

Las instrucciones son muy sencillas: cuando la carta coincida con la palabra mencionada, todos tenéis que colocar la mano en el montón central y, el último en hacerlo, se lleva el montón.

Ahora con un 22% de descuento.

Juego de mesa 'Taco gato cabra queso pizza'. Cortesía de Amazon

Gafas de realidad virtual con juegos matemáticos

Con estas gafas de realidad virtual aprenderá matemáticas mientras se divierte. Solo tendréis que buscar vídeos de Heromask Mathematics en Internet y podrá practicar, entre otras cosas, el cálculo mental o las tablas de multiplicar.

Además, las gafas cuentan con ajuste interpupilar para que podáis utilizarlas tanto los más pequeños como los adultos. También sirven para ver vídeos o jugar a otros juegos de realidad virtual.

17% de descuento, ahorra 12 euros.

Juegos matemáticos con gafas de realidad virtual. Cortesía de Amazon

Set de batalla ‘Beyblade X’

Este set Drop Attack tiene todo lo necesario para empezar a batallar: un Beystadium, 2 tops y 2 lanzadores. Cuando los engranajes del piñón entran en contacto con el riel de aceleración X, los tops se propulsan alcanzando grandes velocidades que permiten choques impresionantes.

La hoja, el trinquete y el piñón intercambiables de los tops Beyblade se montan y desmontan en un rápido giro y dos clics para que puedan lanzarse a la batalla en cualquier momento.

Set de batalla 'Drop Attack'. Cortesía de Amazon

Lata ‘Superthings’

Lata gold con las figuras exclusivas de la serie 2 de SuperThings para que pueda completar su colección. Incluye nueve figuras exclusivas: el Profesor K, Candy Strike y Pumpking (dorados), y los plateados Headstrong, Rocketball, Beatcrush, Super Riff, Lord Twister y Turbo Twist.

Lata gold 'Superthings' serie 2. Cortesía de Amazon

Muñecas ‘Las guerreras K-Pop’

Figuras de Rumi, Mira y Zoey para que pueda coleccionar a las protagonistas de la película del momento. Con un diseño detallado, cada muñeca captura fielmente cada rasgo del personaje; desde sus expresiones hasta el vestuario. Incluye ropa y complementos desmontables e intercambiables para combinar estilos y ampliar las posibilidades de juego.

Rumi, Mira y Zoey de la película 'Las guerreras K-Pop'. Cortesía de Amazon

Para los amantes del fútbol: balón fluorescente

Este balón brilla en la oscuridad, así que se puede utilizar en zonas con poca luz. Solo necesita estar bajo la luz del sol durante un rato para absorber y almacenar la luz y luego tendrá la capacidad de brillar de forma natural durante la noche. Está fabricado con materiales de alta calidad, resistentes al desgaste, elásticos, cómodos y duraderos para los pies.

34% de descuento, ahorra 9,38 euros.

Balón que brilla en la oscuridad. Cortesía de Amazon

Figura LEGO de Stitch

Este juego de construcción incluye una figura articulada de Stitch; sus orejas se pueden colocar levantadas o caídas y su cabeza gira. Asimismo, incluye un cucurucho de helado y una flor de adorno, también diseñados con bloques LEGO.

La aplicación LEGO Builder le guiará durante el proceso de construcción. Además, podrá seguir sus progresos, guardar sets y acercar y girar modelos en 3D a medida que construye.

20% de descuento, ahorra 13 euros.

LEGO de Stitch. Cortesía de Amazon

LEGO ‘Minecraft’

Incluye una casa de juguete diseñada con la forma de un zorro durmiente, que tiene una estructura que se abre con un techo abatible para poder jugar en su interior. También viene con figuras LEGO emblemáticas de Minecraft: un zombi ahogado, un zorro y su cría, un zorro ártico y una figura del protagonista con «piel» de zorro.

LEGO de Minecraft. Cortesía de Amazon

Kit para fabricar pulseras

Para que pueda crear sus propias pulseras de la amistad. Incluye 28 paquetes de hilos en 14 colores vibrantes, cuentas con letras, botones y 5 almohadillas antideslizantes que se pueden sujetar de manera segura a la mesa. La base para fabricar las pulseras cuenta con un compartimento de almacenamiento oculto para guardar ordenadamente todos los hilos.

Ahora con un 14% de descuento.

Kit para hacer pulseras. Cortesía de Amazon

Set de manualidades con cuerdas en 3D

Incluye tres globos con tres formas diferentes cada uno: estrella, luna y corazón y materiales para crear múltiples estilos de farolillos con cuerdas. Posteriormente, podrá iluminar sus creaciones con la cadena de 30 luces led multicolor. Igualmente, los guantes y el mantel de plástico protegerán el espacio de trabajo para que después resulte más sencillo recoger.

Kit de arte con cuerdas en 3D. Cortesía de Amazon

Joyero musical con diseño de caballos

Joyero musical con amplio espacio para collares, pulseras y pendientes. Igualmente, tiene dos cajones para añadir las joyas o recuerdos que quiera y, al levantar la tapa, la figura del caballo empieza a girar al ritmo de Home on the Range.

Joyero con temática de caballos. Cortesía de Amazon

Quiz jugadores de fútbol

Pon a prueba sus conocimientos sobre fútbol. Este trivial junior incluye preguntas sobre jugadores legendarios, equipos icónicos y torneos inolvidables.

Divide a los jugadores en dos grupos y reparte cinco cartas a cada uno. Formula preguntas a los oponentes y, si ambos responden correctamente, pasan a la siguiente ronda. Finalmente, ganará el equipo con más respuestas correctas.

Trivial junior sobre fútbol. Cortesía de Amazon

Balón voleibol

Pelota de voleibol talla 5 con tacto suave, apta para jugar en el interior o exterior. Está disponible en diferentes diseños, todos con colores llamativos.

Balón voleibol de color rosa. Cortesía de Amazon

Juego de memoria

Ponle a prueba con este juego de memoria portátil. Podrá jugar en modo solitario o contra un amigo para comprobar quién de los dos consigue recordar la secuencia más larga.

Su funcionamiento es muy sencillo, solo se tiene que observar la secuencia de luces y presionar los botones que se correspondan con las luces que se han encendido para repetir la secuencia. Para ganar, no se pueden cometer fallos.

Ahora con un 15% de descuento.

Juego de mesa 'BrainBolt Genius'. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores regalos para niños de 9 años?

Los mejores regalos suelen ser aquellos que fomentan la creatividad, el aprendizaje y la actividad física.

¿Qué regalos educativos son adecuados para niños de 9 años?

Los regalos que pueden interesar a niños y niñas de esa edad son los kits de robótica, juegos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y rompecabezas.

¿Es adecuado regalar un videojuego a un niño de 9 años?

Un videojuego puede ser una buena opción, siempre y cuando sea apropiado para su edad y favorezca el desarrollo cognitivo, como juegos educativos o de aventura que promuevan la resolución de problemas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.

