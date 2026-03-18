Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 18 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

Este miércoles 18 de marzo tienes la posibilidad de llegar a celebrar el Día del Padre con 500.000 euros en tu bolsillo si eres el agraciado de la noche con el sorteo del cupón diario de la ONCE.

Esta oportunidad no es la única, además, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, mañana también celebrará el día de los padres con su sorteo extraordinario, que repartirá un primer premio de 17 millones de euros al ganador.

Resultados del Cupón diario de la ONCE de hoy

Por el momento, el sorteo del Cupón diario de este miércoles 18 de marzo tiene los siguientes números premiados:

Número: 92334

Serie: 013

Si no has tenido suerte con el primer premio, consulta en la siguiente lista las cantidades premiadas según los números acertados:

92334 serie 013 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

92334 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

9233 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2334 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

923 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

334 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

92 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

34 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

9 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

4: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cómo cobrar los premios

Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.