Lamine Yamal, antes de medirse al Atlético: “Espero que el Cholo me ponga un uno contra uno con algún jugador”

Hansi Flick y el 10 del cuadro culé hablan antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Cuando terminó el derbi frente al Espanyol, los jugadores del Barcelona fueron a buscar a la grada de animación. La hinchada cantaba en la grada y ellos los imitaban desde el campo. Y lo que comenzó como un grito de alegría tras golear al cuadro blanquiazul en el derbi se convirtió en un canto de esperanza para la remontada ante el Atlético de Madrid en la Champions este martes.

“Somos un equipo joven y todos somos muy culés. Lo hemos demostrado. Lucharemos por el escudo. Queremos estar en semifinales. Lo daremos todo”, se arrancó Lamine Yamal en la sala de prensa del Metropolitano.

“Si nos eliminan, lucharemos hasta el final. Lo daremos todo por el escudo. El partido no está acabado. Es muy posible la remontada. Por eso estamos aquí”, insistió Lamine Yamal. Tenía, eso sí, una petición para Diego Pablo Simeone: “Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido. Estoy muy motivado. Espero poder marcar las diferencias y a ver si el Cholo me hace un favor y me pone con algún jugador para hacer un uno contra uno”.

El protagonismo de Lamine, sin embargo, no se apagó cuando dejó la sala de prensa. “Lamine ha rendido muy bien. Estoy muy contento con él. Debe hacer lo que mejor sabe: los unos contra uno... Tenemos que tener diferentes opciones... Tenemos que jugar como un equipo. Es lo más importante. No me importa el aspecto individual. El equipo es lo más importante. Los partidos se pueden decidir en un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado”, expuso Hansi Flick.

Y remató: “Tengo la sensación de que será diferente a la ida. Será increíble. Podemos remontar. Es posible. Sabemos que jugamos contra un Atlético fuerte, con buenos jugadores ofensivos y defensivos. Tenemos que estar fuertes en todas las facetas y aprovechar las oportunidades”.