Probamos los mejores cargadores de móvil inalámbricos para el coche

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Anker Cargador bluetooth para el coche Beeasy Cargador bluetooth para el coche Ugreen Cargador bluetooth para el coche Belkin Cargador bluetooth para el coche Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien busca máximo rendimiento Usuarios iPhone y Qi iPhone con carga rápida Usuarios de iPhone 12+ Por qué lo recomendamos Potente, seguro y premium Versátil y económico Más potencia y refrigeración Calidad y seguridad Precio 79.99 € 34.99 € 28.99 € 67.51 €

Mejor cargador de móvil inalámbrico para el coche Hemos elegido el cargador de móvil inalámbrico para el coche Anker Prime MagSafe como el mejor de la comparativa, gracias a su carga rápida y su amplia compatibilidad.

Una de las formas más rápidas de cargar el móvil mientras conduces es con un cargador diseñado específicamente para usar en el coche. De estos, existen dos tipos: los que se conectan al mechero del vehículo y los que son inalámbricos y cargan el teléfono por contacto. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos inalámbricos —ideales para los smartphones de últimas generaciones—, con el objetivo de elegir el mejor.

¿Qué cargadores de móvil inalámbricos para el coche hemos elegido y cómo los hemos probado?

Debido a que existen dos principales tecnologías de carga inalámbrica para los móviles —Qi y MagSafe—, en esta comparativa hemos procurado incluir ambas para analizar su rendimiento en el coche. Eso, además, ha influido en la compatibilidad que ofrecen con teléfonos iPhone o Android. Asimismo, hemos incluido modelos con diferente nivel de potencia para evaluar su impacto en la velocidad de carga. A partir de estas consideraciones, las cuatro marcas seleccionadas son: Anker, Beeasy, Ugreen y Belkin.

Para comprobar su desempeño real, hemos realizado cargas completas y parciales con distintos smartphones —iPhone y Android compatibles—, y hemos medido su estabilidad y velocidad en trayectos urbanos y en carretera. Hemos probado la instalación en diferentes vehículos —con rejillas horizontales, verticales y superficies lisas— para analizar compatibilidad y firmeza de sujeción. Por último, hemos desmontado y reinstalado cada cargador en varias tomas y posiciones del coche para valorar qué tan sencillo resulta colocarlo correctamente sin herramientas adicionales.

00:15 mejores cargadores de móvil inalámbricos para el coche

¿Qué cargador de móvil inalámbrico para el coche ha sido el ganador?

El cargador Anker Prime MagSafe es el más completo de la comparativa. Sus 25 W de carga inalámbrica permiten recuperar batería con rapidez, siempre que el móvil sea compatible. La sujeción magnética es firme y el sistema de refrigeración activa marca una diferencia real al evitar sobrecalentamientos.

¿Carga el móvil de forma segura?

No cabe duda de que el cargador de móvil para el coche Anker Prime MagSafe es el que reúne las mejores características de todos los modelos que he probado. Su primer punto a favor es que ofrece una carga rápida inalámbrica de hasta 25 W, que permite abastecer la mitad de la capacidad de la batería de un smartphone moderno en cuestión de minutos. Desde luego, una consideración importante es que solamente es compatible con teléfonos que admitan la carga inalámbrica.

En este sentido, gracias a que funciona como cargador inalámbrico, incorpora la tecnología MagSafe, que transmite la energía a través de imanes. Esto permite que, además de cargar el móvil, también lo sujete con suficiente fuerza. Durante las pruebas, he podido comprobar que el teléfono se mantiene fijo en todo momento, sin importar las vibraciones del coche, las frenadas ni la velocidad.

Pero todo lo anterior está coronado por una función que me ha parecido el mayor acierto de este cargador: incorpora un sistema de refrigeración activo que evita el sobrecalentamiento del teléfono. Y es que es sabido que las baterías de los móviles modernos tienden a calentarse en exceso cuando, además de estar conectados al coche para utilizar aplicaciones de música y navegación, se están cargando al mismo tiempo. Por lo tanto, la posibilidad de mantenerlo frío es una gran ventaja.

Asimismo, el cargador cuenta con una protección contra sobrecargas, por lo que el dispositivo siempre se mantiene seguro. El problema que puede surgir es que está diseñado para sujetarlo a las rejillas del aire acondicionado, pero no todas son compatibles; quedan descartadas las cilíndricas, de ranura larga o tipo panal. Además, es el modelo más caro de la comparativa. Lo que sí me ha resultado es que está fabricado con materiales que se sienten de muy buena calidad y durabilidad.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Carga rápida inalámbrica de 25 W.

Tecnología de imanes MagSafe.

Sistema de refrigeración activo.

Protección contra sobrecargas.

A mejorar:

No es apto para carga por cable.

No es compatible con rejillas de ventilación cilíndricas, de ranura larga o tipo panal.

Precio elevado.

Otras alternativas al mejor cargador de móvil para el coche

Cargador inalámbrico para el coche Beeasy

No todos los coches tienen rejillas compatibles, y ahí el cargador Beeasy encuentra su sitio. La ventosa es firme y permite colocarlo en casi cualquier superficie sin que se desprenda en marcha. Como contras: carga a 15 W mediante tecnología Qi —suficiente, pero no rápida— y carece de refrigeración activa.

¿Carga el móvil de forma segura?

Definitivamente, el cargador de móvil para el coche Beeasy es la mejor alternativa para quienes no tienen rejillas de aire acondicionado compatibles con el modelo ganador. La razón es que, en este caso, se instala en cualquier superficie del vehículo —salpicadero, parabrisas, consola, etcétera— mediante una ventosa bastante firme. Durante las pruebas, de hecho, ni el cargador ni el teléfono se han caído en ningún momento con el coche en movimiento.

Más allá de lo anterior, se trata igualmente de un concepto de carga inalámbrica, aunque con algunas diferencias fundamentales respecto al del primer puesto: su potencia alcanza solamente 15 W, por lo que se trata más bien de una carga convencional y no de alta velocidad. A esto hay que sumarle que no cuenta con ningún sistema de refrigeración, por lo que hay que tener cuidado de que el teléfono no se sobrecaliente y empiece a tener problemas de rendimiento.

El otro aspecto a tener en cuenta es que, en este caso, utiliza la tecnología de carga inalámbrica Qi —y no MagSafe, como el modelo ganador—, si bien en la realidad es prácticamente lo mismo. De hecho, es compatible con fundas de anillo tipo MagSafe, por lo que se puede usar con móviles Android o iPhone. Eso sí, es importante precisar que no cuenta con carga por cable, por lo que solamente es compatible con los smartphones de generaciones más recientes.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Fijación universal con ventosa.

Carga inalámbrica Qi.

A mejorar:

Carga estándar de 15 W.

Sin sistema de refrigeración.

No es apto para carga por cable.

Cargador inalámbrico de iPhone para el coche Ugreen MagFlow Qi2

Aquí no hay término medio: si tienes iPhone —desde el 12—, es una gran opción; si no, queda descartado. El cargador Ugreen MagFlow Qi2 ofrece 25 W con sujeción magnética firme y refrigeración activa, pero depende de MagSafe y de rejillas compatibles.

¿Carga el móvil de forma segura?

A pesar de todas sus ventajas, el principal problema del cargador de móvil para el coche Ugreen MagFlow Qi2 es que solamente es compatible con iPhone —a partir de la versión 12—, por lo que su versatilidad es casi nula frente a los dos modelos anteriores. Aun así, me ha gustado que ofrezca una carga rápida inalámbrica de 25 W, si bien, como decíamos, se limita al iPhone, debido a que emplea únicamente tecnología MagSafe.

De manera positiva, se puede decir que, gracias a su sujeción imantada, el teléfono no corre peligro de caerse por el movimiento del coche en ningún momento. Además, incorpora un sistema de refrigeración, tal como el modelo ganador, por lo que se trata de una de sus características más relevante. Sin embargo, al tratarse de un cargador que se instala en las rejillas del aire acondicionado, su compatibilidad es limitada, por lo que recomiendo comprobar este detalle antes de su compra.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Carga rápida inalámbrica de 25 W.

Tecnología de imanes MagSafe.

Sistema de refrigeración.

A mejorar:

Compatibilidad limitada al iPhone.

No es compatible con todas las rejillas de aire acondicionado.

No es apto para carga por cable.

Cargador magnético inalámbrico para coche Belkin BoostCharge Pro

El cargador Belkin BoostCharge Pro cierra la comparativa por una suma de limitaciones: sólo sirve para iPhone —desde el 12—, carga a 15 W —sin destacar en velocidad— y no incluye refrigeración. La sujeción magnética es firme, pero depende de contar con rejillas compatibles.

¿Carga el móvil de forma segura?

Al igual que ocurre con el modelo anterior, el cargador de móvil para el coche Belkin BoostCharge Pro es compatible exclusivamente con iPhone —a partir de la decimosegunda generación—, por lo que los usuarios de Android quedan excluidos. Esto se debe a que utiliza la tecnología MagSafe que, como con el resto de modelos similares de la comparativa, transmite la corriente de forma inalámbrica por medio de imanes y sujeta firmemente el terminal para que no caiga con el movimiento del vehículo.

Por lo tanto, además de su compatibilidad limitada, la otra razón de peso para que este cargador ocupe el último puesto de esta comparativa es que solamente genera una potencia de 15 W, que deja ser una carga de alta velocidad y se queda en un terreno estándar. También hay que tener en cuenta que no incorpora ningún método de enfriamiento, por lo que el teléfono corre el riesgo de sobrecalentarse durante la carga. Por último, al estar diseñado para sujetarse a las rejillas del aire acondicionado, es necesario comprobar que sea apto para el tipo de ventilación que tenemos en el vehículo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Carga inalámbrica.

Tecnología de imanes MagSafe.

A mejorar:

Potencia limitada a 15 W.

Compatibilidad limitada al iPhone.

No es compatible con todas las rejillas de aire acondicionado.

No es apto para carga por cable.

Preguntas frecuentes sobre cargadores de móvil inalámbricos para el coche

¿Cómo se carga el móvil en el coche inalámbrico?

El proceso emplea el principio de inducción electromagnética para transferir energía desde la base hasta el terminal. El soporte integra una bobina de cobre que genera un campo magnético al recibir corriente del puerto USB o la toma de mechero. Cuando el usuario coloca el teléfono sobre la superficie, una pieza similar dentro del dispositivo captura esa fuerza y la transforma en electricidad para la batería. Este sistema elimina la necesidad de cables directos, lo cual aporta una estética limpia al habitáculo y facilita la conexión con un solo gesto antes de iniciar la marcha.

¿Se puede poner un cargador inalámbrico en el coche?

Cualquier automóvil admite la instalación de esta tecnología mediante accesorios externos de fácil montaje. Existen soportes que se anclan a las rejillas de ventilación, al salpicadero mediante ventosas de alta succión o incluso a la ranura del reproductor de CD. La mayoría de estos periféricos incluyen brazos automáticos que sujetan el equipo de forma firme ante las vibraciones del trayecto. Para un rendimiento óptimo, resulta vital utilizar un adaptador de corriente compatible con carga rápida, ya que los puertos USB integrados de serie en modelos antiguos poseen una potencia insuficiente.

¿Qué teléfonos se pueden cargar con cargador inalámbrico?

La compatibilidad depende de si el hardware del terminal soporta el estándar universal. La inmensa mayoría de modelos de gama alta y media de firmas como Samsung, Xiaomi o Apple cuentan con esta función de fábrica. Como regla general, si el dorso del smartphone es de vidrio, existen altas probabilidades de que incluya las bobinas receptoras necesarias. En caso de duda, basta con revisar las especificaciones técnicas en busca de la certificación de carga por contacto, una característica estándar en la industria móvil desde hace casi una década.

¿Cuál es la diferencia entre MagSafe y Qi?

Aunque ambas tecnologías comparten la base física, la distinción reside en la fijación y la velocidad. El sistema Qi es el estándar abierto que permite la interoperabilidad entre diferentes marcas sin necesidad de imanes. Por el contrario, MagSafe es una evolución propiedad de Apple que añade un anillo magnético alrededor de la zona de carga. Este diseño asegura una alineación perfecta entre las bobinas, hecho que evita pérdidas energéticas y permite potencias de transferencia superiores. Así, mientras el primero es universal, el segundo garantiza la máxima eficiencia y sujeción exclusiva para usuarios de iPhone.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de marzo de 2026.

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