El Gobierno de Kast informa que 2.180 venezolanos irregulares han salido voluntariamente de Chile desde el triunfo electoral del mandatario

En 2025, un total de 5.212 inmigrantes sin papeles del país caribeño abandonaron el territorio sudamericano. La Administración de derecha estudia facilitar este proceso, ya que Caracas no recibe a los expulsados

El Gobierno de José Antonio Kast ha concretado este jueves el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. En el avión que despegó desde Chile al mediodía iban 19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. Existen algo más de 44.000 extranjeros sin papeles listos para ser expulsados, 65% de ellos venezolanos, según la Administración chilena, lo que supone un desafío económico y diplomático mayúsculo. Al estar congeladas las relaciones consulares con Venezuela, el Ejecutivo chileno apuesta a que se vayan por su cuenta. Desde que Kast ganó la Presidencia el 14 de diciembre pasado, 2.180 venezolanos irregulares han salido de Chile de manera voluntaria, según informó este jueves el Gobierno.

No existen datos disponibles para comparar la cifra entregada con el Gobierno con el mismo período de años anteriores, es decir, de mediados de diciembre a mediados de abril. Pero en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, 24.525 venezolanos han utilizando ese mecanismo, un 76% del total de salidas voluntarias. Es decir, un promedio de 6.130 anuales.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, han anunciado que están “estudiando posibilidades de facilitar esa salida voluntaria” y que la próxima semana se debieran dar a conocer los detalles de esta medida.

En 2025, un total de 6.613 inmigrantes irregulares salieron voluntariamente de Chile. De ellos, 5.212 eran venezolanos, según cifras oficiales a las que tuvo acceso EL PAÍS. En 2024, la cifra alcanzó los 11.004, -8.813 venezolanos-; en 2023, salieron 8.886, -6.616 venezolanos-; y en 2022, el año que asumió la presidencia Gabriel Boric, 5.711 inmigrantes irregulares hicieron lo propio, -3.884 eran venezolanos-.

El mecanismo consiste en que un inmigrante sin papeles, ya sea por haber ingresado a Chile por un paso no habilitado o por tener su residencia caducada, acude al Servicio Nacional de Migraciones con su pasaje aéreo y pide un permiso para salir. De obtenerlo, lo debe presentar a la Policía de Investigaciones (PDI) y tiene 15 días para cruzar la frontera chilena.

En el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, las salidas voluntarias suman 1.831, según el Servicio Nacional de Migraciones.

Un vuelo para 40 migrantes

A poco más de un mes desde que Kast llegó a La Moneda para liderar un Gobierno de emergencia, enfocado en la seguridad, economía y control migratorio, la Administración expulsó a los primeros extranjeros irregulares en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). En un punto de prensa en la pista de aterrizaje de la FACh, el subsecretario Pavéz remarcó que el primer vuelo de expulsión del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se ejecutó en octubre de su primer año de mandato y que aumentarán la frecuencia de los vuelos, aunque no especificó en cuánto. “Las expulsiones se hacen, no se anuncian y por razones de seguridad interior estamos impedidos a anunciar la programación de cuáles son los vuelos”, argumentó. “Las expulsiones aéreas como las de hoy son ocasionales, pero todos los días tenemos expulsados que salen en vuelos comerciales en grupos pequeños de 2 o 3 personas”, añadió. Las coordinaciones se hacen entre las cancillerías de los países y las policías respectivas, quienes esperan a los expulsados en sus países de origen.

Máximo Pavez y Frank Sauerbaum durante una conferencia sobre el Plan de Control Migratorio de la Fuerza Aérea de Chile. Cristian Soto Quiroz

En el vuelo no iba ningún venezolano. Consultado sobre las gestiones con la Administración de Delcy Rodríguez, Sauerbaum sostuvo que para el Gobierno de Kast “es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo (el canciller Francisco Pérez Mackenna), para abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. Como las relaciones diplomáticas con Caracas están suspendidas, el Ejecutivo quiere impulsar la salida voluntaria de los venezolanos, que bajo esa vía sí son recibidos en su país de origen. No así los expulsados.

El subsecretario del Interior agregó que, en paralelo a la gestión con Venezuela, se deben ejecutar todas las órdenes de expulsión pendientes y que el vuelo de este jueves es “un hito respecto del cambio de mano, de carácter, de voluntad y de coordinación para poder acelerar y materializar las expulsiones administrativas y judiciales”.

En su primer viaje internacional como mandatario, Kast visitó a comienzos de abril a su homólogo argentino, Javier Milei, donde señaló: “La salida del narcodictador Maduro nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas”. El canciller de Venezuela, Yvan Gil, respondió que “así es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas: no se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio”. “Al final, más que política exterior, el presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad”, añadió.

Caída en el ingreso irregular

Las denuncias de ingreso irregular a Chile alcanzaron su máximo histórico en 2021, en el último año de Gobierno de Sebastián Piñera, donde se elevaron a 56.586 (+235,9% comparado con 2020). Desde ese año las cifras no han alcanzado las registradas previo a la pandemia, pero sí presentan una baja continua, llegando a 29.269 en 2024, una disminución de 33,8% en relación con el año anterior. En los primeros siete meses de 2025, la última actualización disponible, la caída fue de un 36% respecto al mismo periodo del año anterior.

En la rueda de prensa de este jueves, las autoridades han informado que entre el 11 de marzo -la fecha en que asumió Kast- y el 11 de abril, se registraron 2.101 denuncias por ingreso clandestino, y la compararon con la registrada en ese mismo lapso en 2022, cuando llegó Boric al poder, donde la cifra alcanzó las 6.437 denuncias, por lo que destacaron una baja de 67,4%.

Máximo Pavez y Frank Sauerbaum a su llegada a la conferencia. Cristian Soto Quiroz

El Gobierno de Kast ha anunciado que, a través del Servicio Nacional de Migraciones, dará a conocer cada 15 días la información asociada a las personas que deben salir de Chile y las expulsiones que se deben llevar adelante.