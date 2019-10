Comparativa: los televisores OLED más baratos en Amazon de LG y otras marcas destacadas

Nuestra experta ha elegido el televisor LG 55B9 como el mejor modelo de los cuatro analizados. Además de su buena calidad de imagen y sonido, esta televisión OLED se caracteriza por un funcionamiento intuitivo y un gran control sobre los dispositivos conectados en el hogar que la hacen superior al resto.

Cuando hablamos de televisores y la mejor calidad de imagen, irremediablemente pensamos en las pantallas OLED: un tipo de panel en el que cada pixel es orgánico y que, por lo tanto, tiene la capacidad de emitir luz y apagarse por sí mismo. Sus beneficios son múltiples: tonos negros realmente negros y uniformes, colores intensos… y diseños muy finos.

Pero este tipo de televisores, que sólo están disponibles a partir de 55 pulgadas, no son baratos. Aquellos que no quieran renunciar a esta tecnología y tengan un presupuesto ajustado encontrarán referencias desde poco más de mil euros en plataformas como Amazon, que suele contar además con algún descuento adicional. Pero, ¿cuál elegir? Hemos probado los modelos más económicos de distintos fabricantes para ayudar en la decisión.

¿Qué modelos hemos elegido?

A la hora de seleccionar los productos para esta comparativa nos hemos encontrado con algunas limitaciones: no todas las firmas de televisores cuentan con pantallas OLED en su catálogo y, además, varias que sí las tienen no venden de forma oficial a través de esta plataforma. Es el ejemplo de Sony o Panasonic, dos de los grandes fabricantes del sector. Por lo tanto, nos encontramos con: Grundig 55 VLO 9895 BP (con una puntuación media de 7,25 puntos), HiSense H55O8B (7,75 puntos), LG 55B9 (9) y Philips 55OLED754/12 (8,25).

Durante las pruebas, hemos valorado distintas características y funcionalidades de todas ellas:

- Diseño: por norma general, se trata de modelos bastante finos y marcos estrechos, aunque hay pequeñas diferencias. También en sus bases.

- Pantalla: es la característica esencial. Cada fabricante aplica sus propias innovaciones a los paneles, por lo que la calidad de las imágenes o las opciones de personalización pueden diferir un poco entre uno y otro.

- Sonido: suele ser el aspecto más ajustado en televisores tan finos, ya que hay poco espacio para los altavoces. Gracias a distintas tecnologías, los fabricantes mejoran su rendimiento al visualizar todo tipo de contenidos.

- Puertos: el número de conexiones que poseen y que permiten visualizar contenidos desde múltiples fuentes.

- Interfaz: como Smart TV, cuentan con un sistema operativo que determina sus menús, aplicaciones y otras opciones.

- Mando a distancia: presentan diferencias tanto en su diseño como en funcionalidades y botones específicos.

Así los hemos probado

La mejor forma de probar un televisor es ver la tele. Así que cada uno de los modelos de esta comparativa se ha instalado en el salón de casa durante un mínimo de 15 días, en los que ha sido posible comprobar cómo se ve con el contenido que emiten las distintas cadenas: series, películas, programas… Pero también se han puesto a prueba con contenidos en Blu-ray, procedentes de plataformas de streaming compatibles con 4K como Netflix e, incluso, con resoluciones inferiores a HD.

Tras dos meses de prueba, el televisor ganador ha resultado ser el LG B9. La versión que comercializan a través de Amazon adapta su embalaje para que no sufra daños en el trayecto entre el almacén y su destino e incorpora algunas funciones específicas. Pero, además, ofrece una magnífica calidad de imagen y un positivo rendimiento en sonido.

LG 55B9: nuestra elección

La firma coreana no suele comercializar sus televisores a través de Amazon, aunque ha creado una versión específica de su modelo B9 que, entre otros aspectos, cuenta con un envoltorio especial para que no se dañe durante el envío. Tiene además un acceso directo desde el mando a distancia a Amazon Prime Video (además de a Netflix). Este botón tiene otra función: cuando se deja presionado activa Alexa, el asistente inteligente de Amazon, para que podamos realizar todo tipo de consultas y búsquedas. Hay que tener en cuenta que no viene configurado de serie, por lo que es necesario descargar la aplicación y realizar la configuración a través del móvil o el ordenador para utilizarlo. No es nada complicado, y el televisor guía paso a paso para conseguirlo.

Pantalla: 55'', OLED UHD, 3.840 x 2.160 píxeles de resolución. Smart TV: webOS Smart TV 4.5, de Inteligencia Artificial ThinQ. Procesador: α7 Gen. 2 de 12 Bit. Imagen: Perfect Color, Deep Learning, AI Brightness, Ultra Luminance Pro, HDR Dolby Vision, HDR Technicolor, HDR 10 Pro, HLG, HFR (100fps), 4K Upscaler, LUT 33x33x33. Sonido: 60W (WF:20W, 10W Por Canal), Dolby Atmos 4.2. Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Apple Home Kit, AirPlay2, Google Assistant/Home, Miracast, Navegador Web. Dimensiones: 1.226 x 753 x 50,3 mm; peso 16,4 Kg. Otros: Antena DVB-T2/C/S2, 4 HDMI 2.1, 3 USB, salida óptica, salida de auriculares. www.lg.com/es

El mando también ofrece acceso directo a Google Assistant (este sí se puede utilizar desde el mismo momento en el que se pone en marcha), incluso cuando su sistema operativo no es Android. En su lugar, incorpora Smart TV Web OS 4.5, caracterizado por una interfaz muy clara que incluye accesos directos personalizables a las aplicaciones más utilizadas y emplea inteligencia artificial para, por ejemplo, ayudar a controlar todos los dispositivos del hogar conectados.

Esta tecnología se emplea también para mejorar la calidad de imagen, así como la de sonido. En este sentido cabe mencionar, por ejemplo, que aunque no cuenta con el mejor procesador de imagen de LG, hace un buen trabajo con los colores y con la nitidez de los contenidos. Sólo notamos ciertas limitaciones en los que tienen resoluciones más bajas que HD. Es, además compatible con todos los formatos HDR: HDR Dolby Vision, Technicolor, HDR10, HLG y HDR Conversor, y con sonido Dolby Atmos, que recrea un escenario envolvente con hasta 60 W de potencia. El resultado es un audio sin distorsiones hasta altos niveles de volumen.

Lo mejor: Buena calidad de imagen y sonido, funcionamiento intuitivo, control de los dispositivos conectados del hogar y características especiales para su venta en Amazon. Lo peor: Es uno de los modelos con un mayor coste. Conclusión: Especialmente adaptada a su venta en Amazon, ofrece una buena calidad de imagen y sonido y su sistema Smart TV cuenta con todas las funciones que puedes necesitar.

Philips 55OLED754/12: el aspirante

Philips incluye en sus televisores una característica que no tiene ninguna otra: tecnología Ambilight. Su peculiaridad es que identifica los colores que predominan en la imagen y proyecta una luz ambiental acorde con ellos sobre la pared que se encuentra detrás. Así, consigue crear un efecto más envolvente y logra reducir el cansancio de la vista cuando se pasa mucho tiempo frente a la pantalla, según la firma. En este caso, lo incorpora en tres lados (arriba y a los laterales) y ofrece distintos ajustes en función de los contenidos que se vayan a visualizar: música, juegos, adaptado al color de la pared… Para la gestión es tan sencillo como pulsar un botón específico en el mando a distancia —que además está bien visible en la parte superior—. A propósito del mando… incorpora un control para Netflix y otro para RakutenTV.

Esta tecnología complementa una pantalla que muestra las imágenes muy fluidas y colores muy intensos sin llegar a faltarles naturalidad. El sonido, por otro lado, es uno de los mejores de la comparativa en lo que a su riqueza se refiere, gracias a un conjunto de dos altavoces con 8 W de potencia cada uno que vienen acompañados de un subwoofer de 24 W. Se queda un poco ajustada en cuanto a las conexiones con sólo dos puertos USB, mientras su sistema operativo propio (Saphi) es mejorable en cuando a interfaz y no incluye compatibilidad con Google Assistant, aunque sí con Alexa.

HiSense H55O8B

Es una de las alternativas más económicas y, por lo tanto, también más atractivas para muchos usuarios. Con una pantalla de 55 pulgadas con resolución 4K, la calidad de las imágenes que muestra es muy positiva, aunque su sonido (con dos altavoces de 10 W cada uno) se queda bastante justo cuando se busca un efecto más envolvente.

Destaca por su diseño. Bastante fina, prescinde prácticamente de los marcos, logrando que únicamente tengan 1,75 mm alrededor de la superficie de visualización. Su peana metálica y en forma de V, además, aporta elegancia al conjunto y esconde los cables. Viene junto con un mando con un diseño muy estilizado (más alargado que otras propuestas) en el que hay accesos directos para Netflix, YouTube, Amazon Prime Video y RakutenTV. Además, es necesario hacer referencia a otros dos botones adicionales que se pueden configurar como accesos directos a otras aplicaciones o funciones favoritas.

Cuenta también con la opción de micrófono aunque, de momento, no tiene ninguna utilidad. Nos explicamos: es compatible con Alexa, por lo que si se cuenta con un altavoz con este asistente inteligente en el hogar, podrá controlarse con la voz para encenderlo, apagarlo, cambiar de canal… Pero es la única forma de conseguir el control por voz, porque de momento no puede hacerse de forma independiente desde el mando, ya que la versión de firmware del televisor no admite esta función. Una última alternativa interesante: gestionar su funcionamiento desde el móvil. Es posible gracias a una aplicación que, entre otras cosas, ayuda a acceder a la biblioteca del móvil para reproducir fotos y vídeos en pantalla grande.

Resta decir que funciona con un sistema operativo propio (VIDAA U 3.0) de interfaz sencillo pero cuya tienda de aplicaciones tiene carencias importantes. Por citar dos de las más demandadas, no incorpora las apps de HBO o Movistar.

Grundig 55 VLO 9895 BP

Es compatible con los contenidos HDR, posee triple sintonizador integrado, un sistema de altavoces de tres vías estéreo con woofer incorporado… y cuenta con algunas funciones muy interesantes como un modo nocturno que adapta la reproducción a la baja luz del entorno, por ejemplo. En concreto, ajusta el volumen, atenúa los graves para evitar aumentos repentinos del sonido, reduce el brillo…

Pero la estupenda experiencia de visualización de contenidos que hemos experimentado con este televisor se ve empañada por un sistema operativo propio que no está a la altura. Se trata de Grundig Vision OS: es bastante lento comparado con la competencia e, incluso, se llega a bloquear cuando se inicia Alexa, con la que es compatible. Eso se suma, por otro lado, a que las aplicaciones disponibles están muy limitadas y faltan algunas esenciales para visualizar contenidos en streaming. Hay alguna idea buena, como la posibilidad de crear un canal personalizado con los contenidos favoritos o la opción que permite compartir la pantalla del dispositivo móvil compatible (tabletas y smartphones), pero falla la ejecución.

¿Por qué debes confiar en mí? Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores…

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de octubre de 2019.

