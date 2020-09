La alfombra más vendida en Amazon para renovar el salón o el dormitorio por menos de 30 euros

Mover los muebles de posición, cambiar las cortinas, añadir una lámpara o un mueble auxiliar colorido son algunas ideas sencillas para renovar la decoración del hogar y que pueden cambiar por completo la apariencia de una estancia. Otra solución, ahora que llega el otoño, es colocar una alfombra que ayude a mantener el calor y aporte también un toque extra a los interiores de la casa.

Si lo que buscamos es una alfombra versátil y lavable, en Amazon disponen de este modelo que se comercializa en varios colores y tamaños y que se adapta a estancias como el salón, el dormitorio o el comedor. Es la alfombra más vendida de su categoría en esta plataforma y cuenta con una valoración muy satisfactoria por parte de los usuarios, que le han otorgado una nota media de 4,2 estrellas sobre 5.

Alfombra de pelo largo en varios colores "Es perfecta. Tal y como se describe. Es muy suave y pesa muy poco. La tengo en el salón y le da un toque especial”, indica uno de los usuarios de Amazon que la han adquirido. Compra desde 20,70 € en Amazon

Cálida, suave y perfecta para cualquier habitación

Fabricada en fibras sintéticas de polipropileno (PVC) de alta calidad y confeccionada profesionalmente, la alfombra resulta muy resistente al paso del tiempo. De igual forma, ofrece un acabado mullido, de pelo largo, y cálido. Es perfecta también para personas alérgicas y se puede lavar hasta 40 grados o limpiar con un paño húmedo o con la aspiradora.

Con un diseño moderno, de estilo nórdico, está disponible en colores como el blanco, negro, beis o distintos tonos de gris. Además, se puede elegir entre distintos tamaños: desde el más reducido de 100 x 160 centímetros al tamaño grande de 200 x 300 centímetros. Todo ello hace que sea una candidata perfecta para colocar, sin desentonar, en el comedor, la entrada, la habitación de los niños, de juegos o el salón.

Compra desde 20,70 € en Amazon

La n.º 1 más vendida en Amazon

El respaldo de los consumidores, que le han otorgado una valoración de 4,2 estrellas sobre 5, ha hecho también que se sitúe en el número uno de la lista de alfombras más vendidas en Amazon. La satisfacción de los clientes se puede constatar en la sección de comentarios, donde destacan la buena relación calidad-precio que ofrece y el toque de distinción que aporta a las distintas estancias.

“Una auténtica maravilla”, indica este usuario. "Es muy suave y viene con un pequeño acolchado en el otro lado. El color me encantó. Realmente merece la pena. Además, es bastante grande. Los pelos de la alfombra son cortos y no he notado en un mes que suelte ninguno o se queden calvas”.

Elena, por su parte, señala: “Me ha sorprendido para bien. Seguro que repetiré para otras habitaciones de la casa. Calidad-precio, perfecta”.

Compra desde 20,70 € en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

Echa un vistazo al organizador de cajones para la ropa más vendido en Amazon.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de septiembre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.