Uno de los dos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas confiesa el crimen

Agentes de Guardia Civil conducen a uno de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz).

El arrestado ha exculpado a su hermano, que tenía coartada para el día en el que la mujer desapareció

Uno de los dos hermanos detenidos el miércoles por la muerte de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida hace nueve años cuando salió de su casa en Hornachos (Badajoz, 3.375 habitantes) ha confesado el crimen ante la Guardia Civil, según indican fuentes conocedoras del caso. El arrestado ha exculpado a su hermano, que tenía coartada para el día en el que la mujer desapareció, añaden las mismas fuentes.

Los dos hombres, que viven a dos casas de distancia de Francisca Cadenas, fueron detenidos tras el hallazgo de restos óseos en un patio interior de su vivienda. La Guardia Civil informó en cuestión de horas que los restos mortales eran de la vecina desaparecida en 2017. “Se ha confirmado mediante análisis biológicos que los restos humanos hallados pertenecen a Francisca Cadenas”, indicó este jueves el instituto armado en un comunicado.

Francisca Cadenas tenía 59 años cuando salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su vivienda y nunca más se supo de ella. Su desaparición comenzó a investigarse aquel 9 mayo de 2017, pero se archivó provisionalmente dos años después. En 2024 se reactivó con un auto de medidas cautelares, que ha llevado a las últimas actuaciones.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]