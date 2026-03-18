Las heridas de Antioquia en el centro del debate electoral

Una mirada al contexto completo de las palabras del candidato Iván Cepeda que alborotaron el avispero y la indignación paisa. Aunque quisiéramos meterla debajo de la cama, esa es parte de nuestra historia.

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Otra semana en Colombia de tensión electoral y periodismo de recorte, de esos videos o fragmentos que se presentan dosificados y elegidos con precisión para redes sociales con el objetivo de indignar, que es la nueva emoción que mueve nuestros días bajo el algoritmo. Pedacitos de realidades complejas que se aprovechan de la falta de tiempo y, en este caso, el descuido de una campaña al comunicar.

‌Hace unos días, los nacidos en Antioquia pusieron el grito en el cielo contra el candidato Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro. Su candidatura publicó un documento de 433 páginas que se titula Programa de Gobierno y se compone de discursos recientes del aspirante. Aunque en su introducción explicaba que es solo un anexo a un documento que no llega, la portada dio a entender que su lectura equivale a conocer su proyecto para el país.

‌El fragmento que alborotó el avispero decía: “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales”. El discurso fue pronunciado en febrero, pero se retomó una semana después de las consultas.

‌Mi algoritmo paisa me mostró videos de muchachos disfrazados de poncho, carriel y sombrero impostando voz de arrieros, como si el candidato hubiera insultado esa historia; largos hilos de periodistas resumiéndole a Cepeda la enorme cantidad de intelectuales nacidos en esta región, medios titulando “repudio”, “ofensa”, “indignación”, chats de amigos y familiares ofendidos.

‌Ninguno incluyó los párrafos previos a esa frase que hablaban de cómo los antioqueños nos caracterizamos “por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas”. Tampoco leyeron la frase de que “Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social del país” y en el que destacaba el “espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial”.

No, pudo más la indignación rápida, aprovechada por políticos y por la falta de claridad de esa candidatura, que se caracteriza hasta ahora por dar pocas entrevistas en medios y una actitud reactiva a través de X. En política, los vacíos se llenan y hoy lamentablemente se llenan de desinformación. En tiempos de velocidad, videos y desatención, no se dejan cosas al azar.

‌Las redes sociales se dividieron en los ofendidos y los que consideramos que lastimosamente esa frase es parte de nuestra historia, aunque a decir verdad hubo cunas del paramilitarismo por todo el país. Es innegable que desde los 80 hubo un quiebre en la sociedad antioqueña movilizado por la codicia y el terror de Pablo Escobar y luego de múltiples actores de la violencia: es imposible olvidar que en Antioquia hubo alianzas entre políticos y paramilitares, que existieron Don Berna, Doble Cero, Carlos, Fidel y Vicente Castaño, que arrasaron tierras; que fue una de las regiones donde se cometieron gran parte de los falsos positivos de todo el país. Claro, le faltó al candidato complejizar lo que vivimos los antioqueños que no solo estuvimos bajo el influjo paramilitar, sino también de la violencia, los ataques y desplazamientos a manos de la guerrilla. Pero más allá de eso, la realidad es esa y está ampliamente documentada en investigaciones, reportajes y detallada en este informe de la Comisión de la Verdad.

Nadie reparó tampoco que la expresión que retomaba Cepeda era de Jesús Maria Valle. “Antes de ser asesinado, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía, su frase no era una metáfora exagerada, por el contrario, fue una denuncia precisa”, dijo también el aspirante de la izquierda. Aunque quisiéramos meterla debajo de la cama, esa es parte de nuestra historia.

‌Tal vez lo que molestó a los molestos fue en realidad la mención al expresidente y fundador del Centro Democrático pero se vistió de indignación federal. “Y en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”, dijo Cepeda en su discurso que, sin ninguna sorpresa puso en el foco a su adversario de vieja y conocida data.

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