Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasLo más vendido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
lo más vendido

El set de semillas bio más vendido de Amazon incluye 12 plantas aromáticas para cultivar en casa

Tanto si eres principiante como si eres aficionado a la jardinería, el cultivo de estas hierbas es sencillo y da buenos resultados

Con este set podrás cultivar tus propias plantas aromáticas frescas.GETTY IMAGES
Blanca Mohedano Martínez
Blanca Mohedano Martínez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza la idea de tener un pequeño huerto? ¿Ver cómo lo que cultivas crece poco a poco? Para muchas personas, sin embargo, esa es una opción algo complicada, en especial en un piso o en alguna vivienda que no permita dedicarle el espacio necesario.

Pero ¿sabías que, aunque no tengas jardín ni un espacio grande disponible, puedes cultivar productos? Sí, sí: es mucho más accesible y fácil de lo que parece. Te lo contamos a continuación.

set de semillas bio con 12 hierbas aromáticas
COMPRA POR 11,99€ EN AMAZON

Este set de semillas se puede cultivar con facilidad en casa

No importa que tu vivienda sea pequeña, o que no tengas jardín o patio (aunque, si los tienes, lo tienes algo más fácil). Si tienes balcón o terraza, puedes optar por usar una jardinera. Si no, otra opción interesante son las macetas colgantes, que puedes colocar donde quieras. Otra alternativa a disposición de todos es colgar macetas en las ventanas. Como ves, ¡es viable para todo tipo de viviendas!

Una gran variedad de hierbas aromáticas

Con este set obtendrás una gran variedad de hierbas, concretamente, 12 distintas:

  1. Hierbabuena
  2. Orégano
  3. Mejorana
  4. Romero
  5. Albahaca
  6. Perifollo
  7. Tomillo
  8. Cebollino
  9. Cilantro
  10. Eneldo
  11. Perejil
  12. Salvia
set de semillas bio con 12 hierbas aromáticas
COMPRA POR 11,99€ EN AMAZON

Son fáciles de cuidar y resistentes

Si no tienes mucha idea (o si, directamente, eres principiante), cultivar estas hierbas no es difícil: se incluyen instrucciones para que no te pierdas por el camino, así como un calendario de siembra y una serie de consejos de expertos. Además, tienen una alta tasa de germinación, lo cual indica su calidad y proporciona certeza de que tus semillas crecerán.

Una vez cultivadas, puedes almacenarlas en un especiero, o en botes o tarros que puedes ordenar a tu gusto en un carrito de cocina.

set de semillas bio con 12 hierbas aromáticas
COMPRA POR 11,99€ EN AMAZON

No hay plástico que valga: todos los envases son de papel

Siendo una marca que está muy comprometida con el medioambiente, los envases de las semillas están hechos de papel de hierba. Todo es sostenible y 100% reciclable.

Algunas ideas para usar tus hierbas aromáticas

Por supuesto, la primera opción que se te puede ocurrir es usarlas como condimentos. Pero te proponemos varias ideas más para que les saques el mayor provecho posible e innoves en la cocina.

  • Aceites aromatizados: algunas hierbas que puedes utilizar para aderezar el aceite y darle un toque distinto son el eneldo, el romero, el tomillo o el orégano.
  • También puedes usar las hierbas para hacer salsas, como, por ejemplo, pesto (albahaca) o guacamole (cilantro).
  • Té de hierbas: si eres fan del té, puedes usar romero, tomillo o albahaca.
  • Como adorno: si tienes invitados, puedes aprovechar para darle un toque vistoso a tus platos. Una hojita de hierbabuena o un poquito de cebollino cortado puede marcar la diferencia para que resalten mucho más.
set de semillas bio con 12 hierbas aromáticas
COMPRA POR 11,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre este set de semillas bio

¿Son naturales?

Sí. No tienen químicos ni están modificadas genéticamente y son de polinización libre.

¿Tienen calidad?

Sí, son de calidad puesto que proceden de cultivos ecológicos controlados en Italia.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 14,90€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 6,95€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_