Ahorra espacio con este conjunto de mesa y dos sillas de cocina en oferta: cómodo, versátil y multifuncional

Gracias a su diseño, podrás adaptarlo a tus necesidades de espacio y almacenamiento sin que estorbe

Cuando la capacidad de la cocina es reducida, es necesario buscar maneras de aprovecharla al máximo. Ya sea haciendo uso de accesorios extensibles o de muebles como los que proponemos hoy, una cocina optimizada siempre ayuda a que consigamos el espacio deseado sin que echemos nada en falta.

Hay veces, por ejemplo en los desayunos, en las que buscamos una comida rápida y sin muchas complicaciones. Por eso, algunas opciones a considerar pueden ser una barra o encimera y unos taburetes. Y, para aquellas cocinas cuyo espacio no da para mucho, hoy en EL PAÍS Escaparate te ofrecemos una alternativa que te ayudará a sacarle partido.

17% de descuento, ahorra 12,64 euros.

Este conjunto de mesa y dos sillas de cocina se adapta a espacios reducidos. Cortesía de Amazon

Un conjunto de mesa y dos sillas de cocina cómodo y adaptable a cualquier espacio

Pese a su tamaño compacto, el diseño ergonómico de las sillas favorece que tu cuerpo se amolde a ellas. Los usuarios están de acuerdo en que la comodidad es un rasgo característico de este conjunto. Por otro lado, resulta muy fácil recoger las sillas bajo la mesa y ahorrar, incluso, más espacio gracias a su respaldo arqueado, que se adapta perfectamente a la curvatura de la mesa.

17% de descuento, ahorra 12,64 euros.

Las sillas quedan recogidas bajo la mesa para ahorrar espacio. Cortesía de Amazon

Multifuncional y con almacenamiento adicional

Lo bueno de este otro conjunto de mesa y dos sillas es que puedes ponerlo en cualquier rincón además de la cocina: el salón o la terraza son un par de ideas que pueden hacer que tu casa resalte un poco más. Sea lo que sea lo que estés haciendo (comer, trabajar, estudiar o simplemente charlar con alguien), se adapta a tus necesidades sin tener que dedicarle demasiado sitio.

Además, podrás tener la comodidad de almacenar cualquier cosa en el estante adicional bajo la mesa: comida, bebidas, revistas o libros de cocina, sin tener que levantarte del asiento.

17% de descuento, ahorra 12,64 euros.

Puedes colocar la mesa y las sillas donde quieras y hacer uso del estante adicional. Cortesía de Amazon

Es uno de los favoritos entre los usuarios de Amazon

“Es compacto, bonito y muy funcional para espacios pequeños. Las sillas se recogen perfectamente debajo de la mesa, así que no estorba nada”, comenta uno de los usuarios de la plataforma del comercio electrónico.

Con una nota de 4,3 estrellas de media y más de 4.600 valoraciones, no cabe duda de que se trata de una muy buena inversión para completar los espacios reducidos que tenemos por casa.

Preguntas frecuentes sobre este conjunto de mesa y dos sillas de cocina

¿Cuánto miden la mesa y las sillas?

La mesa mide 73,5 cm de alto, 80 de ancho y 53 de fondo. Por su parte, las sillas miden 76 cm de alto, 49 de ancho y 42 de fondo.

¿De qué materiales están hechas?

Los tubos que conforman tanto la mesa como las sillas están hechos de hierro, lo que proporciona estabilidad a la hora de sentarse. Los tableros de MDF (fibra de densidad media) son impermeables, y las patas de metal cuentan con almohadillas protectoras para proteger el suelo a la hora de moverlas.

¿El montaje es fácil?

Sí, los usuarios aseguran que las instrucciones son claras y que se monta con rapidez y sin problemas.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.