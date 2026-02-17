Ikea activa el envío gratis en accesorios baratos durante esta semana: cajas, utensilios y más

Del 16 al 22 de febrero, Ikea lanza envío gratuito en accesorios como utensilios de cocina y cajas de almacenamiento.

15 básicos de hogar con promoción exclusiva para miembros de Ikea Family del 16 al 22 de febrero

Ikea se puede definir con muchos atributos, pero si hay uno que siempre destaca es la excelente relación calidad-precio de todo su catálogo. Productos prácticos, accesibles y diseñados para facilitar el día a día. Todavía mejor cuando llegan con promoción para alegrar estas semanas de días grises y lluvias constantes.

Del 16 al 22 de febrero, Ikea lanza el envío gratis en paquetería para accesorios. ¿Quién puede beneficiarse? Los socios de Ikea Family e Ikea para Empresas, en compras iguales o superiores a 50 euros.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado 15 básicos de hogar que siempre vienen bien y no superan los 20 euros. Sartenes, utensilios de cocina, fundas nórdicas y mucho más.

Lámpara de mesa

Con luz ascendente y descendente, ofrece una iluminación ambiental cálida y regulable. Lo mejor es que su diseño encaja en cualquier rincón del hogar. Además, está disponible en tres colores: amarillo, blanco y verde.

Lámpara de mesa. IKEA

Sartén antiadherente

Es hora de renovar los básicos de la cocina. Compatible con todas las placas, esta sartén cuenta con revestimiento antiadherente y un mango ergonómico que facilita el manejo.

Sartén antiadherente. IKEA

Juego de seis cajas blancas

Ideales para mantener un armario en el que reina el orden (y la paz mental). Este pack incluye seis unidades con diferentes tamaños para adaptarse a diferentes necesidades.

Juego de seis cajas blancas. IKEA

Funda de cojín

Para cojines de 50 x 50 centímetros, está disponible en siete colores y una textura que aporta personalidad. Además, es apta para lavadora.

Funda de cojín. IKEA

Vela aromática

Con un aroma a vainilla, leche caliente y notas de coco que envuelve cualquier estancia. Lo mejor es que el recipiente se puede reutilizar como elemento decorativo o para guardar pequeños objetos cuando la vela se agote.

Vela aromática. IKEA

Utensilios de cocina

Se trata de un pack de tres piezas fabricadas en madera de acacia. ¿Su atractivo? No dañan las superficies antiadherentes y son resistentes para el uso diario.

Utensilios de cocina. IKEA

Taza básica

Ideal para disfrutar del café de cada mañana. Cuentan con un diseño sencillo con acabado mate o brillante, disponible en beige y verde.

Taza. IKEA

Pack de perchas

Su diseño fino permite aprovechar al máximo el espacio del armario. Por otro lado, incorporan dos huecos en los laterales que evitan deslizamientos y mantienen la ropa en su sitio.

Pack de perchas. IKEA

Funda nórdica

Perfecta para añadir encanto al dormitorio. Presenta un estampado de rayas con mucho estilo y un diseño 100% algodón, lo que garantiza suavidad. Lo mejor es que hay una opción para cada estilo: se puede encontrar en azul, beige, rojo, verde y blanco.

Funda nórdica. IKEA

Organizador de cables

La solución contra el caos de cables y enredos. Permite reunirlos en un único espacio y optimizar el escritorio.

Organizador de cables. IKEA

Set de cubertería

Este pack de 16 piezas de acero inoxidable se caracteriza por su durabilidad y versatilidad. Incluye cucharillas, cucharas, tenedores y cuchillos: todo lo necesario para el día a día.

Set de cubertería. IKEA

Juego para el baño

Destaca por su diseño sencillo que encaja con la mayoría de estilos. ¿Qué incluye? Un soporte para cepillos de dientes, un dispensador de jabón y una bandeja.

Juego para el baño. IKEA

Despertador sencillo

El gadget perfecto para los más dormilones: el volumen aumenta en cuatro pasos durante dos minutos si no se apaga.

Despertador. IKEA

Toalla de algodón

Fabricada en algodón 100%, es ligera y de secado rápido. Está disponible en varias medidas para adaptarse a cada necesidad. Su rizo aporta suavidad y, además, ocupa poco espacio al doblarla.

Toalla. IKEA

Pack de salvamanteles

Incluye tres unidades de corcho natural para proteger manteles y mesas.

Pack de salvamanteles. IKEA

Preguntas frecuentes sobre los accesorios de Ikea

¿Cuánto dura el envío gratuito en accesorios?

Una semana, del 16 al 22 de febrero.

¿Cómo funciona Ikea Family?

Solo hay que registrarse en la página web de Ikea (es gratis) para acceder a ventajas exclusivas: ofertas, talleres, regalos de cumpleaños y otras promociones especiales.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de febrero de 2026.

