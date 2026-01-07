Limpia de forma sencilla tu estufa o chimenea con el aspirador de cenizas más vendido de Amazon

Compacto, ultraligero y potente: este aspirador de cenizas de Cecotec limpia cualquier superficie de forma rápida

Durante los meses de frío es habitual encender la chimenea o estufa para calentar nuestro hogar y crear un ambiente acogedor. Sin embargo, tras su uso, queda la peor parte, pero la más importante: limpiar la chimenea y recoger las cenizas.

¿Por qué es imprescindible recoger las cenizas de la chimenea?

Evitar incendios: la acumulación de cenizas y hollín es altamente inflamable y puede obstruir el conducto causando incendios.

Prevenir problemas respiratorios: se debe limpiar para evitar la inhalación de gases que puedan causar problemas respiratorios.

Mejorar su rendimiento: mantener limpia la chimenea para reducir la pérdida de calor y garantizar un rendimiento óptimo.

Para que la limpieza de la chimenea, estufa o barbacoa ya no te suponga un problema, desde EL PAÍS Escaparate hablamos del aspirador de cenizas más vendido de Amazon. Es de Cecotec, cuesta menos de 30 euros, y aspira cualquier superficie de forma rápida y sencilla. A continuación, te contamos todos los detalles.

Aspira incluso las cenizas más pequeñas

Este aspirador ultraligero y compacto, está diseñado con tecnología Ultra Power de 600 W de potencia para poder aspirar incluso las cenizas más pequeñas. “Muy buena compra, muy ligero y potente”, indica, satisfecha, una usuaria en las valoraciones de Amazon.

Asimismo, es capaz de aspirar la suciedad más complicada, como restos de estufas de pellets, barbacoas, tierra, vidrios rotos, restos de obra, obstrucciones de alcantarillado, hojas, serrín o el interior del coche.

Boquilla de gran diámetro y tubo de aspirado resistente al calor

Su boquilla de aluminio cuenta con un gran diámetro de 34 mm, que te permite aspirar más en cada pasada. Asimismo, gracias a los 13 kPa de poder de succión, el aspirador succiona hasta la suciedad invisible. Los usuarios que ya lo han probado, así lo confirman: “Potente, sencillo y con mucha capacidad de succión. Para limpiar la chimenea lo mejor”.

Además, no debes preocuparte por la alta temperatura de las cenizas porque su tubo de aspirado está reforzado con un recubrimiento metálico capaz de aspirar todo tipo de suciedad, incluso materiales calientes, sin romperse. Igualmente, con su sistema de redirección del aire, permite una limpieza del filtro sin esfuerzo.

Depósito de acero inoxidable con cuatro litros de capacidad

El depósito es de acero inoxidable, también de gran resistencia a altas temperaturas, y cuenta con cuatro litros de capacidad. Si necesitas más, Cecotec tiene otros aspiradores de cenizas de mayor tamaño; de hasta 10 y 15 litros.

Otra ventaja es que es muy fácil de utilizar y se puede transportar cómodamente gracias a su asa de agarre. Además, su pequeño tamaño te permite guardarlo en cualquier rincón, por lo que puedes tenerlo a mano siempre que lo necesites. “Muy buen producto. Fácil de almacenar y mantener, muy funcional”, comentan los usuarios.

Preguntas frecuentes sobre este aspirador de cenizas

¿Puede aspirar cenizas calientes?

Sí, puede aspirar cenizas calientes. Su tubo de aspirado está reforzado con un recubrimiento metálico capaz de aspirar todo tipo de suciedad sin romperse.

¿Se puede usar para limpiar otras superficies?

Sí, se puede utilizar en otras superficies. Por ejemplo, en alfombras o césped artificial.

¿Qué tipo de filtro utiliza?

Utiliza un filtro con malla metálica para una succión perfecta, incluso de materiales calientes.

¿El filtro se puede lavar?

Sí, el filtro de este aspirador de ceniza es lavable.

¿Cuánto mide el cable de alimentación?

El cable de alimentación tiene una longitud de 3,5 metros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de enero de 2026.

