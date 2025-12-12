Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

20 propuestas de regalos educativos y divertidos para niños y niñas de 9 años

Guía de regalos de Navidad que combinan el aprendizaje y la diversión a partir de 9 años

regalos para niños de 9 años
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Pensar en los regalos de Navidad no es lo mismo cuando los niños tienen 2 años, que cuando tienen 17 años. En edades más tempranas resulta más sencillo acertar, ya que suelen conformarse con juegos sencillos y, cuando entran en la adolescencia, tienden a pedir regalos más concretos relacionados con su personalidad.

Sin embargo, cuando rozan ya las dos cifras de edad, suelen pedir aquello que les parece más divertido o entretenido, obviando los juegos educativos o que pueden aportarles un conocimiento.

Como es muy probable que estés buscando regalos que cubran ambas necesidades, desde EL PAÍS Escaparate te traemos un listado con 20 propuestas de regalos educativos y divertidos, que son apropiados para niños y niñas de 9 años.

Libro de 101 casos extraordinarios para resolver

Este libro pone a prueba la agilidad mental, permitiendo a los lectores resolver misterios en solo 5 minutos, mientras desarrollan su capacidad de observación y deducción.

Regalo sobre fondo blanco
COMPRA POR 12,30€ EN AMAZON

Rompecabezas Perplexus

El Perplexus Rebel es un desafiante rompecabezas 3D que pone a prueba la destreza y paciencia, ofreciendo 70 obstáculos para sortear dentro de una bola transparente.

Regalos sobre fondo blanco
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Robot impulsado por energía solar

Este kit fomenta la creatividad y el aprendizaje de la energía renovable, ofreciendo una experiencia práctica de experimentación y construcción que encanta a los pequeños ingenieros. Los niños pueden crear hasta 12 tipos diferentes de robots.

25% de descuento, ahorra 5,50 euros.

Regalo sobre fondo blanco
COMPRA POR 16,49€ EN AMAZON

Bola voladora

Esta bola es un mini-dron es fácil de manejar y puede realizar diversas maniobras como flotar, volar en línea recta o hacer curvas. Con su luz RGB y diseño robusto, es un juguete perfecto para niños.

Regalo sobre fondo negro.
COMPRA POR 26€ EN AMAZON

Coche teledirigido impermeable

Este coche se puede sumergir en el agua y es capaz de realizar carreras de doble lado, rotación de 360º y giro de 180º. Cuenta con un potente motor que le permite acelerar hasta 12 km/h y se puede controlar a distancia desde hasta 40 metros.

Viene con 2 baterías recargables y para la carga completa de cada una se necesitan dos horas. Después, cada una tendrá una autonomía de 60 minutos, aproximadamente, y cuando se esté quedando sin batería, la luz roja comenzará a parpadear.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

Juego ‘Gravity Maze’

Este juego de mesa activará la mente del niño, pero también la de los más adultos. A través de las torres, tendréis que crear diferentes estructuras para conducir la canica hasta la torre roja de llegada. Gravity Maze permite a los niños explorar las fuerzas de la gravedad a través de 60 tarjetas de desafío con diferentes niveles de dificultad.

18% de descuento, ahorra 5,54 euros.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 24,41€ EN AMAZON

Juego de mesa ‘Taco, gato, cabra, queso, pizza’

Divertido juego de cartas que desarrolla habilidades como la concentración, velocidad de procesamiento y la percepción visual. Las partidas son muy cortas, de unos 10 minutos aproximadamente, y pueden jugar de 3 a 8 jugadores.

Las instrucciones son muy sencillas: cuando la carta coincida con la palabra mencionada, todos tenéis que colocar la mano en el montón central y, el último en hacerlo, se lleva el montón.

Ahora con un 22% de descuento.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 12,49€ EN AMAZON

Gafas de realidad virtual con juegos matemáticos

Con estas gafas de realidad virtual aprenderá matemáticas mientras se divierte. Solo tendréis que buscar vídeos de Heromask Mathematics en Internet y podrá practicar, entre otras cosas, el cálculo mental o las tablas de multiplicar.

Además, las gafas cuentan con ajuste interpupilar para que podáis utilizarlas tanto los más pequeños como los adultos. También sirven para ver vídeos o jugar a otros juegos de realidad virtual.

17% de descuento, ahorra 12 euros.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 57€ EN AMAZON

Set de batalla ‘Beyblade X’

Este set Drop Attack tiene todo lo necesario para empezar a batallar: un Beystadium, 2 tops y 2 lanzadores. Cuando los engranajes del piñón entran en contacto con el riel de aceleración X, los tops se propulsan alcanzando grandes velocidades que permiten choques impresionantes.

La hoja, el trinquete y el piñón intercambiables de los tops Beyblade se montan y desmontan en un rápido giro y dos clics para que puedan lanzarse a la batalla en cualquier momento.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 37,99€ EN AMAZON

Lata ‘Superthings’

Lata gold con las figuras exclusivas de la serie 2 de SuperThings para que pueda completar su colección. Incluye nueve figuras exclusivas: el Profesor K, Candy Strike y Pumpking (dorados), y los plateados Headstrong, Rocketball, Beatcrush, Super Riff, Lord Twister y Turbo Twist.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 23,29€ EN AMAZON

Muñecas ‘Las guerreras K-Pop’

Figuras de Rumi, Mira y Zoey para que pueda coleccionar a las protagonistas de la película del momento. Con un diseño detallado, cada muñeca captura fielmente cada rasgo del personaje; desde sus expresiones hasta el vestuario. Incluye ropa y complementos desmontables e intercambiables para combinar estilos y ampliar las posibilidades de juego.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 24,99€ EN AMAZON

Para los amantes del fútbol: balón fluorescente

Este balón brilla en la oscuridad, así que se puede utilizar en zonas con poca luz. Solo necesita estar bajo la luz del sol durante un rato para absorber y almacenar la luz y luego tendrá la capacidad de brillar de forma natural durante la noche. Está fabricado con materiales de alta calidad, resistentes al desgaste, elásticos, cómodos y duraderos para los pies.

34% de descuento, ahorra 9,38 euros.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 18,61€ EN AMAZON

Figura LEGO de Stitch

Este juego de construcción incluye una figura articulada de Stitch; sus orejas se pueden colocar levantadas o caídas y su cabeza gira. Asimismo, incluye un cucurucho de helado y una flor de adorno, también diseñados con bloques LEGO.

La aplicación LEGO Builder le guiará durante el proceso de construcción. Además, podrá seguir sus progresos, guardar sets y acercar y girar modelos en 3D a medida que construye.

20% de descuento, ahorra 13 euros.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 51,99€ EN AMAZON

LEGO ‘Minecraft’

Incluye una casa de juguete diseñada con la forma de un zorro durmiente, que tiene una estructura que se abre con un techo abatible para poder jugar en su interior. También viene con figuras LEGO emblemáticas de Minecraft: un zombi ahogado, un zorro y su cría, un zorro ártico y una figura del protagonista con «piel» de zorro.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Kit para fabricar pulseras

Para que pueda crear sus propias pulseras de la amistad. Incluye 28 paquetes de hilos en 14 colores vibrantes, cuentas con letras, botones y 5 almohadillas antideslizantes que se pueden sujetar de manera segura a la mesa. La base para fabricar las pulseras cuenta con un compartimento de almacenamiento oculto para guardar ordenadamente todos los hilos.

Ahora con un 14% de descuento.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 25,70€ EN AMAZON

Set de manualidades con cuerdas en 3D

Incluye tres globos con tres formas diferentes cada uno: estrella, luna y corazón y materiales para crear múltiples estilos de farolillos con cuerdas. Posteriormente, podrá iluminar sus creaciones con la cadena de 30 luces led multicolor. Igualmente, los guantes y el mantel de plástico protegerán el espacio de trabajo para que después resulte más sencillo recoger.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 26,99€ EN AMAZON

Joyero musical con diseño de caballos

Joyero musical con amplio espacio para collares, pulseras y pendientes. Igualmente, tiene dos cajones para añadir las joyas o recuerdos que quiera y, al levantar la tapa, la figura del caballo empieza a girar al ritmo de Home on the Range.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Quiz jugadores de fútbol

Pon a prueba sus conocimientos sobre fútbol. Este trivial junior incluye preguntas sobre jugadores legendarios, equipos icónicos y torneos inolvidables.

Divide a los jugadores en dos grupos y reparte cinco cartas a cada uno. Formula preguntas a los oponentes y, si ambos responden correctamente, pasan a la siguiente ronda. Finalmente, ganará el equipo con más respuestas correctas.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 14,99€ EN AMAZON

Balón voleibol

Pelota de voleibol talla 5 con tacto suave, apta para jugar en el interior o exterior. Está disponible en diferentes diseños, todos con colores llamativos.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Juego de memoria

Ponle a prueba con este juego de memoria portátil. Podrá jugar en modo solitario o contra un amigo para comprobar quién de los dos consigue recordar la secuencia más larga.

Su funcionamiento es muy sencillo, solo se tiene que observar la secuencia de luces y presionar los botones que se correspondan con las luces que se han encendido para repetir la secuencia. Para ganar, no se pueden cometer fallos.

Ahora con un 15% de descuento.

regalos para niños de 9 años
COMPRA POR 30,49€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores regalos para niños de 9 años?

Los mejores regalos suelen ser aquellos que fomentan la creatividad, el aprendizaje y la actividad física.

¿Qué regalos educativos son adecuados para niños de 9 años?

Los regalos que pueden interesar a niños y niñas de esa edad son los kits de robótica, juegos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y rompecabezas.

¿Es adecuado regalar un videojuego a un niño de 9 años?

Un videojuego puede ser una buena opción, siempre y cuando sea apropiado para su edad y favorezca el desarrollo cognitivo, como juegos educativos o de aventura que promuevan la resolución de problemas.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Ha trabajado en departamentos de comunicación y ha colaborado como redactora en medios digitales culturales. Actualmente, está ampliando su formación con el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. 
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Unos niños abriendo regalos junto al árbol de navidad.

Los regalos que más triunfarán entre los niños de 8 años esta Navidad

David Rodríguez Madera
Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe los mejores regalos para niños de 10 años que entregar en Navidad.

20 regalos para niños de 10 años: confía en el listado más completo para no equivocarte esta Navidad

Daniel Muela

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  2. El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
  3. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  4. La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
  5. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_