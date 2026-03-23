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Estilo de vida

El mantel vichy antimanchas que arrasa por práctico y bonito: 11 colores y varias medidas

Un estampado que no pasa de moda y que es ideal para decorar mesas o hacer más agradable un pícnic

Con la llegada del buen tiempo, un mantel vichy es perfecto para un pícnic.GETTY IMAGES
Laura Paz Chavarría
Laura Paz Chavarría
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Aunque muchas veces no le prestamos atención, un buen mantel puede marcar la diferencia. No solo para proteger y decorar las mesas, sino también para darle un toque más especial a los pícnics en primavera.

Entre los que tienen mucha personalidad están los manteles vichy, un clásico que nunca falla por su diseño sencillo, pero bonito. Hay muchas marcas que han trabajado con este estampado, pero desde EL PAÍS Escaparate destacamos este de Gamusi: es antimanchas, está disponible en varios colores y medidas, y cuenta con miles de valoraciones positivas en Amazon.

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Diseño clásico y atemporal

El característico estampado de los manteles vichy no pasa de moda. Estos pequeños cuadrados dan un toque de elegancia a la mesa, a la vez que resultan acogedores. Este mantel, que tiene un 70% de algodón, destaca por la suavidad de su tejido. Además, sus laterales están cosidos no solo con un fin estético, sino también para proporcionar mayor durabilidad.

También cuenta con el certificado Oekotex100, por lo que es un artículo libre de sustancias nocivas. “Lo compré en color beige y me ha sorprendido lo bien que queda. Tiene ese aire cálido que hace que la mesa parezca más cuidada sin ningún esfuerzo extra”, comenta una compradora.

Antimanchas e impermeable

Con todo lo que ponemos encima, lo raro es que los manteles no terminen sucios o, en el peor de los casos, con manchas imposibles de sacar. Uno de los atractivos de este mantel es que cuenta con propiedades antimanchas: está hecho de un tejido hidrófugo que repele los líquidos no grasos. Esto facilita su limpieza y garantiza una mayor conservación del mantel. De hecho, los manteles antimanchas suelen ser más duraderos que los tradicionales:

Cuando hablamos de manteles con estas cualidades, normalmente pensamos en un aspecto rígido y brillante. En este caso, la calidad de sus materiales le da una apariencia natural, algo que valoran quienes lo han comprado: “El tacto es agradable, similar al de tela, pero al ser antimanchas resulta muy práctico para el uso diario“.

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Variedad de colores y medidas

Tanto si preferimos un tono más cálido o frío, las opciones de colores que nos ofrece esta marca son variadas. Hay 11 colores disponibles para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus gustos.

Además, ofrece diferentes medidas que se ajustan a mesas de distintos tamaños y formas: los podemos encontrar en formato rectangular, cuadrado y redondo.

Ideal para todo tipo de planes

Funciona igual de bien en interior que en exterior porque está diseñado para ser resistente a la exposición del sol sin perder calidad, lo que lo hace perfecto para los planes al aire libre.

Es el mantel más vendido en Amazon y las personas que lo han adquirido aprecian su versatilidad: “Lo compré para típica mesa de cumple y lo he terminado usando de mesa de diario, el acabado es bueno”.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo se puede limpiar?

Se puede limpiar con un trapo húmedo, pero también se puede meter en la lavadora sin problema.

¿Se mantiene el color después de varios lavados?

Sí, mantiene el color y la forma siempre y cuando se lave a una temperatura máxima de 30 grados.

¿Puedo meterlo en la secadora?

Sí, pero a baja temperatura.

¿Este estampado es fácil de combinar?

Sí, su diseño sencillo cuadra con patrones más discreto y también con accesorios de mesa. La clave está en buscar la armonía.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de marzo de 2026.

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