El avisador de radares que arrasa en Amazon: más de 40.000 valoraciones y el ‘gadget’ estrella para Semana Santa

El dispositivo estrella para el coche en Semana Santa es este avisador de radares con 40.000 valoraciones en Amazon.

Su uso es muy intuitivo, alerta de radares fijos, móviles y de tramo mediante señales acústicas y lumínicas y todo lo hace sin necesidad de una suscripción adicional

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa está a punto de comenzar y la DGT prevé que se superen los 17 millones de desplazamientos por carretera. Una cifra que da una idea de lo que supone el primer éxodo masivo de tráfico del año para muchos ciudadanos en estas vacaciones. Por ello, ir bien equipados resulta imprescindible, no solo ya con la luz de emergencia V16 en caso de accidente o avería, sino con un dispositivo que nos ayude a evitar multas por velocidad: se trata del exitoso avisador radares OOONO Co-Driver 2.

En el catálogo del gigante del comercio electrónico Amazon hemos fichado este producto superventas con 40.000 valoraciones en su haber, junto a una nota media que no para de aumentar. Este pequeño gadget útil cumple con la legalidad y solo avisa de radares, accidentes, atascos o peligros en la vía (nada que ver con el uso ilegal de detectores o inhibidores): “Es un complemento al GPS de mi coche para impedir multas. Llevo varios meses con él y funciona de lujo”, dice un usuario.

OOONO Co-Driver 2, el avisador de radares con 40.000 valoraciones en Amazon. CORTESÍA DE AMAZON

Avisador de radares en tiempo real: incluye anillo de luz led y señal acústica

La misión principal de este dispositivo de pequeñas dimensiones es alertar de radares móviles y también fijos —su base de datos, solo en España, es de más de 3.400 de estos últimos— que nos vayamos encontrando por la carretera. Pero no solo: también reacciona a cualquier incidencia de tráfico gracias a la información que a cada instante comparten otros conductores; por lo que aumenta la seguridad y tranquilidad al volante.

Su funcionamiento es muy sencillo e intuitivo: solo hay que colocarlo en el salpicadero, vincularlo a nuestro móvil por Bluetooth y esperar a que avise de un accidente u atasco cercano enviando una señal sonora y visual (su anillo exterior se activa con una luz led) nada molesta para el conductor, que seguirá centrado en su viaje. Además, es compatible con smartphones Android e IOS sincronizándose automáticamente.

Este avisador de radares se vincula tanto con 'smartphones' Android como iOS. CORTESÍA DE AMAZON

Avisador de radares para el coche: funciona sin cuotas de suscripción

Otra de las ventajas de este avisador de radares para vehículos reside en que no es necesaria ninguna cuota ni costes adicionales durante su uso. Con independencia de las advertencias de los que alerte: ya sea un radar móvil, fijo, una cámara de semáforo o, incluso, un radar de tramo. Además, su grado de personalización es elevado al poder configurar por tipo de alertas, elegir entre dispositivos o ajustar la navegación.

“Funciona bien. Avisa con pitidos al acercarse a los radares y es sencillo de instalar en el vehículo”, añade, con satisfacción, otro comprador. El interés de este producto ha propiciado que se haya colado en el top 100 de la categoría de coche y moto de Amazon. Entre sus funciones, también es compatible con Apple Car Play y Android Auto; además de contar con un cable de carga USB-C para alimentar su batería de larga duración. Mencionar también que siempre se encuentra actualizado y se activa por sí solo cuando se accede al coche sin tocar nada más.

Avisador de radares con señal acústica y luminosa incorporada. CORTESÍA DE AMAZON

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de marzo de 2026.

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