Protege tu vitrocerámica con estas versátiles placas de vidrio resistentes y decorativas

Con un diseño efecto mármol, este set de dos placas de vidrio templado cubre cualquier tipo de cocina a la vez que genera más espacio para otras tareas

Si acabas de renovar tu vitrocerámica o cocinas muy a menudo y comienzas a ver que la placa se empieza a deteriorar poco a poco, empiezas a plantearte que hay que protegerla bien para evitar rayones o que se siga deteriorando fácilmente. Entre salpicaduras, sartenes y ollas deslizándose por la superficie de un fuego a otro y el uso de productos de limpieza que no son del todo apropiados para usar en este tipo de electrodomésticos, tener la vitrocerámica en buen estado se convierte en un reto diario. Por eso, proteger los fogones con placas puede ser un gran remedio para evitar el deterioro cuando no están en uso y ganar un espacio que sirve para otras cosas cuando no hace falta encender la cocina.

Estas dos placas protectoras de vidrio están diseñadas para proteger todo tipo de cocinas, al mismo tiempo que amplían tu espacio para cocinar, lo que es tremendamente útil en cocinas pequeñas.

Cortesía de Amazon.

Te ayuda a ganar espacio justo donde más lo necesitas

Si tienes una cocina pequeña y apenas te queda espacio para una tabla de cortar, estas placas se convertirán en tu mejor aliado. Cada una de ellas tiene unas medidas de 30 x 52 cm. Puedes quitar la de un lado para encender un fuego mientras dejas la del otro lado colocada para utilizarla como tabla de cortar, lo que hará tu experiencia de cocinado mucho más cómoda al ganar un espacio que antes era inservible. También puede ser muy práctica cuando necesitas un sitio donde apoyar platos, productos básicos de cocina o botes de especias para tenerlos a mano.

Compatibles con todo tipo de cocinas

Aunque sobre todo destacan por su gran funcionalidad y versatilidad, también son un elemento decorativo que embellece la cocina cuando no la estás usando. Además, gracias a sus patas antideslizantes y ajustables a diferentes alturas, hacen que sirvan para todo tipo de cocinas, ya sea de inducción, eléctrica o incluso de gas. Por lo que no tendrás que preocuparte, ya que serán útiles en tu cocina de ahora o en la que tengas en el futuro en caso de que te mudes.

Cortesía de Amazon.

Muy fáciles de mantener y limpiar

El vidrio templado del que están fabricadas estas placas hace que tengan una superficie lisa y sin porosidad, lo que es importante para evitar que se acumulen olores o restos de comida con el paso del tiempo. Limpiarlas es tarea fácil: basta con pasar un paño húmedo después de cocinar y dejarlas secar, y en cuestión de segundos estarán como nuevas.

Las placas protectoras para la cocina más valoradas de Amazon

Después de casi 15.000 reseñas y una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas, estas placas se han convertido en las mejores aliadas de las personas a las que les encanta cocinar y tienen muy poco espacio en su cocina, gracias a su versatilidad, su ajuste adaptable y su gran capacidad protectora.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro usarlas con la cocina caliente?

Están fabricadas en vidrio templado resistente al calor, pero lo recomendable es colocarlas cuando la superficie esté apagada o ya fría por debajo.

¿Ocultan bien la vitrocerámica cuando no se usa?

Sí, estas placas están diseñadas para encajar perfectamente con la mayoría de cocinas estándar del mercado.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.