Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 18 de marzo
Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles
Prepárate para probar suerte con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de este miércoles y convertirte en uno de los agraciados con los numerosos premios millonarios que cada día reparte por toda la geografía española.
Hay cosas que harías toooodos los días como tomarte ese último cocido antes de que llegue el calor, o jugar a la #Bonoloto. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ la apuesta y consigue grandes premios. https://t.co/xLvsKUAceZ pic.twitter.com/yJ23ZFYyv7— BonoLoto (@bono_loto) March 18, 2026
Hoy el protagonista es el sorteo de Bonoloto, que se juega por la parte proporcional de la recaudación. En el sorteo de ayer martes hubo un ganador de primera categoría, que se llevó un premio de más de 1,5 millones de euros y selló su boleto ganador en Islas Baleares.
Al no haber ganador de segunda categoría, los 109 acertantes de tercera categoría vieron incrementado su premio.
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 18 de marzo han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 4, 23, 29, 34, 42, 46
- Número complementario: 3
- Reintegro: 1
Si no has conseguido ser el agraciado con el bote del día, en el caso de hoy la parte proporcional, Bonoloto cuenta con cuatro categorías más, además del reintegro, en las que, en función de los números premiados, puedes optar a premios menores.
Además de los sorteos diarios, Loterías y Apuestas del Estado cuenta con los sorteos extraordinarios como el del Día del Padre, que se celebra este sábado 21 de marzo y reparte un premio de 15 millones de euros al décimo.
Hay muchos tipos de padre. El que llama todos los días, y el que llama para preguntar si has llegado bien. El que todo lo arregla, y el que te arregla el día con un abrazo. Sea como sea, mañana demuéstrale lo que le quieres con un décimo del #SorteoDelDíaDelPadre #LoteríaNacional pic.twitter.com/ysKIMjyqiO— Loterías del Estado (@loterias_es) March 18, 2026
Es el momento de probar suerte y adquirir los décimos en puntos de venta autorizados o a través de la página web oficial de SELAE y esperar que el fin de semana la suerte llame a la puerta y sea la mejor celebración del Día del Padre.
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