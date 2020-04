Todo en orden con el carrito multiusos más vendido en Amazon (disponible en cuatro colores)

Según la filosofía de la gurú del orden japonesa Marie Kondo, aquello que aprendemos mientras ponemos en orden en el hogar, nos sirve también para lograr un bienestar vital. Mantener a raya los armarios de la ropa, las estanterías del salón o los productos del baño puede ser una tarea complicada en el día a día, pero que podemos tratar de enmendar con un poco de tiempo libre y los productos adecuados.

Aunque en el mercado existen artículos de almacenamiento específicos para distintos enseres (zapatos, maquillaje, cables, etc.) también es posible encontrar soluciones multifuncionales, con un diseño bonito, para almacenar desde artículos de higiene personal a verduras o frutas.

Un ejemplo es este carrito de la línea AmazonBasics, que la propia plataforma de venta online comercializa para sus clientes. Está disponible en cuatro colores y se adapta a las necesidades de distintas estancias: cocinas, baños, dormitorios, zonas de estudio, etc… También, gracias a que lleva un revestimiento de pintura que no se oxida, puede utilizarse en exteriores.

Multiusos, con tres niveles y ruedas

Este carrito, que está disponible en cuatro colores (blanco, gris oscuro, verde menta y rosa apagado) tiene una estructura de metal y se divide en tres niveles. En cada uno de ellos incluye tres bandejas con fondo de malla, para guardar utensilios de cocina, comida, bebida o cualquier otro artículo de pequeñas dimensiones.

Además, como está equipado con cuatro ruedas de goma y un mango redondeado en la parte superior, se puede girar o mover fácilmente para alcanzar todos los rincones de las bandejas. Las ruedas son pivotantes por lo que permiten una excelente movilidad. Resulta muy fácil de limpiar con agua y jabón o un paño húmedo y, gracias a su diseño, aporta un toque moderno y colorido a cualquier habitación. Las dimensiones totales del carrito son 43,2 x 33,9 x 78,7 centímetros y pesa 3,9 kilos.

El más vendido en Amazon

Este producto multiusos para el hogar es el más vendido en estos momentos en la categoría “carros de almacenamiento” de Amazon y cuenta con una nota media de 4,7 sobre 5 estrellas. En el apartado de reseñas, quienes ya lo han adquirido, lo definen como “genial” e inciden en lo cómodo que resulta, la posibilidad de fijar las ruedas si se desea o la variedad de usos que permite.

“Se monta en 10 minutos de manera sencilla”, explica este usuario. “Una vez montado parece bastante robusto y es muy útil para guardar cosas de la cocina que conviene que no estén en la nevera como puede ser ciertas frutas y verduras patatas, etc.”

R. García, por su parte, indica que ya ha adquirido dos y les da distintos usos: “Este carro es uno de los típicos productos que te viene siempre bien para cualquier estancia del hogar, tanto es así que me hice con uno y al mes ya estaba pidiendo otro. El primero me lo compré para tener las cosas del bebé a mano (toallitas, pañales, toalla, cambiador, cremas, etc…) y así poder llevármelo a cualquier habitación fácilmente gracias a las ruedas (...) Como quede encantada. Me compre otro, pero esta vez para la cocina (...)”

