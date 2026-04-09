Siete compras clave para transformar tu salón este abril

Muebles, iluminación o textiles: algunos de los elementos que debes cambiar para renovar esta estancia del hogar

Con el cambio de estación, siempre surge la misma idea: hacerle un lavado de cara a nuestro hogar. Y es que la primavera trae consigo la luz y el color, algo que también nos gusta ver reflejado en las diferentes estancias de la casa. Sobre todo en el salón, el espacio donde más tiempo pasamos, por lo que es indispensable convertirlo en un lugar agradable y acogedor.

Para cambiar la imagen de tu salón no tienes que invertir grandes cantidades de dinero, la clave está en lograr un equilibrio entre tonos claros y luminosos, y optar por muebles con acabados que evocan la naturaleza. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate te hablamos de siete compras que son clave para renovar este espacio: muebles, lámparas y tejidos que son asequibles y de muy buena calidad.

Sofás

Hay que pensar en este espacio del hogar en términos de comodidad y estética. Y es que conseguir un sofá agradable no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Para lograr un verdadero cambio esta primavera debes apostar por tonos neutros, fáciles de combinar, que aporten luminosidad y amplitud.

Sofá de 3 plazas de Linsy Home

Con un cuerpo robusto y un acolchado suave, este sofá está diseñado para ofrecer la máxima comodidad. Tiene una textura agradable y es transpirable, se limpia con facilidad y su montaje es sencillo. Quienes lo han comprado destacan su buena relación calidad-precio: “Muy fácil de montar y muy cómodo. Además, es bonito”, dice uno de ellos.

Sofá de 3 plazas de Linsy Home. Cortesía de Amazon

Sofá de 3 plazas de Kidirect

El verde es, sin duda, el color ideal para esta temporada. Quienes quieran arriesgar un poco más en cuanto a la elección del sofá, tienen que considerar este. Es amplio y su respaldo ergonómico se adapta perfectamente al cuerpo para ofrecer mayor confort. Está hecho de pana transpirable y la funda es lavable. "Por el precio, me sorprendió gratamente su calidad tanto de estructura como de tela“, comenta uno de los usuarios en el comercio electrónico.

Sofá de 3 plazas de Kidirect. Cortesía de Amazon

Mesitas

Las mesitas de centro o las mesitas auxiliares son el complemento adecuado para todo sofá o sillón. Son elementos decorativos muy versátiles y funcionales: son superficies de apoyo a la vez que nos permiten delimitar el espacio del salón. Los acabados en madera están muy asociados a la primavera y a la naturaleza, por lo que son una gran opción.

Mesa de centro elevable de Woltu

No es de extrañar que sea una de las mesitas favoritas de los usuarios: “Calidad-precio inmejorable. Buenos acabados y de buena calidad. El montaje es muy sencillo“, asegura uno de ellos. Con un acabado en madera oscura, esta mesita nos ofrece también un espacio de almacenamiento. Es ideal, por tanto, para una mejor organización en el salón. Gracias a su tablero elevable podrás trabajar o comer cómodamente desde el sofá. Tampoco tendrás que preocuparte por los líquidos y los arañazos porque es bastante resistente.

Mesa elevable de Woltu. Cortesía de Amazon

Juego de dos mesas de Yitahome

Estas mesitas modernas cuentan con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5 en el comercio electrónico, y no es para menos. Puedes utilizarla como un mesa unificada gracias a su diseño anidado, que permite que una mesa se deslice por debajo de la otra, pero también como dos piezas individuales (mesita de centro y mesita auxiliar). No solo es bonita, también es práctica porque dispone de un estante en la parte inferior. “Son geniales para un lugar que no deseas que ocupen mucho espacio”, asegura un comprador.

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Mesas de Yitahome. Cortesía de Amazon

Lámparas

Existe el eterno debate entre quienes prefieren luces cálidas o frías en su hogar. Y es que la iluminación es lo que marca la diferencia en un salón. Si bien es cierto que las luces del techo cumplen su función, a veces necesitamos otros puntos de luz en la estancia para hacerla más acogedora. Las lámparas de pie son las grandes aliadas.

Lámpara de pie de EDISHINE

Es sencilla, pero elegante: la combinación de la pantalla confeccionada en lino y el pie en dorado permiten que se adapte a la perfección en cualquier rincón del salón, independientemente de la decoración. La pantalla, además, se puede ajustar: 180º en vertical y 350º en horizontal, por lo que podrás redirigir la iluminación cuando lo necesites. Gracias a su base de metal, la lámpara se mantiene firme.

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Lámpara de pie de EDISHINE. Cortesía de Amazon

Lámpara de pie de LuminexDesigns

Si lo que buscas es una lámpara con estilo, pero sin renunciar a la practicidad, esta puede ser una buena elección. Su diseño artesanal, con una pantalla tejida a mano en ratán, aportará un toque más hogareño al salón. Además, dispone de una pequeña repisa en la parte inferior para colocar algún elemento decorativo.

Lámpara de pie de LuminexDesigns. Cortesía de Amazon

Estanterías

La organización del espacio es fundamental. No solo hay que tener en cuenta la disposición de los muebles, sino también dónde colocamos los libros, los marcos de las fotos u otros elementos para transformar el salón. Hay estanterías de diferentes tamaños, formas y materiales, pero en esta estación los diseños rústicos y atemporales son tendencia.

Estantería Vasagle

Mezcla lo industrial con lo natural por sus acabados en madera y en metal. Además, está dispuesta en bloques espaciosos para colocar todo lo que necesites. Los pies son ajustables y cuenta con un dispositivo de fijación para hacerla más segura.

Estantería Vasagle. Cortesía de Amazon

Estantes con iluminación

Este mueble es un dos en uno: dispone de estantes para almacenamiento y funciona también como una lámpara de pie. Además, la intensidad de la luz es ajustable y la barra luminosa se puede girar a 360º. Por su tamaño es ideal para salones pequeños. “El color negro le da un aspecto moderno y discreto, que se adapta bien a varios estilos de interiores”, afirma una usuaria.

Estantes con iluminación. Cortesía de Amazon

Fundas de cojines

No hace falta cambiar todo el mobiliario del salón para darle un aspecto diferente, la clave también está en detalles como el color. Si no te quieres arriesgar comprando un mueble de un tono vibrante, la opción perfecta para darle vida al espacio son los cojines: hay que apostar por textiles suaves y con colores primaverales (frescos y alegres).

Funda vichy

El estampado que más está asociado a la primavera es el vichy. Lo podemos ver en manteles, en prendas de ropa o en sábanas. Por eso una funda de cojín con este estampado geométrico puede darle mucha personalidad a tu salón. Además, está hecha de algodón y es muy transpirable, perfecto para esta época.

Funda vichy. Cortesía de Amazon

Fundas de lino

De aspecto rústico y textura suave, esta funda está hecha de lino de poliéster. Tiene unos buenos acabados y unos bordes que le aportan estilo. Otro de sus atractivos, aparte de ser muy fresca, es que la cremallera queda escondida una vez colocas el relleno.

Fundas de lino. Cortesía de Amazon

Cortinas

A diferencia de las que se usan en temporadas frías, que suelen ser más gruesas y opacas para mantener el calor, en primavera hay que optar por unas cortinas más ligeras y con un efecto vaporoso para dejar que la luz del sol bañe nuestro hogar. Esto aportará más luminosidad y frescura al salón.

Cortinas de Pony Dance

Estas cortinas de visillos transparentes están disponibles en diferentes colores lisos, en tonos cálidos y fríos. Aunque están hechas de poliéster, tienen un aspecto de lino que le dará un toque sofisticado a tus ventanas. Con estas cortinas también facilitarás la ventilación de tu hogar.

Cortinas de Pony Dance. Cortesía de Amazon

Alfombra

Con el invierno se quedan atrás las alfombras gruesas. Si bien en periodos fríos funcionan como un buen aislante térmico, en primavera su función es más estética. Es el momento de elegir tejidos frescos y naturales, además de tonos y motivos que den sensación de amplitud y claridad.

Alfombra de Yute

El yute es un fibra natural que se caracteriza con su robustez y resistencia, por lo que esta es una alfombra de gran calidad. Está hecha a mano y tiene una estética boho que se ajusta muy bien a esta temporada. Está disponible en varios tamaños y formas, y con ella podrás darle un toque de autenticidad a tu salón.

Alfombra de Yute. Cortesía de Amazon

Alfombra de pelo corto

Su diseño con elementos geométricos hace que esta alfombra se integre a la perfección en cualquier decoración, también permite delimitar el espacio y le aporta equilibrio. Una de los usuarios que la ha comprado asegura estar “encantada” con esta alfombra: “No pesa nada, no se mueve y es muy bonita“. Está fabricada con un tejido hipoalergénico, adecuada para personas que tienen alergias, y es repelente al agua.

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Alfombra de pelo corto. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre renovar un salón

¿Qué colores suelen ser tendencia en primavera?

Los tonos tierra y colores más vibrantes, pero sin ser estridentes, como el verde, el azul o el naranja, entre otros. Con ellos puedes lograr la armonía perfecta y darle calidez y frescura a tu hogar.

¿Cómo consigo más iluminación natural en el salón?

Con tonos claros en el mobiliario, superficies lisas y espejos que reflejen la luz. Además, con la llegada de la primavera toca cambiar las cortinas por unas translúcidas y ligeras.

¿Qué puedo colocar en el salón para dar un toque de color y frescura?

Las plantas son la decoración primaveral por excelencia. No hace falta llenar el salón de macetas, solo es necesario elegir dos o tres para darle vida. Puedes colocarlas en un estante para plantas o en otra superficie del salón.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de abril de 2026.

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