Bridas, fundas o cintas: ordena los cables de casa con estos organizadores baratos

El desorden y la suciedad son dos de los principales problemas que nos encontramos en muchas estancias del hogar en tornos a los cables: ya sean de los electrodomésticos, pertenezcan a los muchos dispositivos móviles que pululan por la casa o a pequeños gadgets. La era del Wi-Fi, en la que nos encontramos en la actualidad, no ha provocado en numerosos casos que nos hayamos librado de una infinidad de cables que son almacenados en cajones, armarios o, en el pero de los casos, encima de muebles, encimeras y mesas.

Par evitar la acumulación de polvo y salvaguardar la integridad de los más pequeños de la casa, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado en la plataforma Amazon hasta 14 prácticos organizadores para almacenar en buenas condiciones los tan engorrosos cables: desde bridas de pequeño tamaño pero eficaces, pasando por cintas o tiras de velcro hasta cómodas fundas y amplias regletas.

Organizadores, bridas y tiras

Organizador en espiral

Tener los cables esparcidos por muchas de las estancias de la casa puede resultar hasta peligroso tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Una forma de mantener el orden sin hacer ningún tipo de obra adicional es adquirir un organizador de cables de este tipo. Fabricado en polietileno, es capaz de soportar temperaturas de más de 100 grados. En color negro, le confiere un estilo sobrio allá donde lo usemos y cuenta con un diámetro flexible (de entre 6 y 60 milímetros) para recoger varios cables a la vez. Con una longitud de 10 metros, es el producto más vendido en Amazon en la categoría de Manguitos para cable, con una nota de 4,2 sobre 5 estrellas: “Funciona a la perfección, incluso, con varios cables de un grosor considerable. Si odias los cables sueltos como yo, te encantará”, afirma un usuario.

Compra por 7,95€ en Amazon

Organizador de madera

Otra opción, si lo que deseamos es conseguir un efecto más moderno y elegante a la estancia, es hacernos con este otro producto. El producto, fabricado en madera natural, puede ser utilizado encima de escritorios, marcos de mesas o paredes gracias a un stick adhesivo ubicado en su base. Con cinco ranuras, dos más anchas y tres más pequeñas, es ideal para mantener limpio, ordenado y vistoso nuestra habitación de los típicos cables de móvil, tabletas o cargadores de portátiles. Tan solo pesa 36 gramos y sus medidas totales son 40x90x30 mm. Es apto para cualquier superficie, con independencia del material usado. Los usuarios de Amazon que ya lo han probado lo califican con una nota muy elevada (4,8 sobre 5 estrellas): “Buena fijación, el pegamento es bueno, y la estética bonita”, indica uno de ellos.

Compra por 9,99€ en Amazon

Caja de base antideslizante con pasacables

Para aquellos que estén buscando una solución a la maraña de cables que, en muchos casos, se acumulan detrás o junto a la televisión del salón —smart TV, consolas, descodificadores etc.— esta caja minimalista y compacta es una alternativa a tener en cuenta. De unas medidas compactas (38,6x13,5x14 cm), es un producto resistente con varias características únicas: una de ellas es que es capaz de albergar hasta dos regletas de ocho tomas en su interior, cuenta con una práctica tapa y dispone de una apertura para mejorar la ventilación del cableado. Además, dispone de varias tiras en su parte inferior que sirven de función antideslizante. En color negro, no desentonará en ningún lugar de la casa. De hecho, una de las características que más valoran los usuarios en Amazon es el estilo. “Buen diseño y gran capacidad. La estetica es perfecta”.

Compra por 19,99€ en Amazon

Organizador de cables con fijación de tornillos (30 unidades)

Para aquellos espacios donde necesitamos tirar cable para llegar de una estancia a otra —como en el caso de conectar el router del salón con el PC en el interior de alguna habitación—, estos pequeños organizadores de cables vienen como anillo al dedo. En color blanco, el lote viene acompañado de un set de 30 tornillos por si tuviéramos que echar mano de ellos cuando la cinta adhesiva que equipan no es suficiente. Son muy necesarios en marcos de puertas o al colocarlos encima de rodapiés. Una de las características que más destacan muchos de sus compradores es su nivel de adhesión: “Se pegan a pared de yeso o de azulejos estupendamente”, afirma uno de ellos.

Compra por 8,99€ en Amazon

100 bridas con base autoadhesiva

Una opción distinta pero igual de efectiva es el uso de bridas autoadhesivas. Las de este caso disponen en su base de un pegamento autoadhesivo para fijación óptima. Sin necesidad de utilizar tornillos —aunque podrían usarse si fuera necesario— , estas bridas también se caracterizan por tener unas dimensiones pequeñas: 1,5 centímetros de largo por 2 cm de ancho. “Muy buen adhesivo 3M. Y las bridas aprietan bien”, asegura un comprador.

Compra por 11,15€ en Amazon

100 tiras de velcro

Aunque también podríamos optar por las tiras de velcro de toda la vida, muy socorridas en tareas caseras y de bricolaje en el hogar. En este lote, que es el más vendido en la categoría de cintas de velcro en Amazon, vienen un total de 100 unidades. Cada una tiene una longitud de unos 13 centímetros, equivalente a las dimensiones de un bolígrafo estándar. Es una alternativa igual de eficaz que las bridas o las gomas elásticas y muy económica, como apuntan muchos de los comentarios (más de un millar) de los usuarios que ya las han probado: “La ventaja de estas tiras es que permiten quitarlas y recolocarlas con suma facilidad, además de poder empalmar varias para conseguir abarcar más zona”, razona uno de los compradores.

Compra por 1,97€ en Amazon

50 tiras sujeta-cables con cierre especial

Comodidad y orden deben ir de la mano en muchos rincones del hogar. Y para conseguirlo, este producto puede hacernos la vida más fácil. Se trata de 50 tiras separadas por distintos colores y en diferentes tamaños, ya que no todos los cables que tenemos esparcidos miden lo mismo o tienen idéntico grosor. En concreto, hablamos de tres tallas diferentes: las L (para PC, portátil o televisión); las M (para tabletas, auriculares o dispositivos móviles) y las S (para todo tipo de cables menores). Disponen de 24 meses de garantía y son reutilizables. En Amazon obtienen una calificación elevada, de 4,6 sobre 5 estrellas. “Muy cómodas de colocar, tienen un pequeño velcro para enganchar el cable (no todas lo tienen) y lo abraza bien una vez recogido”, dice un comprador.

Compra por 9,99€ en Amazon

Clips, fundas y cintas

Clips para cables multiusos

Construidos en goma dura, estos seis clips multiusos de gran tamaño pueden sujetar hasta cinco cables, con dimensiones que van desde los 1,5 centímetros de diámetro hasta los 6,35 cm. Cuenta con adhesivo en su parte anterior para afianzarse a cualquier superficie. El lote también incluye dos piezas más para un cable cada una. De hecho, la adherencia es la característica más valorada por los usuarios que ya han probado el producto: “Pequeño y discreto, en superficies planas resiste la tensión de los cables que sujeta. La disponibilidad de color claro y oscuro en el mismo paquete te permite flexibilizar su uso”.

Compra por 11,42€ en Amazon

Funda universal intercambiable

Como la seguridad no siempre debe ir reñida con la estética, este producto puede ser una buena alternativa para mantener ordenado nuestro cableado apostando por un toque de modernidad. Esta funda, fabricado en material de neopreno, tiene un lado blanco y otro negro, dependiendo del color de la estancia y de los muebles en la que nos encontremos. El producto viene en un rollo de 3 metros de largo y 13,5 centímetros de ancho para ser cortado a conveniencia. Los cables permanecerán seguros dentro de la funda, y mascotas y niños no podrán manipularlos. La comodidad es la características que más valoran los usuarios que ya lo han adquirido: “Entran bastantes cables por lo que no tengo que decir nada en contra de este producto, lo recomiendo sin duda”.

Compra por 10,99€ en Amazon

Cinta de gancho y bucle sujeta-cables

Recortable y con una longitud de 5 metros. El producto, que por un lado cuenta con microganchos y en el otro con bucles, ofrece un agarre óptimo pese a que puede ser utilizado hasta en 10.000 aberturas. La cinta, de tipo profesional, está fabricada en poliamida de forma íntegra. Resiste no solo el paso del tiempo, sino también la acción de varios elementos, como el agua, la grasa, el alcohol o el aceite.

Compra por 9,49€ en Amazon

Otros organizadores

Regleta para cinco enchufes y dos tomas USB

Para todos esos rincones donde no disponemos de varias tomas de corriente cercanas, esta regleta además de solucionar los problemas de conectividad también nos aporta orden. El producto dispone de una cubierta exterior hecha en silicona por lo que la protege de posibles golpes, arañazos y choques. La clavija es extra plana, en ángulo de 90 grados, por lo que se gana espacio donde lo coloquemos. Además, en su base cuenta con varias aberturas por las que enganchar bridas con la función de sujetar la regleta en cualquier superficie, como la pata de una mesa o en una barra. El interruptor dispone de una luz suave para no molestar en la oscuridad y el cable alcanza los dos metros. Los puertos USB son del tipo 2.1A. “Funciona bien, la luz de interruptor no molesta nada y la cubierta de goma evita que se produzcan arañazos en los muebles”, indica un usuario.

Compra por 12,49€ en Amazon

Regleta vertical de 15 tomas de corriente y dos tomas USB

El ahorro del espacio es otro de los objetivos a la hora de enfrentarnos a poner orden en una habitación de la casa. Gracias a esta regleta esta tarea la tendremos solventada en un santiamén. Esta regleta vertical soporta una potencia de 2.500 watios y está protegida contra las subidas de tensión, posibles cortocircuitos o las tan temidas sobrecargas de la red eléctrica. Su cable alcanza casi los dos metros de longitud y su material es ignífugo. Pesa poco más de un kilogramo y sus dimensiones son compactas: 30,4x16,2x15,2 cm. La calidad de sus materiales es uno de los puntos que más destacan los usuarios que ya lo han probado: “Es muy práctico y fácil de usar. Puedes tener todos los cables recogidos y usar solamente lo que necesites en un momento determinado, ahorrando electricidad al no estar los aparatos en stand-by”.

Compra por 39,99€ en Amazon

Bolsa organizadora de viaje

Cables menudos, pequeños pendrives, tarjetas SD, adaptadores… Las casas están repletas de estos pequeños gadgets y accesorios tecnológicos que, en la mayoría de ocasiones, acaban en el fondo de los cajones. Para intentar salvar este desorden, una gran opción sería adquirir un práctico organizador de viaje como el de la imagen. Por fuera se encuentra acolchado con nylon impermeable y por dentro se encuentra repletos de pequeños compartimentos con gomas elásticas para almacenar todo lo que necesitemos. Su diseño es muy ligero y dispone de dos bolsillos con cremallera. Además, nos sirve tanto para casa como para llevárnosla a cualquier parte. Los usuarios de Amazon que ya lo tienen en sus manos lo califican con una gran nota (4,7 sobre 5 estrellas): “Muy práctico para llevar las herramientas de un informático. También transporto mi disco duro externo, mis pendrives y un juego de destornilladores. Recomendable”.

Compra por 9,99€ en Amazon

Dos bandejas inferiores para mesas de escritorio u oficina

Por último, no nos podemos olvidar de los cables que cuelgan de numerosas mesas de trabajo, ya sea porque la CPU se encuentra a gran distancia de donde nos sentamos o por la cantidad de cables que utilicemos. Estas bandejas metálicas de color negro —que juntas superan los 80 centímetros de longitud— hace que se mantengan mejor que las fabricadas en plástico. El lote viene con un set de tornillos para colocarlas donde mejor nos parezca y en cualquier lugar de la bandeja, a diferencia de otras. En Amazon obtiene la máxima calificación: “Es tal cual se describe. Muy fácil de instalar y cumple su función perfectamente. Lo recomiendo”, afirma una usuaria.

Compra por 29,95€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de octubre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.