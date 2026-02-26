El set de semillas bio más vendido de Amazon incluye 12 plantas aromáticas para cultivar en casa

Tanto si eres principiante como si eres aficionado a la jardinería, el cultivo de estas hierbas es sencillo y da buenos resultados

¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza la idea de tener un pequeño huerto? ¿Ver cómo lo que cultivas crece poco a poco? Para muchas personas, sin embargo, esa es una opción algo complicada, en especial en un piso o en alguna vivienda que no permita dedicarle el espacio necesario.

Pero ¿sabías que, aunque no tengas jardín ni un espacio grande disponible, puedes cultivar productos? Sí, sí: es mucho más accesible y fácil de lo que parece. Te lo contamos a continuación.

Las semillas son fáciles de cultivar aunque no tengas experiencia. Cortesía de Amazon

Este set de semillas se puede cultivar con facilidad en casa

No importa que tu vivienda sea pequeña, o que no tengas jardín o patio (aunque, si los tienes, lo tienes algo más fácil). Si tienes balcón o terraza, puedes optar por usar una jardinera. Si no, otra opción interesante son las macetas colgantes, que puedes colocar donde quieras. Otra alternativa a disposición de todos es colgar macetas en las ventanas. Como ves, ¡es viable para todo tipo de viviendas!

Una gran variedad de hierbas aromáticas

Con este set obtendrás una gran variedad de hierbas, concretamente, 12 distintas:

Hierbabuena Orégano Mejorana Romero Albahaca Perifollo Tomillo Cebollino Cilantro Eneldo Perejil Salvia

Hay una selección de 12 hierbas aromáticas distintas que puedes cultivar. Cortesía de Amazon

Son fáciles de cuidar y resistentes

Si no tienes mucha idea (o si, directamente, eres principiante), cultivar estas hierbas no es difícil: se incluyen instrucciones para que no te pierdas por el camino, así como un calendario de siembra y una serie de consejos de expertos. Además, tienen una alta tasa de germinación, lo cual indica su calidad y proporciona certeza de que tus semillas crecerán.

Una vez cultivadas, puedes almacenarlas en un especiero, o en botes o tarros que puedes ordenar a tu gusto en un carrito de cocina.

Puedes cultivarlas en cualquier maceta. Cortesía de Amazon

No hay plástico que valga: todos los envases son de papel

Siendo una marca que está muy comprometida con el medioambiente, los envases de las semillas están hechos de papel de hierba. Todo es sostenible y 100% reciclable.

Algunas ideas para usar tus hierbas aromáticas

Por supuesto, la primera opción que se te puede ocurrir es usarlas como condimentos. Pero te proponemos varias ideas más para que les saques el mayor provecho posible e innoves en la cocina.

Aceites aromatizados : algunas hierbas que puedes utilizar para aderezar el aceite y darle un toque distinto son el eneldo , el romero , el tomillo o el orégano .

También puedes usar las hierbas para hacer salsas , como, por ejemplo, pesto (albahaca) o guacamole (cilantro).

Té de hierbas : si eres fan del té, puedes usar romero , tomillo o albahaca .

Como adorno: si tienes invitados, puedes aprovechar para darle un toque vistoso a tus platos. Una hojita de hierbabuena o un poquito de cebollino cortado puede marcar la diferencia para que resalten mucho más.

Úsalas como condimento, para aderezar el aceite, para hacer salsas o como adorno. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este set de semillas bio

¿Son naturales?

Sí. No tienen químicos ni están modificadas genéticamente y son de polinización libre.

¿Tienen calidad?

Sí, son de calidad puesto que proceden de cultivos ecológicos controlados en Italia.

