Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 18 de marzo

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Prepárate para probar suerte con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de este miércoles y convertirte en uno de los agraciados con los numerosos premios millonarios que cada día reparte por toda la geografía española.

Hoy el protagonista es el sorteo de Bonoloto, que se juega por la parte proporcional de la recaudación. En el sorteo de ayer martes hubo un ganador de primera categoría, que se llevó un premio de más de 1,5 millones de euros y selló su boleto ganador en Islas Baleares.

Al no haber ganador de segunda categoría, los 109 acertantes de tercera categoría vieron incrementado su premio.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 18 de marzo han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 4, 23, 29, 34, 42, 46

Número complementario: 3

Reintegro: 1

Si no has conseguido ser el agraciado con el bote del día, en el caso de hoy la parte proporcional, Bonoloto cuenta con cuatro categorías más, además del reintegro, en las que, en función de los números premiados, puedes optar a premios menores.

Además de los sorteos diarios, Loterías y Apuestas del Estado cuenta con los sorteos extraordinarios como el del Día del Padre, que se celebra este sábado 21 de marzo y reparte un premio de 15 millones de euros al décimo.

Es el momento de probar suerte y adquirir los décimos en puntos de venta autorizados o a través de la página web oficial de SELAE y esperar que el fin de semana la suerte llame a la puerta y sea la mejor celebración del Día del Padre.