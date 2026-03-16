La semana comienza con tiempo estable en general y mar agitada en las costas

El inicio de semana será estable y predominarán los cielos despejados en la mayor parte del país este lunes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, soplarán rachas muy fuertes de viento en Ampurdán, Mallorca, Menorca, el bajo Ebro y Cádiz, con oleaje peligroso en las costas. La agencia ha activado avisos naranjas en Mallorca, Menorca y Girona por viento del norte, que puede superar los 90 kilómetros por hora, y por olas de 11 metros. El temporal marítimo continúa en Baleares y Cataluña, después de un fin de semana con incidentes y heridos por ramas caídas debido a la influencia de la borrasca Samuel, que ahora se aleja por el Mediterráneo.

La Aemet también ha activado el nivel naranja por mala mar en A Coruña y Lugo. Por el mismo motivo, registra avisos naranjas en el litoral asturiano desde el mediodía y en las costas de Cantabria y Bizkaia por la tarde.

La jornada comenzará con nubes bajas y bancos de niebla en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, y los Sistemas Central e Ibérico y norte y este de la meseta Norte, pero tenderá a levantar y despejar. Únicamente se espera alguna precipitación débil en el Cantábrico oriental en la primera mitad del día. Predominarán los cielos poco nubosos también en Canarias, salvo en el norte de las islas montañosas, donde hay posibilidad de precipitaciones débiles en las occidentales. Además, se espera allí polvo en suspensión.

Las temperaturas tendrán un ascenso notable en amplias zonas de interior del cuadrante nordeste peninsular, Galicia, el área cantábrica y el Sistema Central. Subirán de forma prácticamente generalizada, exceptuando litorales de Alborán y del sureste con descensos, y con pocos cambios en Canarias. Las mínimas bajarán en la mayor parte de la mitad sur peninsular, la meseta Norte y las depresiones de Cataluña y Huesca. Habrá ascensos en Baleares y en general pocos cambios en el resto. Además, se prevén heladas moderadas en el Pirineo y débiles en los principales entornos de montaña, así como en la meseta Norte e interiores del extremo sureste.

El martes continuará el tiempo estable en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos y sin lluvias. Las temperaturas subirán otra vez, especialmente en el Cantábrico, donde se superarán los 25 grados Celsius en Bilbao. Del Campo adelanta que, en la mayor parte del territorio, se superarán los 18 grados y que podrá haber algo de calima en el sur peninsular. En Canarias, sin embargo, habrá un cambio de tiempo, se acercará una borrasca y habrá chubascos en las islas más montañosas, que serán localmente fuertes y tormentosos y con nevadas en las cumbres. Además, bajarán allí las temperaturas.

El miércoles será otro día de estabilidad en general, con cielos poco nubosos y más nublado por la tarde. Las previsiones no descartan algún chubasco o tormenta ocasional en el suroeste peninsular. En Canarias caerán chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y granizo, especialmente en las islas más montañosas y también soplarán rachas muy fuertes de viento.

Esta borrasca seguirá afectando a Canarias el jueves con chubascos fuertes, acompañados de tormenta y de granizo. Podrían generarse grandes acumulados de agua en las islas más montañosas. En la Península, en cambio, continuará el tiempo estable con más nubes que en días previos en el área mediterránea. La situación probablemente continúe durante los últimos días de la semana, según explica Del Campo, aunque también aclara que podrían llegar algunas precipitaciones al sur peninsular. Las temperaturas tendrán altibajos pero están “en torno a los valores normales para la época del año”.