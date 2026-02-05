La alfombrilla superventas que destronará al típico escurreplatos: seca al instante, es plegable y muy fácil de limpiar.

Este tapete de diatomita posee un diseño plegable para guardarse con facilidad y su superficie inhibe el aumento de gérmenes, además de evitar la aparición de moho

La cocina suele ser uno de los lugares más transitados del hogar. También de los más que más se manchan y, cómo no, donde suele haber más humedad. En especial, en la zona del fregadero. La inevitable tarea de lavar los platos suele ser un momento crítico: si no tenemos un escurreplatos, o si existe, pero no cumple con lo que se le exige, lo mejor es probar con una solución superior y muy práctica que acabamos de descubrir en la plataforma Amazon: la alfombrilla de diatomita para el fregadero. Ahora, disponible con rebaja y por solo 20 euros.

Se trata del producto más deseado en la categoría del gigante del comercio electrónico. De hecho, ya se han vendido más de 900 unidades solo el mes pasado. De los usuarios que ya lo han tenido en su poder, la mayoría coincide en que su superficie escurre muy bien los restos de agua. “Es un producto muy bonito y se seca enseguida, mucho más higiénico que cualquiera otra solución que haya probado”, reconoce una de ellas. Su color gris oscuro, parecido a la antracita, pega con cualquier decoración.

Así es la alfombrilla de diatomita para el fregadero con base antideslizante. CORTESÍA DE AMAZON

Alfombrilla para el fregadero: gran capacidad de absorción y base antideslizante

Esta alfombra de diatomita para usar en el fregadero absorbe muy bien la humedad y el agua que expulsa la vajilla. Esto es así porque dicho material posee una estructura porosa que permite absorber todo tipo de líquidos en muy poco tiempo. Por eso, se utiliza tanto en productos domésticos de andar por casa, como los posavasos o las alfombras para el baño. Este último caso, además, inhibe el crecimiento de bacterias y gérmenes.

La rapidez con la que se seca esta alfombrilla para la encimera de la cocina resulta clave: en tan solo 30 segundos ya habrá desaparecido buena parte de las manchas de humedad depositadas en ella y en un minuto no quedarán restos visibles. Pero sus ventajas van más allá: su base antideslizante se fija a cualquier superficie, este accesorio no se deforma ni decolora ante altas temperaturas (por si se desea utilizar como salvamanteles). También se limpia con mucha facilidad.

Alfombrilla de secado rápido para almacenar la vajilla fregada. CORTESÍA DE AMAZON

Alfombrilla para fregadero con diseño plegable y recortable

En comparación con otros escurridores de vajillas, esta alfombrilla no presenta ninguna dificultad para plegarse sobre sí misma. Al contrario. Su diseño favorece que se pueda guardar en una estantería o en los cajones debajo de la encimera, donde también se almacenan otros gadgets útiles de cocina más a mano, (casi) sin ocupar espacio. “Muy satisfecha con la compra. Funciona genial y se seca rapidísimo”, dice otra usuaria.

Otra de sus ventajas es que, debido a las tablillas que lo conforman, es un producto que puede recortarse a conveniencia, haciéndolo más pequeño en función del tamaño del fregadero donde se coloque. De uso alimentario, no contiene ninguna sustancia química, y sus esquinas están bien redondeadas. Esto evita golpes y arañazos fortuitos, pudiéndose ser usado por cualquier miembro de la familia, niños pequeños incluidos.

Esta alfombrilla multiusos para el fregadero impide la aparición de moho. CORTESÍA DE AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de febrero de 2026.

