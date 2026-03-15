Tres heridos leves y cortes de luz y de carretera por el temporal de viento en Cataluña

Tres personas han resultado heridas leves este domingo al ser alcanzadas por elementos derribados por el temporal de viento que mantiene en alerta roja el tercio noreste de Cataluña, ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los fuertes vientos se concentran este domingo en la provincia de Girona y norte de Barcelona; la estación del Santuario de Queralt ha registrado la racha máxima, con 160 kilómetros por hora. Protección Civil envió el sábado por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles del norte de las comarcas pirenaicas de Cerdanya, Berguedà, Ripollès y Alt Empordà ante la previsión de fuertes vientos y recomendado no realizar actividades al aire libro.

Debido al temporal, en Salt (Girona) una mujer ha quedado herida al caerle una pieza del techo en la cabeza en una casa ubicada en la plaza de Catalunya de la localidad, por lo que ha sido trasladada al hospital Josep Trueta, donde ha ingresado en estado leve. En La Jonquera (Girona), a un hombre le ha caído en la vía pública una rama de un árbol derribada por el viento, por lo que ha sido trasladado, también en estado leve, al hospital de Figueres, mientras que Garrigàs (Girona), otro hombre ha resultado también herido leve.

El temporal de viento ha dejado sin suministro eléctrico a abonados de diversos municipios de Girona y el centro de Cataluña, entre ellos 1.763 en la capital gerundense, y otros 1.081 en la Pobla de Lillet. También están sin suministro eléctrico en diversos municipios de Terres de l’Ebre. En Amposta hay 5.533 abonados afectados por el corte; en Freginals, otros 483; y en Masdenverge, 482 más.

Protección Civil ha informado de que, desde el inicio de este episodio de viento la pasada noche, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta este mediodía 1.128 llamadas por incidencias ocasionadas por el viento, sobre todo de la comarca del Gironès (320) y del Alt Empordà (233). Los Bombers de la Generalitat, que han atendido 755 avisos desde la medianoche, precisan que la gran mayoría de sus actuaciones han sido para retirar árboles caídos en la vía pública.

Carreteras cortadas

La caída de árboles en la calzada ha obligado a cortar seis carreteras en la provincia de Girona y norte de la de Barcelona, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Se trata de la GIV-4714, en Campelles; la GIV-5265, en Vilallonga de Ter; la GIV-5264, en Llanars; la GIV-5132, en Fontcoberta; y la GIV-6703, en Quart-Madremanya. También está cortada la BV-4031, entre la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug.

En Figueres (Girona), el Ayuntamiento ha cerrado el acceso a los parques y jardines, también por la caída de ramas de árboles.

La caída de árboles y vallas sobre las vías del tren también ha obligado a cortar el tráfico ferroviario de la línea de Rodalies y Media distancia R11 y RG1, entre Maçanet-Massanes y Figueres, ha informado Renfe, por lo que ha establecido un servicio alternativo por carretera.