La bolsa porta alimentos XL más vendida en Amazon: más de 42.000 valoraciones

Cuando tenemos que llevarnos comida o bebida a algún sitio, tenemos varias opciones para conservar la comida durante las horas que vayamos a estar fuera: tuppers, tazas térmicas, tarros o incluso fiambreras eléctricas si sabemos que vamos a estar cerca de una toma de corriente.
Lo más importante cuando tenemos comida y bebida caliente o fría es que mantenga la temperatura hasta que podamos consumirla. Hemos tenido eso en cuenta y desde EL PAÍS Escaparate te traemos la opción ideal para cuando necesites transportar más de una ración.
Aislamiento térmico, impermeable y a prueba de fugas
Una de las características más importantes de este tipo de productos es el aislamiento térmico. Mantener los alimentos fríos o calientes es imprescindible cuando toca comer fuera, y esta bolsa porta alimentos promete hacerlo durante más de cinco horas gracias a su material aislante de alta calidad que, además, protege los recipientes que uses para meter la comida. “En verano la utilizo para llevar las bebidas frescas a la piscina y es una maravilla”, cuenta un usuario.
Por otra parte, su tejido exterior hace que sea impermeable y a prueba de fugas: es resistente al agua y las manchas. Pero, aunque se manche, el forro interior se puede limpiar fácilmente con una toalla o un pañuelo húmedo.
Tiene 3 compartimentos: el principal, el delantero y el lateral
Por si el compartimento principal con una capacidad de 24 litros no fuera suficiente, esta bolsa cuenta con incluso más espacio: el bolsillo lateral de malla, en el que podrás almacenar tazas, botellas o termos, y otro bolsillo delantero, perfecto para guardar servilletas, cubiertos, condimentos o aperitivos, por ejemplo.
Llévala a todas partes: interiores o exteriores
Los detalles de esta bolsa la convierten en algo que puedes transportar fácilmente a cualquier lugar. Gracias a su correa para el hombro y a sus resistentes asas resulta cómodo llevarla donde lo necesites: a clase o al trabajo, a la playa, a un picnic, a un viaje o una excursión... Las opciones son ilimitadas, y la conservación de la temperatura de tu comida está garantizada.
Esta usuaria nos cuenta su experiencia con la bolsa en la playa: “Sin duda una de mis mejores adquisiciones para llevar comida a la playa. Su diseño portátil y su forro de plástico aislante mantienen los alimentos frescos durante horas, permitiéndome disfrutar de un picnic delicioso y saludable en la arena”.
Preguntas frecuentes sobre esta bolsa porta alimentos XL
¿Cuáles son sus dimensiones?
Mide 28 de alto, 35 cm de ancho y 28 cm de profundo.
¿Para cuántas personas cabe comida?
Dependiendo de la cantidad que se quiera llevar, esta bolsa puede almacenar comida para 2-4 personas.
¿Cómo se lava?
Hay que lavarla a mano.
