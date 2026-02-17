Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Ikea activa el envío gratis en accesorios baratos durante esta semana: cajas, utensilios y más

15 básicos de hogar con promoción exclusiva para miembros de Ikea Family del 16 al 22 de febrero

Del 16 al 22 de febrero, Ikea lanza envío gratuito en accesorios como utensilios de cocina y cajas de almacenamiento. IKEA
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Ikea se puede definir con muchos atributos, pero si hay uno que siempre destaca es la excelente relación calidad-precio de todo su catálogo. Productos prácticos, accesibles y diseñados para facilitar el día a día. Todavía mejor cuando llegan con promoción para alegrar estas semanas de días grises y lluvias constantes.

Del 16 al 22 de febrero, Ikea lanza el envío gratis en paquetería para accesorios. ¿Quién puede beneficiarse? Los socios de Ikea Family e Ikea para Empresas, en compras iguales o superiores a 50 euros.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado 15 básicos de hogar que siempre vienen bien y no superan los 20 euros. Sartenes, utensilios de cocina, fundas nórdicas y mucho más.

Lámpara de mesa

Con luz ascendente y descendente, ofrece una iluminación ambiental cálida y regulable. Lo mejor es que su diseño encaja en cualquier rincón del hogar. Además, está disponible en tres colores: amarillo, blanco y verde.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 9,99€ EN IKEA

Sartén antiadherente

Es hora de renovar los básicos de la cocina. Compatible con todas las placas, esta sartén cuenta con revestimiento antiadherente y un mango ergonómico que facilita el manejo.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 4,99€ EN IKEA

Juego de seis cajas blancas

Ideales para mantener un armario en el que reina el orden (y la paz mental). Este pack incluye seis unidades con diferentes tamaños para adaptarse a diferentes necesidades.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 6,99€ EN IKEA

Funda de cojín

Para cojines de 50 x 50 centímetros, está disponible en siete colores y una textura que aporta personalidad. Además, es apta para lavadora.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 4,99€ EN IKEA

Vela aromática

Con un aroma a vainilla, leche caliente y notas de coco que envuelve cualquier estancia. Lo mejor es que el recipiente se puede reutilizar como elemento decorativo o para guardar pequeños objetos cuando la vela se agote.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 9,99€ EN IKEA

Utensilios de cocina

Se trata de un pack de tres piezas fabricadas en madera de acacia. ¿Su atractivo? No dañan las superficies antiadherentes y son resistentes para el uso diario.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 5,99€ EN IKEA

Taza básica

Ideal para disfrutar del café de cada mañana. Cuentan con un diseño sencillo con acabado mate o brillante, disponible en beige y verde.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 1,49€ EN IKEA

Pack de perchas

Su diseño fino permite aprovechar al máximo el espacio del armario. Por otro lado, incorporan dos huecos en los laterales que evitan deslizamientos y mantienen la ropa en su sitio.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 4,99€ EN IKEA

Funda nórdica

Perfecta para añadir encanto al dormitorio. Presenta un estampado de rayas con mucho estilo y un diseño 100% algodón, lo que garantiza suavidad. Lo mejor es que hay una opción para cada estilo: se puede encontrar en azul, beige, rojo, verde y blanco.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 19,99€ EN IKEA

Organizador de cables

La solución contra el caos de cables y enredos. Permite reunirlos en un único espacio y optimizar el escritorio.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 7,99€ EN IKEA

Set de cubertería

Este pack de 16 piezas de acero inoxidable se caracteriza por su durabilidad y versatilidad. Incluye cucharillas, cucharas, tenedores y cuchillos: todo lo necesario para el día a día.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 6,99€ EN IKEA

Juego para el baño

Destaca por su diseño sencillo que encaja con la mayoría de estilos. ¿Qué incluye? Un soporte para cepillos de dientes, un dispensador de jabón y una bandeja.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 2,49€ EN IKEA

Despertador sencillo

El gadget perfecto para los más dormilones: el volumen aumenta en cuatro pasos durante dos minutos si no se apaga.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 1,99€ EN IKEA

Toalla de algodón

Fabricada en algodón 100%, es ligera y de secado rápido. Está disponible en varias medidas para adaptarse a cada necesidad. Su rizo aporta suavidad y, además, ocupa poco espacio al doblarla.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 1,99€ EN IKEA

Pack de salvamanteles

Incluye tres unidades de corcho natural para proteger manteles y mesas.

Ikea lanza envío gratuito en accesorios útiles y baratos.
COMPRA POR 2,99€ EN IKEA

Preguntas frecuentes sobre los accesorios de Ikea

¿Cuánto dura el envío gratuito en accesorios?

Una semana, del 16 al 22 de febrero.

¿Cómo funciona Ikea Family?

Solo hay que registrarse en la página web de Ikea (es gratis) para acceder a ventajas exclusivas: ofertas, talleres, regalos de cumpleaños y otras promociones especiales.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 21,36€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Calcetines térmicos unisex. Paquete de 6 pares. COMPRA POR 7,67€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_