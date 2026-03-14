Grietas, manchas imposibles o problemas para girar: algunas de las señales de que debes cambiar el plato del microondas

Este plato de la marca Recamania resiste a altas temperaturas y es fácil de limpiar.

Es importante elegir uno que sea duradero y de fácil sujeción... Y hay un superventas en Amazon que cumple con esto

Si hay un electrodoméstico que ofrece un montón de posibilidades, ese es el microondas: desde calentar el tupper que llevamos al trabajo hasta hacer un pequeño postre si nos apetece. Es un imprescindible en los hogares.

Pero ¿alguna vez te has preguntado cuándo hay que cambiar el plato de su interior? Todos los microondas vienen con uno de serie y es posible que solo pensemos en él cuando se rompe. Pero, a veces, no hay que esperar a que esto suceda para adquirir uno nuevo.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado este plato de la marca Recamania que está arrasando Amazon: con 245 milímetros de diámetro, es apto para la gran mayoría de microondas. Quédate y descubre cuándo es necesario cambiar el plato de este electrodoméstico y por qué este superventas es la mejor opción.

Es el favorito de los compradores porque es universal. Cortesía de Amazon

Cuidado con las grietas y fisuras

Ya sea por el uso que le damos o por los cambios de temperatura, es fácil que aparezcan pequeños daños con el tiempo porque, no olvidemos, es un plato de vidrio. Es más, si no se limpia adecuadamente, se van acumulando restos de comida que se sobrecalientan y lo deterioran.

Por eso, lo que hace que el plato de Recamania sea el más codiciado es que está hecho de un vidrio sólido que resiste altas temperaturas y es capaz de soportar distintos tipos de programas del microondas, por lo que su durabilidad está asegurada. “Después de un largo tiempo sigue aguantando como el primer día”, comenta una de las personas que lo ha comprado.

Problemas a la hora de girar

El funcionamiento de un microondas es sencillo. El plato debe girar para que el calor se distribuya de manera uniforme y así evitar que la comida se quede fría en algunos puntos. Si notamos que el plato no está haciendo este movimiento, es que algo está pasando: puede que los puntos de anclaje se hayan deformado por la suciedad acumulada y el calor.

Este superventas de Amazon cuenta con tres puntos de anclaje que se colocan con facilidad en el soporte central del microondas. Gracias a este diseño, su fijación es sencilla y firme para que todo lo que coloquemos encima no se deslice, algo muy valorado por los usuarios del gigante del comercio electrónico: “Se ajusta perfectamente a un microondas New Pol. Encaja perfecto y no noto la diferencia con el que se rompió”.

Tiene tres puntos de fijación para anclarse en el microondas. Cortesía de Amazon

Rasguños y manchas que no se van

Cuando hay manchas difíciles de quitar o la superficie está cubierta de arañazos, igual es el momento de conseguir un plato nuevo. Porque a veces también es una cuestión de estética. El producto estrella que hemos analizado destaca porque es antiadherente: esto facilita su limpieza y evita que se incruste la suciedad.

Además, otra de las características que resaltan los compradores es su diseño: “Se nos rompió el original y compramos este. Es igual al original, ¿qué más se puede pedir?”

Está hecho de un material de alta calidad. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este plato para microondas universal

¿Cómo se puede lavar?

Se puede limpiar a mano con agua tibia y jabón para sacar toda la suciedad, pero también se puede meter en el lavavajillas.

¿Cuesta colocarlo?

Para nada. De hecho, es muy sencillo. Solo tienes que poner los tres puntos de anclaje de la base en el soporte del microondas y listo.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar un plato para microondas?

Aunque este plato es universal, no todos los microondas son iguales. Hay que fijarse siempre en el diámetro del plato y el diseño del anclaje.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de marzo de 2026.

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