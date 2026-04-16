Las listas de espera marcan un nuevo récord: 853.509 personas esperan una operación

El tiempo medio de demora en la sanidad española se mantiene sin grandes variaciones, pero continúa mucho peor que antes de la pandemia

Más personas que nunca esperan una intervención quirúrgica en España: 853.509 personas, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad con las estadísticas de diciembre de las comunidades autónomas. Son casi 21.000 más que en junio pasado y 7.000 más que hace justo un año.

Lo que realmente preocupa a los expertos en salud pública, sin embargo, no es tanto cuántas personas esperan, sino cuánto lo hace cada una. Estos datos se mantienen relativamente estables: 121 días de media para una operación y 102 para la consulta con un especialista.

Son cifras que se contuvieron desde la pandemia, cuando la demora para una operación llegó a 170 días. Pero que no han vuelto a las que se veían anteriormente: en 2018, el mejor año, fueron 93.

Algo parecido sucede con la espera para la consulta con los especialistas, que en pandemia llegó a 115 días, pero que hace ocho años era 57, menos de la mitad. Es un signo claro de cómo el sistema sanitario se ha estabilizado en cifras mucho peores que antes de la covid.

Otro dato que sigue estable ―y mucho peor que entonces― es el porcentaje de personas que tienen que esperar más de seis meses para una operación: el 21,6%, lo que supone 1,3 puntos menos que hace un año, pero casi 10 más que en 2018.

Un 61,5% de los pacientes tiene que esperar más de 60 días para ver a su especialista, 0,8 puntos menos que en diciembre de 2024, pero mucho más que hace ocho años, cuando eran un 37,4%.

La percepción que en cada barómetro sanitario del CIS muestran los ciudadanos de que el sistema se ha deteriorado se corresponde, pues, con la realidad, al menos en cuanto a las listas de espera.

Los últimos datos muestran que las comunidades con más demoras quirúrgicas son Andalucía (173 días), Cataluña (142) y Extremadura (137). Las que menos son Madrid (50), País Vasco (64) y Galicia (73).

Para la cita con el especialista, el mayor tiempo medio lo tiene Canarias (162 días), seguida de Navarra (152) y Aragón (138). Las mejor situadas son La Rioja (32 días), País Vasco (49) y Cantabria (61).

Las especialidades con más espera para entrar en quirófano (entre las que se miden) son cirugía plástica (269 días), neurocirugía (172) y otorrinolaringología (141). Para las consultas, la peor parte se la lleva traumatología (132 días), dermatología (127) y neurología (109).

Datos cuestionados

Estos tiempos, y la propia estadística de las listas de espera, están, no obstante muy cuestionados, tanto por asociaciones de pacientes como por el propio Ministerio de Sanidad, que quiere cambiar el sistema, que ni siquiera incluye especialidades como salud mental.

Hay muchas maneras por las que las comunidades pueden maquillar sus datos. Este periódico, por ejemplo, publicó en octubre cómo en centros de salud de la Comunidad de Madrid las ecografías estaban bloqueadas por falta de profesionales. Eran pacientes que estaban meses esperando a la prueba, pero no pasaban a formar parte de las listas de espera oficiales.

Tampoco está contabilizado en las estadísticas lo que los pacientes tienen que esperar para ver a su médico de Atención Primaria, un servicio también muy deteriorado, que puede tener demoras de semanas.

Lo que quiere hacer el Ministerio de Sanidad es un sistema que evalúe desde que un paciente llega con los primeros síntomas a su centro de salud hasta que recibe el alta: lo que incluiría el diagnóstico y las pruebas, tampoco computadas en el sistema actual.