Una jueza cita como investigado a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de dos periodistas de EL PAÍS

Un juzgado de Madrid ha citado como investigado para el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por la difusión de los datos personales de dos periodistas de EL PAÍS que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. La titular del Juzgado de Instrucción 25 ha dado este paso después de que la Audiencia Provincial le instara a reabrir la causa que la magistrada había sobreseído al considerar que “existen motivos para iniciar una investigación” que aclare si el principal asesor de Ayuso cometió un delito de revelación de secretos del artículo (artículo 197.1 del Código Penal).

Los hechos por los que el jefe de gabinete de Ayuso ha sido citado como investigado ocurrieron el 19 de marzo de 2024, cuando Miguel Ángel Rodríguez envió a los medios de comunicación una información falsa con la intención de intimidar a dos periodistas de EL PAÍS al difundir sus nombres y su imagen, tras una identificación rutinaria de la policía encargada de la seguridad de la presidenta. El mensaje distribuido por el alto cargo de la Comunidad insinuaba falsamente una conducta delictiva de estos redactores, en un momento en que la presidenta regional se encontraba cuestionada por el presunto fraude fiscal de su pareja.

El PSOE presentó una querella contra Rodríguez —a la que EL PAÍS se adhirió después—, pero la jueza Raquel Robles la rechazó al considerar que no había indicio de delito. Los socialistas recurrieron y la Audiencia les dio hace unos días la razón, lo que ha obligado a la magistrada a reabrir el caso y a citar como investigado al jefe de gabinete de la presidenta madrileña. La cita se ha fijado para las 9.00 del 6 de mayo y, ese mismo días, han sido citados también, en este caso como testigos, el jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel González Morato; y el redactor jefe de Madrid de EL PAÍS. La jueza ha llamado también, como perjudicados, a los dos periodistas contra quienes se dirigió la filtración y ordena además a los policías que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso los días 18 y 19 de marzo de 2024.

Los dos periodistas fueron identificados por un policía cuando trataban de verificar los indicios sobre una supuesta obra ilegal en el piso donde viven González Amador y la dirigente madrileña. En el mensaje difundido por Rodríguez recogía el nombre y apellidos de los dos reporteros y una foto cenital de ambos mientras hacían su trabajo. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad aseguró que habían estado “acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. “Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones”, continuaba Rodríguez, que añadía: “El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”. Esta acusación fue desmentida por este medio.

Varios medios online publicaron esa información con la foto, los datos y sin verificación alguna. Rodríguez admitió posteriormente a este diario que había sido él quien había distribuido la información. “Es una conversación personal. No es una cuenta de la comunidad”, dijo. Días después, en una entrevista con El Mundo, Rodríguez añadió: “Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”.