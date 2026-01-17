Adiós a los picores tras la ducha: la alcachofa con 15 filtros que cuida tu piel.

Minimiza la presencia de metales pesados, cloro, cal y otras impurezas del agua a la vez que ahorras en el consumo global. Aprovecha, ahora, una rebaja de casi el 20%

El cuidado de la piel resulta fundamental para muchas personas, y es una tendencia al alza. No solo nos referimos a la rutina de skincare favorita, a la última novedad en jabones para el acné, a los mejores limpiadores para el rostro o a la crema hidratante que debes tener siempre a mano en el armario del baño. Este artículo se centra en una acción que hacemos de manera habitual como es el darse una ducha. Y cómo algo tan cotidiano puede ir afectando a la estabilidad de nuestra piel debido a la agresión continuada e indirecta de los elementos que muchas aguas, sobre todo, las más duras integran dentro de ellas: metales pesados o presencia de cal y cloro. Por ello, en EL PAÍS Escaparate hemos fichado la alcachofa de ducha más innovadora del momento en Amazon: posee un sistema de filtrado en 15 pasos.

Se ha convertido en el accesorio más deseado de su categoría por los usuarios de la plataforma del gigante del comercio electrónico. Reúne 3.500 valoraciones, muchas de ellas muy positivas (algo que es muy difícil de ver en numerosos otros productos) y su nota media no para de aumentar: 4,4 sobre 5 estrellas. “Mi piel se encuentra más suave y el cabello está visiblemente más sedoso”, asegura, con satisfacción, uno de ellos.

19% de descuento, ahorra 7 euros.

Vista en detalle de la alcachofa de ducha con filtro de 15 pasos top ventas en Amazon. CORTESÍA DE AMAZON

¿Qué aporta a la piel un agua de ducha filtrada?

Un agua de ducha filtrada puede marcar una diferencia real en cómo se siente y se comporta tu piel cada vez que se pasa por la ducha. La evidencia disponible apunta a beneficios bastante consistentes, sobre todo, si se reside en zonas con agua dura o muy clorada, como ocurre en muchas zonas del país. Sus principales beneficios son:

Menos sequedad en la piel: la filtración ayuda a que la barrera cutánea sea más estable porque descompone los compuestos más dañinos de ciertas aguas.

Mayor hidratación de la piel: filtrar el agua de la ducha también repercute en que se sienta la piel más tersa y suave, así como el cabello.

Menor irritación crónica: combatir los metales pesados, el cloro y la cal evita episodios de dermatitis atópica y se redice el riesgo de picores en pieles sensibles.

Solución económica: impedir que nuestra piel se oxide más rápido al resecarse y obstruir los poros es cada vez más sencillo porque son productos de bajo coste.

Su cabezal cuenta con una zona de masaje exterior. CORTESÍA DE AMAZON

Alcachofa de ducha con filtro de 15 etapas y mayor flujo de agua

Este producto para el aseo personal viene equipado con un potente sistema de filtrado en 15 etapas. Entre los elementos incorporados, destaca su bola de vitamina C, el carbón activado, el elemento KDF, varias esferas minerales como la turmalina o su bola de iones negativos , solo citando algunos de ellos. Esta combinación de filtros también hace desaparecer todo tipo de microorganismos, como bacterias, algas o esporas del moho.

Pero no solo seducen sus 15 fases de filtrado a cualquier usuario que decida cambiarla por su alcachofa de ducha clásica. Este accesorio cuenta con un botón de parada inmediata de un solo toque, facilitando el ahorro de agua y energía de manera rápida y sin tener que acudir al grifo. Además, su cabezal de ducha, acabado en ABS cromado, garantiza un flujo constante, incluso a baja presión, duplicando la potencia del chorro de manera instantánea.

Esta alcachofa de ducha portátil tiene cuatro modos de rociado de agua. CORTESÍA DE AMAZON

Alcachofa de ducha para agua filtrada con cuatro modos de rociado

La experiencia de ducha con esta alcachofa de ducha de alta presión se vuelve más placentera debido a su cabezal ajustable. Ofrece cuatro niveles de expulsión de agua: en formato lluvia, mediante un chorro potente, una mezcla de ambas o en modo de pulsación. Dicho cabezal tiene una forma que permite masajear amplias zonas corporales mediante unos pequeños conos fijados en su exterior, añadiendo un toque de spa sin salir de casa.

“Se nota en seguida en el cabello, por lo que, sin echar mano al acondicionador, queda muy suave y brillante. Y la piel también está más suave. ¡Vale la pena!”, indica otra compradora. A lo que un tercer usuario añade: “Su presión es ideal y funciona a la perfección. Además, es de fácil montaje y posterior limpieza. Mi cabello y mi piel también han notado una mejoría”.

Preguntas frecuentes sobre alcachofas de ducha con filtro

¿Qué incorpora el ‘pack’ de compra de esta alcachofa de ducha con filtro?

Además del cabezal de ducha, también se envía una manguera de acero inoxidable de 1,5 metros de longitud, dos juntas de repuesto, una cinta de teflón y un manual de instrucciones.

¿La alcachofa de ducha de la marca Meko incluye también un cartucho de recambio?

No. Pero se puede adquirir en plataformas online como Amazon; así lo indica el propio fabricante.

¿En cuántos colores se puede adquirir esta alcachofa de ducha con filtro de 15 pasos?

Se vende en casi una decena de colores.

