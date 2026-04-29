Huevos fritos perfectos: el truco de los moldes redondos para desayunos dignos de un hotel de lujo

Se trata de unos utensilios de acero inoxidable con una superficie antiadherente, ideales para cocinar huevos, tortitas, hamburguesas y más recetas

No nos vamos a engañar, cuando se trata de comida, todo entra por los ojos. Un plato bien presentado puede llegar a abrir el apetito, mientras que uno que no lo esté se convierte en toda una aventura de confianza en la que no se debe juzgar por su presentación, sino solo por su sabor.

Por tal motivo, si eres de los que siempre comes huevos fritos, hemos encontrado el gadget que te ayudará a cocinarlos con esa forma redonda que a todos nos gusta. Se trata de unos moldes de acero inoxidable que lo hacen todo más sencillo y con los que también podrás elevar la presentación de otras recetas.

El paquete incluye cuatro moldes para freír huevos. © Amazon

Moldes para freír huevos

El paquete incluye cuatro anillos hechos de acero inoxidable de alta calidad y silicona. Estos materiales ofrecen una alta durabilidad, además de ser seguros de usar. Por otra parte, cada una de las piezas tiene un tamaño compacto, por lo que ocupan muy poco espacio y son fáciles de almacenar.

Consigue un resultado profesional con poco esfuerzo

Aunque es cierto que este gadget no es imprescindible, ya que con técnica se podría conseguir el mismo resultado, lo cierto es que ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. El molde mantiene la clara contenida (favoreciendo una cocción uniforme) y evita que se diluya en la sartén.

Este pack de aros antiadherentes para cocinar tiene un precio que no supera los 17 euros. Incluye una brocha que ayuda a untar aceite o mantequilla en las superficies de una forma más práctica. Para este paso, también podrías utilizar una aceitera en espray.

Estos moldes para cocinar huevos son muy resistentes. © Amazon

Un utensilio de cocina versátil

Aunque su función principal es ayudar a que los huevos se cocinen con una forma redonda perfecta, esta herramienta también sirve para mejorar la estética de otros platos. Se puede usar para cocinar tortitas, hamburguesas, pasteles pequeños u otros tipos de creaciones culinarias.

Gracias a sus materiales de fabricación, cada una de las piezas es muy resistente a las altas temperaturas, no son fáciles de deformar, evitan las quemaduras y se pueden desmoldar en segundos.

Será una de las mejores inversiones para quienes disfrutan poner huevo frito en sándwiches o hamburguesas, ya que al freírse con el tamaño y la forma idónea, podrá encajar perfectamente con el pan.

El molde para cocinar huevos tiene un tamaño compacto. © Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.