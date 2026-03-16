Probamos las mejores fundas de sofá antipelo para mascotas

Con las fundas antipelo, tus mascotas podrán seguir disfrutando del sofá sin dañar la tapicería.

Comparamos cuatro protectores que evitan que las manchas y los rasguños de perros y gatos dañen el tejido de los muebles

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Moonage Funda de sofá impermeable 3 capas Textilhome Funda de sofá microfibra reversible Maxijin Funda de sofá elástica terciopelo Sevi's Funda de sofá poliéster reversible Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para hogares con mascotas que necesitan máxima protección contra líquidos y manchas. Para hogares con mascotas que buscan equilibrio entre comodidad y resistencia. Para quienes quieren una funda económica, adaptable y cómoda. Para quienes buscan una opción sencilla y funcional para el día a día. Por qué lo recomendamos Es impermeable real (probado en testing), resistente a líquidos, manchas y arañazos. Incluye tiras de seguridad y varios tamaños disponibles. Su microfibra peinada es suave, resistente a arañazos y antipelo. Es reversible, lavable y cuenta con gomas de sujeción que la mantienen firme. Su tejido elástico (terciopelo, poliéster y spandex) se adapta bien a distintos sofás. Es cómoda, resistente y fácil de lavar. Es práctica, resistente y fácil de instalar. Buena opción funcional a precio equilibrado. Precio 49.9 € 24.69 € 25.99 € 31.99 €

Mejor funda de sofá antipelo Hemos elegido la funda de sofá antipelo Moonage como la mejor de la comparativa, puesto que ha sido capaz de contener el vómito y las heces de una mascota.

Quien convive con mascotas sabe que el sofá suele convertirse en su lugar favorito… y también en el más castigado de la casa. Pelos incrustados, arañazos, manchas inesperadas o pequeños accidentes forman parte de la rutina. En estas situaciones, una funda antipelo no es sólo un accesorio estético, sino una barrera —como los protectores de asiento de coche— que alarga la vida del sofá, facilita la limpieza diaria y evita gastos mayores. En EL PAÍS Escaparate hemos puesto a prueba cuatro modelos para comprobar su eficacia ante el desgaste.

Características Moonage Textilhome Maxijin Sevi’s Material Poliéster Poliéster Terciopelo Poliéster Tamaños 6 6 4 7 Impermeable Sí Sí No Sí

¿Qué fundas de sofá antipelo hemos elegido y cómo las hemos probado?

Debido a que, tanto en diseño como en materiales, la mayoría de las fundas de sofá disponibles en el mercado son muy similares, en esta comparativa nos hemos guiado por las valoraciones de los usuarios de Amazon para hacer nuestra selección. Aun así, hemos incluido alguna opción con un tejido y unas características distintas para contrastar. Bajo esa premisa, las cuatro marcas que hemos elegido son: Moonage, Textilhome, Maxijin y Sevi’s.

Para ponerlas a prueba en condiciones reales, hemos dejado que las mascotas subieran y bajaran del sofá con normalidad durante varios días para evaluar si los pelos quedaban retenidos en la superficie y qué tan fácil era retirarlos después. También hemos observado si el tejido resistía arañazos y pequeños mordiscos sin desgarrarse ni marcarse. Tras varios lavados, hemos comprobado si el color se mantenía intacto o si aparecían signos de desgaste. Por último, hemos analizado cómo se integraba cada funda en distintos estilos de decoración para valorar si, además de proteger, realmente embellece el salón.

Mejores fundas de sofá antipelo Mejores fundas de sofá antipelo Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué funda de sofá antipelo ha sido la ganadora?

Lo que inclinó la balanza hacia la funda de sofá Moonage fue una prueba inesperada: soportó vómito y suciedad sin que traspasaran al sofá. Su tejido impermeable de tres capas respondió de forma impecable y, tras lavarla, quedó como nueva. Resiste arañazos, ofrece múltiples tamaños y es reversible. Cara, sí, pero muy fiable.

Funda de sofá antipelo Moonage. © Amazon

¿Protege el sofá?

Hay un motivo de mucho peso que me ha hecho elegir la funda de sofá antipelo Moonage como la mejor de la comparativa. Durante los días en los que estuve probándola, mi mascota estaba enferma y vomitó y defecó sobre la funda. Afortunadamente, en ese momento pude comprobar la buena calidad de su tejido impermeable —fabricado en poliéster de tres capas—, ya que ni una sola gota consiguió atravesar hacia el sofá.

Hay que añadir también que esta funda es resistente a los arañazos, ya que la tela no se rompe ni se descose con los rasguños de las mascotas. Asimismo, es resistente a las manchas, ya que después del accidente con mi mascota, bastó con meterla a la lavadora —a una temperatura de 30 grados y con detergente normal— para que saliera todo rastro de suciedad.

También me ha parecido positivo que se pueda elegir entre varias medidas: sillón; sofá de dos, tres o cuatro plazas; así como para chaise longue de dos o tres plazas. Está disponible en distintos colores para combinarlo fácilmente con el tejido del sofá, y lo mejor es que es reversible para tener más opciones de color. Su gran desventaja, sin duda, es que se trata de la funda más cara de esta comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Tejido impermeable.

Resistente a las manchas y los arañazos.

Lavable en la lavadora.

Varios colores y medidas.

A mejorar:

Precio elevado.

Otras alternativas a la mejor funda de sofá antipelo para mascotas

Funda cubre sofá Textilhome

En la práctica, la funda de sofá Textilhome rinde casi igual que la ganadora: mismo poliéster impermeable, misma resistencia a manchas y arañazos, y un diseño reversible con muchas tallas y colores. Protege bien y cumple sin sorpresas. El único pero: conviene medir el sofá, porque puede quedar justa en tres plazas.

Funda de sofá antipelo Textilhome. © Amazon

¿Protege el sofá?

En lo que tiene que ver con el tejido y sus características, prácticamente no he encontrado ninguna diferencia entre la funda de sofá antipelo Textilhome y el modelo ganador de la comparativa. Esta también está confeccionada al 100% en poliéster, por lo que también es impermeable y resistente tanto a las manchas como a los arañazos de las mascotas. Por lo tanto, está garantizado que puede proteger cualquier sofá para mantenerlo impecable y libre de suciedad.

Otra de las ventajas en las que esta funda coincide con la ganadora de la comparativa es que se puede elegir entre una gama amplia de colores, así como en las siguientes medidas: sillón; sofá de dos, tres o cuatro plazas; y chaise longue izquierdo o derecho. De igual manera, su diseño es reversible para intercalar el color, por lo que resulta como tener dos fundas en una.

No obstante, hay una cuestión que aclarar. Si bien durante las pruebas que he realizado no he encontrado ningún contratiempo relevante, algunos usuarios de Amazon se han quejado de que la medida para sofá de tres plazas puede quedarse corta según qué modelo se quiera cubrir. Por lo tanto, aconsejo comprobar bien las medidas antes de comprarla.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Tejido impermeable.

Resistente a las manchas y los arañazos.

Lavable en la lavadora.

Varios colores y medidas.

A mejorar:

La medida para sofá de tres plazas puede quedarse corta en ciertos casos.

Funda de sofá antipelo para perro Maxijin

Si lo prioritario es la estética, la funda Maxijin convence por su acabado aterciopelado, que la hace parecer parte del sofá. Cumple frente a pelos y manchas ligeras y se mantiene firme gracias a su efecto antideslizante. Eso sí, no es la más resistente a líquidos o arañazos y conviene revisar medidas.

Funda de sofá antipelo Maxijin. © Amazon

¿Protege el sofá?

Por estética, me parece que la funda de sofá antipelos Maxijin es la mejor alternativa de la competencia, ya que no se ve como una simple funda sobrepuesta, sino que puede confundirse con el tejido original del sofá. Esto se debe a que está confeccionada con un acabado de terciopelo muy elegante. Sin embargo, hay que tener en cuenta las necesidades que se tienen a la hora de elegirla. Y es que, si bien es adecuada para evitar manchas o pelos de las mascotas, no es la más resistente a los arañazos ni a los líquidos.

Desde luego, la funda es adecuada para meterla a la lavadora. En las pruebas, he notado especialmente que, una vez colocada en el sofá, presenta buena cualidades antideslizantes y se mantiene fija en su lugar. Desde luego, hay una amplia variedad para elegir y medidas desde una hasta cuatro plazas. No obstante, tal como ocurre con el modelo anterior, algunos usuarios de Amazon reportan que si el sofá tiene proporciones amplias, esta funda se puede quedar corta, por lo que conviene comprobar las medidas antes de comprarla.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Tejido de terciopelo.

Evita manchas y pelos.

Lavable en la lavadora.

Varios colores y medidas.

A mejorar:

No es la mejor para líquidos y arañazos.

Puede quedar corta según las proporciones del sofá.

Funda impermeable para sofá Sevi’s

La funda de sofá Sevi’s protege bien —es impermeable, resiste manchas y arañazos— y ofrece muchas tallas y colores. Sin embargo, su gran talón de Aquiles es que no incorpora cintas ni sistemas de fijación, por lo que se mueve con facilidad. Cumple en protección, pero pierde puntos claros en estabilidad diaria.

Funda de sofá antipelo Sevi's. © Amazon

¿Protege el sofá?

Si hablamos de la protección que la funda de sofá antipelo Sevi’s puede ofrecer, no le pide prácticamente nada a las anteriores. Es completamente impermeable, resiste las manchas y evita que los arañazos de las mascotas dañen la tela del sofá. Esto se debe a que su tejido también está confeccionado en poliéster, un material adecuado para estos casos. Lamentablemente, tiene un gran problema: no incorpora cintas ni seguros que ayuden a fijarlo al sofá, por lo que se mueve y desliza constantemente.

La funda está disponible en una amplia variedad de colores y en ocho tamaños. La ventaja de su falta de cintas es que puede adaptarse a las medidas y proporciones de cualquier sofá, aunque no debería ser la principal razón para elegirla. También es reversible para poder cambiar el color ocasionalmente y se puede lavar a máquina para un mantenimiento sencillo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Tejido impermeable.

Resistente a las manchas y los arañazos.

Lavable en la lavadora.

Varios colores y medidas.

A mejorar:

No tiene forma de fijarla al sofá.

Preguntas frecuentes sobre fundas de sofá antipelo

¿Cuál es la mejor tela para un sofá si tienes un perro?

La elección del tejido resulta crucial para garantizar la durabilidad del mueble frente a las garras y el pelaje canino. Los textiles con tecnología aquaclean lideran las preferencias en España, ya que incluyen una barrera física que impide que las uñas penetren en la trama. Esta superficie sintética facilita la limpieza de manchas sólo con agua y evita que las fibras atrapen los pelos de forma permanente. Otra opción excelente es la lona de algodón grueso, un material resistente que soporta lavados frecuentes y ofrece un tacto natural muy agradable para el descanso animal sin comprometer la estética del salón.

¿Qué poner en el sofá para que no arañen los gatos?

Para disuadir el instinto de marcaje felino, existen fundas específicas fabricadas con texturas que carecen de hilos sueltos o bucles. Los protectores de poliéster elástico de alta densidad son ideales, pues su superficie lisa frustra el agarre de la garra del gato. Si el problema persiste, conviene instalar láminas adhesivas transparentes de vinilo en las esquinas, zonas donde los mininos suelen afilar sus uñas con mayor frecuencia. Estas protecciones invisibles actúan como un escudo eficaz mientras el animal aprende a utilizar su rascador vertical, salvaguardando así la integridad de la estructura original del asiento.

¿Es bueno un sofá de microfibra para los perros?

Este material sintético constituye una de las alternativas más inteligentes para hogares con mascotas. La microfibra posee una densidad de fibra tan alta que resulta prácticamente impermeable a la suciedad y a los olores fuertes. Su principal ventaja reside en la facilidad para retirar el vello suelto mediante un simple paño húmedo o un aspirador de mano. A diferencia del cuero, que sufre daños irreparables ante un rasguño, este tejido técnico disimula las pequeñas marcas y mantiene su aspecto original durante años de uso intenso.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de marzo de 2026.

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