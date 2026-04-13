El metro madrileño estrena sus taquillas inteligentes para la recogida de paquetería en 19 estaciones de la Línea 3

El nuevo servicio de Metropaq cuenta con 57 puntos, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid promete que lo ampliará a toda la red del suburbano

La Comunidad de Madrid estrenará este martes, 14 de abril, las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq para facilitar la recogida de paquetes a los usuarios del suburbano. En total, son 57 casilleros ubicados en 19 estaciones de la Línea 3 de Metro Madrid, según ha anunciado este lunes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, durante su visita a la estación de Embajadores, en la que operará esta iniciativa de la compañía metropolitana.

“Es una manera de poder recoger esos paquetes, por ejemplo, para las personas que no tengan portero en sus comunidades de propietarios, por lo que estamos de enhorabuena. Somos el primer Metro del mundo que va a hacer reparto de última milla de paquetería y creo que es una gran noticia para todos los madrileños”, ha señalado. Rodrigo detalló que “la intención de Gobierno regional es ampliar este servicio de manera progresiva en el resto de la red”.

Cada estación cuenta con tres terminales, con consignas de diferentes tamaños, de las empresas SEUR, Amazon y GLS, con capacidad para gestionar más de 3.000 bultos diarios. Estos espacios estarán disponibles los 365 días del año, en horario de 6.00 a 1.30. “Es un método muy ágil y sencillo, que evita desplazamientos innecesarios y que tan solo requiere de un código QR para completar la acción”, explicó el consejero.

Los envíos comenzarán a recibirse cada día a partir de las 4.30 horas en el depósito de Villaverde, desde donde partirá un tren con destino a Argüelles. Una vez allí, los paquetes se distribuirán a ocho estaciones de la línea. El personal de la empresa CITYlogin se encargará de trasladarlos a las taquillas inteligentes correspondientes. El reparto “no perjudicará el servicio del transporte público y no creará ningún tipo de incidencia a todos los usuarios madrileños que utilizan el metro”, ha explicado Rodrigo.

Según ha dicho, “gracias a esta iniciativa, se refuerza el papel de las estaciones como nodos logísticos urbanos, reduciendo el tráfico en superficie y evitando más de 50.000 kilómetros diarios de recorridos asociados al reparto tradicional”. Metropaq representa la segunda fase del plan estratégico de transporte de mercancías de Metro de Madrid, iniciado el pasado 28 de noviembre en MetroSur. Tras el éxito de esta primera etapa, en la que ya se han transportado 110.000 bultos a través de la Línea 12, el sistema se consolida ahora con su extensión a nuevas líneas de la red.

En este caso, un tren realiza paradas específicas en Alcorcón Central y El Bercial entre las 20.00 y las 21.00, franja de menor afluencia de viajeros, para recoger la carga. El recorrido finaliza en el depósito de Loranca, desde donde la mercancía se traslada a su centro de reparto para completar la entrega final.