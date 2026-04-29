Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 29 de abril

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Loterías y Apuestas del Estado entrega este miércoles un bote de 600.000 euros con este sorteo clásico, que se celebra de lunes a domingo y es la oportunidad diaria de conseguir premios millonarios, en función de los aciertos que se obtengan de la combinación ganadora.

Las cantidades a las que se puede optar son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo dos de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 68.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Salamanca y Gipuzkoa.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 29 de abril han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 1, 10, 11, 23, 34, 41

Número complementario: 48

Reintegro: 7

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

¿Y si me toca? Cómo cobrar los premios

Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.