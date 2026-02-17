Ikea activa el envío gratis en accesorios baratos durante esta semana: cajas, utensilios y más
15 básicos de hogar con promoción exclusiva para miembros de Ikea Family del 16 al 22 de febrero
Ikea se puede definir con muchos atributos, pero si hay uno que siempre destaca es la excelente relación calidad-precio de todo su catálogo. Productos prácticos, accesibles y diseñados para facilitar el día a día. Todavía mejor cuando llegan con promoción para alegrar estas semanas de días grises y lluvias constantes.
Del 16 al 22 de febrero, Ikea lanza el envío gratis en paquetería para accesorios. ¿Quién puede beneficiarse? Los socios de Ikea Family e Ikea para Empresas, en compras iguales o superiores a 50 euros.
Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado 15 básicos de hogar que siempre vienen bien y no superan los 20 euros. Sartenes, utensilios de cocina, fundas nórdicas y mucho más.
Lámpara de mesa
Con luz ascendente y descendente, ofrece una iluminación ambiental cálida y regulable. Lo mejor es que su diseño encaja en cualquier rincón del hogar. Además, está disponible en tres colores: amarillo, blanco y verde.
Sartén antiadherente
Es hora de renovar los básicos de la cocina. Compatible con todas las placas, esta sartén cuenta con revestimiento antiadherente y un mango ergonómico que facilita el manejo.
Juego de seis cajas blancas
Ideales para mantener un armario en el que reina el orden (y la paz mental). Este pack incluye seis unidades con diferentes tamaños para adaptarse a diferentes necesidades.
Funda de cojín
Para cojines de 50 x 50 centímetros, está disponible en siete colores y una textura que aporta personalidad. Además, es apta para lavadora.
Vela aromática
Con un aroma a vainilla, leche caliente y notas de coco que envuelve cualquier estancia. Lo mejor es que el recipiente se puede reutilizar como elemento decorativo o para guardar pequeños objetos cuando la vela se agote.
Utensilios de cocina
Se trata de un pack de tres piezas fabricadas en madera de acacia. ¿Su atractivo? No dañan las superficies antiadherentes y son resistentes para el uso diario.
Taza básica
Ideal para disfrutar del café de cada mañana. Cuentan con un diseño sencillo con acabado mate o brillante, disponible en beige y verde.
Pack de perchas
Su diseño fino permite aprovechar al máximo el espacio del armario. Por otro lado, incorporan dos huecos en los laterales que evitan deslizamientos y mantienen la ropa en su sitio.
Funda nórdica
Perfecta para añadir encanto al dormitorio. Presenta un estampado de rayas con mucho estilo y un diseño 100% algodón, lo que garantiza suavidad. Lo mejor es que hay una opción para cada estilo: se puede encontrar en azul, beige, rojo, verde y blanco.
Organizador de cables
La solución contra el caos de cables y enredos. Permite reunirlos en un único espacio y optimizar el escritorio.
Set de cubertería
Este pack de 16 piezas de acero inoxidable se caracteriza por su durabilidad y versatilidad. Incluye cucharillas, cucharas, tenedores y cuchillos: todo lo necesario para el día a día.
Juego para el baño
Destaca por su diseño sencillo que encaja con la mayoría de estilos. ¿Qué incluye? Un soporte para cepillos de dientes, un dispensador de jabón y una bandeja.
Despertador sencillo
El gadget perfecto para los más dormilones: el volumen aumenta en cuatro pasos durante dos minutos si no se apaga.
Toalla de algodón
Fabricada en algodón 100%, es ligera y de secado rápido. Está disponible en varias medidas para adaptarse a cada necesidad. Su rizo aporta suavidad y, además, ocupa poco espacio al doblarla.
Pack de salvamanteles
Incluye tres unidades de corcho natural para proteger manteles y mesas.
Preguntas frecuentes sobre los accesorios de Ikea
¿Cuánto dura el envío gratuito en accesorios?
Una semana, del 16 al 22 de febrero.
¿Cómo funciona Ikea Family?
Solo hay que registrarse en la página web de Ikea (es gratis) para acceder a ventajas exclusivas: ofertas, talleres, regalos de cumpleaños y otras promociones especiales.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de febrero de 2026.
