Mesas y sillas de Ikea: 6 conjuntos prácticos y versátiles que renovarán tu comedor este febrero

Una selección de seis conjuntos de mesas y sillas para todos los estilos y bolsillos.

Novedades y ofertas que se adaptan a diferentes presupuestos y estilos de decoración

Cada estancia del hogar tiene su función: el dormitorio para descansar, el baño para autocuidado y el salón para ocio. El comedor, sin embargo, tiene un encanto especial. Es el lugar donde nacen recuerdos familiares entre comidas y cenas, donde se recibe a los invitados y se alargan las sobremesas.

Las reuniones alrededor de la mesa forman parte de la rutina y de las celebraciones. Por esta razón, su elección merece mucha atención. Este febrero, Ikea presenta novedades y algunos conjuntos con bajada de precio, que se adaptan a todo tipo de espacios y presupuestos.

A continuación, seis conjuntos de mesa y sillas para renovar el comedor y seguir creando recuerdos.

Conjunto VIHALS

Este mueble se ha diseñado para ofrecer versatilidad con una excelente relación calidad-precio. Incluye una mesa rectangular extensible que se amplía con facilidad, perfecta para añadir comensales cuando hay visita. Las sillas incorporan un respaldo con espuma y una estructura resistente.

Además, suma puntos en variedad ya que la serie ofrece varias combinaciones de diseños, lo que permite adaptarse a diferentes estilos decorativos. Una opción ideal para quienes desean aprovechar el espacio y contar con una mesa funcional en el día a día.

Conjunto de una mesa y cuatro sillas VIHALS. IKEA

Conjunto TONSTAD

Se caracteriza por un diseño de chapa de madera que le aporta un encanto natural a cualquier estancia. La mesa cuenta con una estructura sólida y resistente al desgaste; y las sillas incluyen un asiento acolchado que garantiza comodidad.

Uno de sus grandes atractivos es su versatilidad. Gracias a su mesa extensible, pueden disfrutar hasta seis comensales con facilidad. Además, las patas siempre quedan en las esquinas, lo que permite aprovechar mejor el espacio y colocar las sillas con comodidad.

Conjunto de una mesa y cuatro sillas TONSTAD. IKEA

Conjunto ROSENTORP

Esta novedad incluye una mesa y sillas en madera maciza que garantizan resistencia y durabilidad. La mesa redonda permite ver a todos los invitados de un vistazo y favorecer la conversación.

La capacidad de la mesa pasa de cuatro a seis en cuestión de segundos y sin esfuerzo. Al desplegarse, la mesa adopta forma ovalada y ofrece más espacio.

Conjunto de una mesa y cuatro sillas ROSENTORP. IKEA

Conjunto SKÅLSTA

La elección perfecta para los que busquen un toque de modernidad a su hogar. Se compone de una mesa y cuatro sillas con acabado efecto roble y detalles metálicos en negro, una combinación ganadora.

Conjunto de una mesa y cuatro sillas SKALSTA. IKEA

Conjunto LISABO

Reconocido con el premio Red Dot Award por su diseño, destaca por su tablero en chapa de fresno y sus patas de abedul macizo. Resistencia, durabilidad, estética artesanal y comodidad explican por qué se ha convertido en uno de los superventas de la marca.

Lo mejor es que ahora cuenta con bajada de precio, lo que lo hace aún más atractivo y accesible.

Conjunto de una mesa y cuatro sillas LISABO. IKEA

Conjunto SKOGSTA

Este set está arrasando en ventas. ¿El motivo? Su diseño rústico, duradero y con mucho estilo. La madera aporta el carácter tradicional y las patas el toque moderno.

La mesa ofrece el tamaño ideal para seis personas y largas comidas en casa. Las sillas, con respaldo de madera maciza de acacia, aportan atemporalidad y resistencia al paso del tiempo.

Conjunto de una mesa y seis sillas SKOGSTA. IKEA

Preguntas frecuentes sobre los conjuntos de mesas y sillas de Ikea

¿Qué conjunto elegir si recibo muchas visitas?

Si recibes muchas visitas y cuentas con un comedor amplio, el conjunto SKOGSTA es la opción más acertada. En cambio, si tu espacio es más reducido o necesitas flexibilidad, VIHALS, TONSTAD o ROSENTORP resultan más prácticos, ya que sus mesas extensibles permiten pasar de cuatro a seis plazas según la ocasión sin ocupar espacio extra a diario.

