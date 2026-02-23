Cómo encontrar el sofá ideal según tu salón: 5 propuestas de Ikea para todos los presupuestos

Una selección de cinco sofás de Ikea para todos los presupuestos y estilos.

De dos a cuatro plazas y disponibles en múltiples colores, estos modelos se adaptan a distintos espacios y estilos

Hay tantos estilos de decoración como salones. Cada hogar responde a unas necesidades concretas y los muebles hablan de esa forma de vivir. No es lo mismo un piso pequeño en el que cada centímetro cuenta que un espacio amplio.

El sofá es el centro visual de la estancia y también el rincón donde más tiempo pasamos: descanso, series, lecturas o visitas improvisadas.

¿Qué opción encaja con tu salón? Estos cinco sofás de Ikea responden a diferentes necesidades y estilos. Desde dos plazas hasta cuatro, para que elijas el que más se adapte a tu estilo de vida.

Sofá cama, TORNSBORG

Ideal para casas pequeñas que buscan aprovechar cada metro cuadrado. Combina comodidad y estilo con un colchón firme y una estructura de madera que aporta un toque rústico y cálido.

Uno de sus mayores atractivos es que puede pasar de ser un sofá a una cama en cuestión de segundos. Se despliega hacia afuera con facilidad, una solución práctica cuando llegan invitados.

Sofá cama TORNSBORG de Ikea. IKEA

Sofá modular de dos plazas, JÄTTEBO

Modernidad y practicidad en un solo mueble para salones que busquen una pieza con personalidad. Incluye asientos firmes, reposacabezas, reposabrazos y un espacio de almacenaje bajo el asiento. Todo revestido en un tejido de pana, capaz de elevar la estética de cualquier estancia.

Está disponible en 11 colores, desde azul o verde hasta marrón o rojo. Además, permite personalizar la composición según las necesidades de cada hogar: se pueden añadir módulos o modificar la estructura.

Sofá JÄTTEBO de Ikea. IKEA

Sofá de tres plazas, SALTSJÖBADEN

Disponible en siete colores, destaca por su gran comodidad. Sus cojines suaves y los muelles ensacados recuperan la forma tras cada uso; y las patas altas facilitan la limpieza.

Lo mejor es que su diseño compacto es perfecto incluso en espacios ajustados. Por otro lado, tiene un carácter atemporal ideal para aquellos que prefieren un estilo de decoración más clásico.

Sofá SALTSJÖBADEN de Ikea. IKEA

Sofá de cuatro plazas, MANNARP

Una elección perfecta para salones con un espacio más amplio. Se distingue por un diseño que invita a convertir cualquier noche en un maratón de series. La comodidad es la prioridad: respaldo alto para mayor sensación de confort y asientos con espuma que favorecen el descanso.

Para los que buscan variedad, ofrece varias opciones. Además del negro, está disponible en un beige versátil y en un beige grisáceo que combina con todo.

Sofá MANNARP de Ikea. IKEA

Sofá de dos plazas, EKHOLMA

Este modelo se caracteriza por un diseño elegante que aporta una estética clásica al salón. Destaca por una funda ajustada con ribetes, unas patas de madera visibles y un diseño resistente para durar muchos años.

Su combinación de altura en el respaldo junto con la profundidad del asiento ofrece un excelente apoyo. Una buena noticia extra: su precio ha bajado.

Sofá EKHOLMA de Ikea. IKEA

Preguntas frecuentes sobre sofás de Ikea

¿Ikea ofrece alguna garantía?

Sí. Todos los sofás de esta lista cuentan con 10 años de garantía.

¿Cuál es la mejor opción de sofá para espacios pequeños?

Si el espacio es reducido, los modelos compactos de dos plazas o con diseños multifuncionales son la mejor opción. Por ejemplo, un sofá cama como TORNSBORG permite ahorrar espacio al combinar zona de descanso y cama para invitados sin necesidad de añadir muebles extra.

¿Qué sofá es más adecuado para familias?

En hogares con varios miembros, lo ideal es escoger un sofá amplio, con varias plazas y gran comodidad. Un modelo de cuatro plazas, como MANNARP, es una excelente elección.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de febrero de 2026.

