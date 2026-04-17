Los 10 lugares favoritos de Patricia Ready: “En Chile cuesta que conserven parte de nuestra historia”
La destacada galerista muestra su inclinación por espacios donde se crea, se exhibe y se conserva el arte. Pero también por sitios populares y concurridos. “Ver Santiago desde el teleférico ayuda a entender la ciudad como un todo”, asegura
Museo Taller. Fui a una exposición y me impresionó que el dueño, Francisco Dittborn, preste el espacio para que la gente trabaje ahí gratis. Ves qué están haciendo, trabajando con la madera. Después ves a otra gente tejiendo, haciendo otro tipo de artesanía. Es como un taller abierto, donde se aprende haciendo, en contacto con la creatividad. Es lo más lindo que hay. Es una casa muy antigua que él [Dittborn] adaptó. Yo fui a ver una obra de un artista y me emocioné. (Compañía de Jesús 2784, Santiago).
MUT (Mercado Urbano Tobalaba). Es lo más entretenido que hay. Yo fui y me perdí, no sabía para dónde llegar [ríe]. Pero es un lugar donde hay restaurantes, gente vendiendo arte y otros que están vendiendo ropa... Y es un lugar con una afluencia de público increíble. Representa una ciudad contemporánea activa. Combina arquitectura moderna con una variada oferta gastronómica y distintos emprendimientos, en un espacio lleno de movimiento y vida. (Av. Apoquindo 2730, Las Condes).
Galpón Independencia. Era una fábrica. No sé si el dueño o la persona que la maneja, arrienda unos galpones gigantes. Aquí se puede observar directamente cómo los artistas trabajan con los materiales y desarrollan sus obras. Por ejemplo, Marcela Correa, que hace un arte monumental, es en ese lugar donde ella puede trabajar con materiales como el acero, el fierro, el mármol, el ónix. Y en esa sala hay varios artistas. Es lo más entretenido, porque vas y ves a los artistas trabajando. Y ves las obras de arte, porque hay puestas obras ya terminadas, y convives con eso. No hay algo que les guste más a las personas que estar en contacto directo con el hacer artístico. (Padre Las Casas 2469, Independencia).
Iglesia de la Veracruz. Ahí bautizaron a mi marido. Entonces tengo un vínculo muy emocional con esa iglesia. Aparte que me quedaba al frente de la [galería Arte Actual en la plaza] Mulato Gil de Castro, donde yo partí [trabajando]. Ese templo, en medio del barrio Lastarria, mezcla historia, arquitectura y lo que ha vivido recientemente la ciudad. Además, pescaron todo lo que estaba incendiado [el templo fue quemado intencionalmente en noviembre de 2019, durante el estallido social] y lo restauraron. Es impresionante el trabajo que hicieron, dejando lo quemado. Es maravilloso. (José Victorino Lastarria 124, Santiago)
Museo Chileno de Arte Precolombino. El museo es casi una donación. Son una maravilla las obras de arte precolombinas que hay ahí y cómo se muestran, lo bonito que lo mantienen. Incluso los peruanos cuando vienen a Santiago van a ver el museo, porque es un lugar que hay que conocer. Además, ofrece exposiciones de gran calidad y una programación de actividades que permiten acercarse de manera clara e interesante a las culturas precolombinas. (Bandera 361, Santiago)
Parque de las Esculturas. Es un lugar único para ver esculturas. Integra el arte al espacio público. Es un lugar ideal para recorrer sin apuro. Uno se pasea por ahí mirando una escultura, al aire libre. Las obras conviven con el paisaje y el entorno natural. Voy frecuentemente porque de repente hacen unas pequeñas exposiciones en la parte cerrada. (Santa María 2205, Providencia).
Viña Concha y Toro. El parque que tiene esa viña y las obras que han hecho son dignas de verse. Tienen muchas cosas de mucho valor histórico. Aparte de la experiencia del vino. Siempre pasaba por fuera, pero fui a un matrimonio y cuando la conocí la encontré preciosa. Es un lugar que tiene historia. El problema es que en Chile cuesta que dejen… que conserven parte de nuestra historia. Da mucha pena. Sufrí mucho cuando echaron abajo la casa donde [Roberto] Matta había vivido. (Avenida Virginia Subercaseaux 210, Pirque).
Barrio Italia. Cuando le dieron el premio Pritzker a Smiljan Radić, hizo un cóctel con los amigos en el barrio Italia. Llegué antes de tiempo y me puse a caminar, a pasear y vi que está lleno de tienditas, de cafecitos, que hay diseñadores, tiendas de muebles, de ropa, de sombreros, de todo. En la noche está lleno, lleno de gente. Hay que cuidarlo, porque es un barrio que se ha ido recuperando y que ha sido difícil. Tiene un ritmo más tranquilo y cercano, ideal para recorrer y descubrir.
Cerro San Cristóbal. El cerro es bonito verlo, pero qué entretenido es ver todo Santiago desde el teleférico. Lo que uno ve desde arriba es increíble, porque va reconociendo los lugares, se ve Santiago de otra manera. Ayuda a entender la ciudad como un todo. Además, el cerro cuenta con un jardín botánico y espacios de juegos, que lo hace un panorama completo.
Galeria Patricia Ready. Es un espacio dedicado al arte contemporáneo que ya tiene 18 años. Hay conciertos gratis para la comunidad, hay cine arte gratis, con puras películas que te hacen pensar. Yo ayudo a los artistas porque les doy becas y también les financio proyectos. Hice aquí una cafetería para los artistas, pero se hizo tan famosa que hay que reservar mesa [ríe]. (Espoz 3125, Vitacura).
